Сколько стоят блокировки соцсетей экономике и гражданам Казахстана?
informburo.kz
Это исследование казахстанский журналист Вадим БОРЕЙКО опубликовал на сайте informburo.kz еще 29 марта 2019 года - как раз в тот момент, когда блокировки сайтов и соцсетей в Казахстане прекратились. Уже в начале мая стало ясно, что оттепель была явлением временным. В отличие от блокировок. Поэтому мы решили напомнить о том, в какую сумму оцениваются потери Казахстана от отключения сайтов и соцсетей.
В январе этого года в Сети появился сервис COST (The NetBlocks Cost of Shutdown Tool), позволяющий оценить, какие экономические потери несут целые государства из-за блокировки интернета вообще и социальных сетей в частности.
Авторы этого сетевого счётчика – Всемирное общество интернета (Internet Society, ISOC), объединяющее 20 тысяч членов, людей и организаций, из 180 стран, и аналитический ресурс NetBlocks. При подготовке проекта они опирались на тысячи региональных показателей Всемирного банка, ITU (Международный союз электросвязи), Евростата и других авторитетных источников.
COST показывает (см. скриншот), что потери от часа блокировки "Фейсбука" в Казахстане составляют 40 млн 169 тыс. 533 тенге, или 106 308 долларов по курсу 377,89 тенге за доллар (сервис уравнивает показатели для всех соцсетей).
"С чего вдруг такие деньжищи?" – удивитесь вы. Да с того, что бизнес сегодня плотно завязан на social media.
Всего один пример. Один из основных инструментов продвижения сайтов – SMM (social media marketing). То есть сейчас пользователи заходят на интернет-ресурсы чаще не через главную страницу, а через ссылки, размещённые на корпоративных аккаунтах в соцсетях. Рекламодатели продают сайтам баннеры за определённое количество показов. Соответственно, блокировка соцсетей снижает трафик, или посещаемость ресурса, и его владелец рискует не выполнить договорные обязательства перед заказчиком.
Также страдают интернет-магазины, устроители различных ивентов, блогеры и вайнеры, весь бизнес которых сосредоточен в соцсетях. Я уж не говорю о деловой переписке, львиная доля которой идёт через мессенджеры.
Пользователи тоже несут прямые потери. Например, я плачу за пакет, в который входят интернет и кабельное телевидение, 5000 тенге в месяц. Доступ в Сеть – моё орудие труда. И на час-полтора-два в сутки я его лишён. Причём в прайм-тайм, когда у меня разгар рабочего дня. А другие, допустим, в это время любят смотреть фильмы по YouTube.
Но вне зависимости от того, для работы человек сидит в соцсетях или ради развлечения, он ежедневно теряет от 20 до 50% этой возможности. Иными словами, не получает часть услуг, которые заранее оплатил полностью. И фактически дарит мобильному или кабельному оператору 1-2 тысячи тенге в месяц. А поскольку оператор в блокировке не виноват, он от этих дармовых денег не отказывается и скидок на шатдаун не даёт.
Перемножьте эту сумму на миллионы клиентов – и вы поймёте, что потери не выглядят такими уж завышенными.
А теперь давайте посчитаем, сколько, согласно COST, стоила казахстанской экономике и нашим кошелькам отключка одного только "Фейсбука" ежедневно в течение часа с середины декабря 2016-го по конец марта 2019 года.
835 дней умножим на 106 308 долларов – получается почти 90 миллионов долларов! Если хотите добавить YouTube – смело умножайте на два.
Осенью прошлого года на строительство 52 школ в Казахстане выделено 280 млрд тенге. В среднем 5,4 млрд на одно среднее учебное заведение, или примерно 14 млн.
Цена блокировки получается – 6 школ за "Фейсбук" и 12 за обе соцсети.
Конечно, можно фыркнуть через губу и объявить эти расчёты чушью. А можно не фыркать и призадуматься: во сколько нам обходится жим-жим перед "тлетворным влиянием" ТЧИНПВ?
Я вот что скажу: сильный не боится чужого мнения, которое идёт вразрез с его собственным. Его боится… ну, скажем, не очень сильный.
Лучший антидот, то есть способ борьбы с антигосударственной пропагандой, – это не глушилка, а популярные шаги, которые могли бы предпринять новый президент и правительство по повышению доверия к власти, которое, если не заниматься самообманом, "оставляет желать".
И одним из таких шагов общество признало бы публичный отказ от всяких блокировок.
Заодно б и денег сколько сэкономили.
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