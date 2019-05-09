В Казахстане заблокированы популярные новостные сайты
Сегодня, 9 мая, утром стали недоступны сайты Радио "Азаттык", "Информбюро", Vlast.kz, "Уральская неделя" и ряд других порталов. Причины блокировки неизвестны. Также недоступна социальная сеть Facebook.
Напомним, что 8 мая заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с призывами к участию в незаконных митингах 9 мая.
"Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных госорганов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан. В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов", - сообщил Дембаев.
Он отметил, что виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.
В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 1
Всего: 251
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: признаёт победу СССР в ВОВ, героическое участие казахстанцев в защите Родины Ещё бы - отрицал всё это. Тут - бесспорно... 8-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: И Вы, считаете, что это - правильно?. Смотрю не на форму, а на содержание: признаёт победу СССР в ВОВ, героическое участие казахстанцев в защите Родины Кстати, на гостевой трибуне ...
Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления
Анатолий Сальник: Причина, по которой нацисты напали на СССР - то, что сталин расстрелял генералитет армии. "Слишком упрощённый взгляд на историческое событие"! Вопиюще упрощённый!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: Да. И Вы, считаете, что это - правильно... 8-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: у ЛН на груди висела синяя ленточка Да.