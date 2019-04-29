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Азат Перуашев убедил Талгата Ергалиева отозвать заявление об участии в президентских выборах

29 апреля 2019, 11:06 |  Государство

Руководитель Союза строителей снимает свою заявку в поддержку Дании Еспаевой – единого кандидата от партии "Ак жол", передает Informburo.kz.

Талгат Ергалиев / Фото informburo.kz

Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах в поддержку единого кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой, сообщили в пресс-службе партии.

Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев встретился с членом партии Талгатом Ергалиевым, после того как стало известно, что тот подал заявление о выдвижении кандидатом в президенты от Союза строителей Казахстана.

На недавнем съезде партии руководитель Союза строителей Ергалиев набрал 31,6% голосов и занял второе место.

Азат Перуашев пояснил, что с уважением относится к праву Талгата Ергалиева, как и каждого гражданина, выдвигать свою кандидатуру. По его словам, понятны и побудительные мотивы такого шага, учитывая его высокий результат на партийном голосовании.

Но при этом Перуашев напомнил о решении съезда всем шести участникам праймериз войти в команду единого кандидата партии, которым избрали Данию Еспаеву.

Талгат Ергалиев сообщил, что не имеет вопросов к итогам голосования на съезде. Он посчитал своё выдвижение от Союза строителей РК правильным, так как давно возглавляет эту организацию, досконально знает проблемы отрасли и потребность населения в доступном жилье. Он полагает, что этим вопросам уделяется недостаточно внимания на государственном уровне.

Ергалиев также привёл пример выдвижения кандидатами на этих выборах от разных общественных объединений сразу трёх членов одной и той же партии.

"Исходя из уважения к ДПК "Ак жол", после беседы с председателем партии Талгат Ергалиев заявил о намерении отозвать своё заявление из Центральной избирательной комиссии и готовности участвовать в предвыборной кампании Дании Еспаевой", – говорится в сообщении партии.

Азат Перуашев поблагодарил председателя Союза строителей РК за проявленную солидарность и мужской поступок.

Выдвижение кандидатов на участие в президентских выборах завершилось 28 апреля. С учётом того, что Талгат Ергалиев решил снять свою кандидатуру, документы в ЦИК подали восемь человек: Садыбек Тугел, Касым-Жомарт Токаев, Амангельды Таспихов, Дания Еспаева, Толеутай Рахимбеков, Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Косанов и Жуматай Алиев.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Азат Перуашев убедил Талгата Ергалиева отозвать заявление об...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16131
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.04.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, теперь всем, кроме одного-
нужно снять свои Кандидатуры... :lol:
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§ таноми52
Re: Азат Перуашев убедил Талгата Ергалиева отозвать заявление об...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.04.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все доводы Талгата Ергалиева в пользу выдвижения своей кандидатуры убедительны.Он был бы лучшим вариантом этой партии: грамотный, энергичный, даже харизматичный.
Чем же Дания Еспаева лучше? Она депутат мажилиса, но мы что-нибудь слышали о её депутатских инициативах?
СМИ пишут:"Отмечается, что 13 апреля в ходе пленума центрального совета Демократической партии "Ак жол" желание выдвинуть свои кандидатуры высказали десять членов партии "Ак жол". https://ru.sputniknews.kz/politics/20190424/9943259/daniya-yespayeva-kandidat-akzhol.html
ДЕСЯТЬ желающих! Думаю, Талгата сожрала зависть конкурентов из своей же партии. Пусть будет лучше женщина (интересно, была ли она сама "желающей" или ПАРТИЯ её выдвинула?)
Работник банковской системы. "Какая главная проблема? Проблема матерей, многодетных семей. И я как женщина, как мама, думаю, досконально смогу разобраться в этой проблеме и найти реальные, правильные решения", - сделала заявление кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева."
Вот в чём она видит главную проблему Казахстана!
:-)
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§ таноми52
Re: Азат Перуашев убедил Талгата Ергалиева отозвать заявление об...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.04.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Правильно, теперь всем, кроме одного- нужно снять свои Кандидатуры.



Нет необходимости. Рядом с Токаевым, имеющим дипломатический опыт, опыт работы в ООН, все просто жалкие личности
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§ Тот самый
Re: Азат Перуашев убедил Талгата Ергалиева отозвать заявление об...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.04.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Чем же Дания Еспаева лучше?

Цитата:
таноми52:
"Какая главная проблема? Проблема матерей, многодетных семей. И я как женщина, как мама, думаю, досконально смогу разобраться в этой проблеме и найти реальные, правильные решения", - сделала заявление кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева."


Для решения этих проблем необязательно президентом становиться. Слабоватая программа. Не просто нет международного опыта работы, а даже и мыслей нет по этому поводу...

Цитата:
таноми52:
Рядом с Токаевым, имеющим дипломатический опыт, опыт работы в ООН, все просто жалкие личности

Не самый плохой вариант. Единственное: ничего с его приходом не изменится. Он из той же команды.
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