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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: признаёт победу СССР в ВОВ, героическое участие казахстанцев в защите Родины Ещё бы - отрицал всё это. Тут - бесспорно... 8-)
09.05.19 15:08
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: И Вы, считаете, что это - правильно?. Смотрю не на форму, а на содержание: признаёт победу СССР в ВОВ, героическое участие казахстанцев в защите Родины Кстати, на гостевой трибуне ...
09.05.19 14:48
таноми52
Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления
Анатолий Сальник: Причина, по которой нацисты напали на СССР - то, что сталин расстрелял генералитет армии. "Слишком упрощённый взгляд на историческое событие"! Вопиюще упрощённый!
09.05.19 14:37
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: Да. И Вы, считаете, что это - правильно... 8-)
09.05.19 14:35
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: у ЛН на груди висела синяя ленточка Да.
09.05.19 14:30
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В Казахстане заблокированы популярные новостные сайты

9 мая 2019, 12:30 |  Происшествия

Сегодня, 9 мая, утром стали недоступны сайты Радио "Азаттык", "Информбюро", Vlast.kz, "Уральская неделя" и ряд других порталов. Причины блокировки неизвестны. Также недоступна социальная сеть Facebook.

Напомним, что 8 мая заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с призывами к участию в незаконных митингах 9 мая.

"Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных госорганов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан. В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов", - сообщил Дембаев.

Он отметил, что виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны.
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* drakon
Re: В Казахстане заблокированы популярные новостные сайты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16205
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.05.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня доступно - всё, кроме - Vlast.kz... :-o
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§ Валентин
В Казахстане заблокированы популярные новостные сайты
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.05.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня доступно - всё, кроме - Vlast.kz...


Шутку понял! Смешно!
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