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Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
drakon: Могу - поспорить. 9 июня - опять все "дружно" - сломются... Не, не сломаются. Будут дружно вещать о победе кандидата, набравшего 146% голосов избирателей. Опыт соседа есть уже...
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14.05.19 16:01
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Змея Подколодная
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
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Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети

14 мая 2019, 11:51 |  Государство

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев заверил, что ведомство не имеет никакого отношения в блокировкам и проблемам с доступом в Сеть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

"Министр информации и общественного развития не отвечает за связь. МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам. Я сейчас не смогу прокомментировать в должной мере, но действительно, как провайдеры сказали, были технические неполадки", - прокомментировал Абаев в кулуарах правительства. 

По его словам, подобного рода проблемы с доступом к Сети, социальным сетям и нескольким сайтам повториться не должны. "Я не думаю, что проблемы с доступом, наблюдаемые 9 мая, повторятся 9 июня, потому что провайдеры, я думаю, починят свою технику к этому времени", - уточнил он. 

Напомним, 9-10 мая пользователи Казнета сообщали о проблемах с доступом к социальным сетям и нескольким сайтам, в том числе к YouTube.

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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.05.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А А а кто это сдееелааал....? :-o
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§ Сергей_я
Re: Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2717
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.05.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ушам ездят и не краснеют. Взяли все провайдеры в один день сломались. Прям чудеса да и только.
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§ drakon
Re: Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16235
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Взяли все провайдеры в один день сломались.

Могу - поспорить. 9 июня - опять
все "дружно" - сломются... :lol: ;-)
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§ Маркс
Re: Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.05.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Министр информации и общественного развития не отвечает за связь.

Министерство информации и общественного развития является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах связи, информатизации, «электронного правительства» и информации.
(с) Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан
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* Мишаня
Re: Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.05.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Могу - поспорить. 9 июня - опять все "дружно" - сломются...

Не, не сломаются. Будут дружно вещать о победе кандидата, набравшего 146% голосов избирателей. Опыт соседа есть уже по освещению выборов
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