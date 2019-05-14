Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев заверил, что ведомство не имеет никакого отношения в блокировкам и проблемам с доступом в Сеть, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
"Министр информации и общественного развития не отвечает за связь. МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам. Я сейчас не смогу прокомментировать в должной мере, но действительно, как провайдеры сказали, были технические неполадки", - прокомментировал Абаев в кулуарах правительства.
По его словам, подобного рода проблемы с доступом к Сети, социальным сетям и нескольким сайтам повториться не должны. "Я не думаю, что проблемы с доступом, наблюдаемые 9 мая, повторятся 9 июня, потому что провайдеры, я думаю, починят свою технику к этому времени", - уточнил он.
Напомним, 9-10 мая пользователи Казнета сообщали о проблемах с доступом к социальным сетям и нескольким сайтам, в том числе к YouTube.
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