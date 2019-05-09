В Казахстане заблокированы популярные новостные сайты

Сегодня, 9 мая, утром стали недоступны сайты Радио "Азаттык", "Информбюро", Vlast.kz, "Уральская неделя" и ряд других порталов. Причины блокировки неизвестны. Также недоступна социальная сеть Facebook.

Напомним, что 8 мая заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с призывами к участию в незаконных митингах 9 мая.

"Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных госорганов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан. В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов", - сообщил Дембаев.

Он отметил, что виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны.