Азат Перуашев убедил Талгата Ергалиева отозвать заявление об участии в президентских выборах

Руководитель Союза строителей снимает свою заявку в поддержку Дании Еспаевой – единого кандидата от партии "Ак жол", передает Informburo.kz.

Талгат Ергалиев / Фото informburo.kz

Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах в поддержку единого кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой, сообщили в пресс-службе партии.

Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев встретился с членом партии Талгатом Ергалиевым, после того как стало известно, что тот подал заявление о выдвижении кандидатом в президенты от Союза строителей Казахстана.

На недавнем съезде партии руководитель Союза строителей Ергалиев набрал 31,6% голосов и занял второе место.

Азат Перуашев пояснил, что с уважением относится к праву Талгата Ергалиева, как и каждого гражданина, выдвигать свою кандидатуру. По его словам, понятны и побудительные мотивы такого шага, учитывая его высокий результат на партийном голосовании.

Но при этом Перуашев напомнил о решении съезда всем шести участникам праймериз войти в команду единого кандидата партии, которым избрали Данию Еспаеву.

Талгат Ергалиев сообщил, что не имеет вопросов к итогам голосования на съезде. Он посчитал своё выдвижение от Союза строителей РК правильным, так как давно возглавляет эту организацию, досконально знает проблемы отрасли и потребность населения в доступном жилье. Он полагает, что этим вопросам уделяется недостаточно внимания на государственном уровне.

Ергалиев также привёл пример выдвижения кандидатами на этих выборах от разных общественных объединений сразу трёх членов одной и той же партии.

"Исходя из уважения к ДПК "Ак жол", после беседы с председателем партии Талгат Ергалиев заявил о намерении отозвать своё заявление из Центральной избирательной комиссии и готовности участвовать в предвыборной кампании Дании Еспаевой", – говорится в сообщении партии.

Азат Перуашев поблагодарил председателя Союза строителей РК за проявленную солидарность и мужской поступок.

Выдвижение кандидатов на участие в президентских выборах завершилось 28 апреля. С учётом того, что Талгат Ергалиев решил снять свою кандидатуру, документы в ЦИК подали восемь человек: Садыбек Тугел, Касым-Жомарт Токаев, Амангельды Таспихов, Дания Еспаева, Толеутай Рахимбеков, Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Косанов и Жуматай Алиев.