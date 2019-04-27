В ЦИК поступили документы восьмого кандидата в президенты Казахстана
rus.azattyq.org
Центральная избирательная комиссия сообщила о поступлении документов Талгата Ергалиева, которого, по информации ЦИК, кандидатом в президенты Казахстана на предстоящих 9 июня внеочередных выборах выдвинул Союз строителей Казахстана, сообщает Радио "Азаттык".
Эта организация значится как "республиканское объединение юридических лиц".
Талгат Ергалиев, председатель Союза строителей Казахстана и депутат мажилиса от партии "Ак жол"
Как заявляет ЦИК, Ергалиев, в частности, сдал "выписку из протокола заседания высшего органа" этой организации и "документы, подтверждающие опыт работы на госсслужбе".
Талгат Ергалиев выдвигался в качестве кандидата от партии "Ак жол" во время внеочередного съезда партии 24 апреля, но по результатам голосования уступил Дание Еспаевой.
В своей речи на Ергалиев сообщил, что "всю свою сознательную жизнь проработал в производстве и знает экономику", предложил "передать все сырьевые источники Казахстана в пользу государства", заявил, что "хорошо должен жить простой народ", который "не хочет жить во лжи и несправедливости", а не "олигархи нацкомпаний и чиновники".
На съезде он также высказался на тему независимости судебной системы и местных органов исполнительной власти, заявив, что "судьи и акимы должны избираться народом". Правоохранительную систему он назвал "отстоем", предложил "сократить на 80 процентов личный состав и набрать молодых юристов", а также заявил, что "довольно выборочно и безрезультативно бороться с коррупцией" и "закрывать глаза на нетрудовые доходы чиновников".
На сайте Союза строителей Казахстана информация о выдвижении Ергалиева кандидатом в президенты в настоящее время отсутствует. Согласно данным в разделе "Руководство", Талгату Ергалиеву - 51 год, он с 2010 года является председателем этой организации, с 2012 года - членом мажилиса от партии "Ак жол" и комитета по экономической реформе и развитию.
Также сообщается, что Ергалиев - уроженец Целиноградской области (ныне Акмолинской области - Ред.), учился в Казахском аграрнотехническом университете имени Сейфуллина, занимался преподавательской и коммерческой деятельностью.
Выдвижение кандиатов завершается 28 апреля, регистрация - 11 мая. Президентские выборы намечены на 9 июня. К настоящему моменту выдвинуты восемь кандидатов:
- Жамбыл Ахметбеков – Коммунистическая народная партия (сдал эказмен на знание казахского языка);
- Талгат Ергалиев - Союз строителей Казахстана (сдал документы в ЦИК)
- Дания Еспаева – партия «Ак жол» (признана соответствующей требованиям, получила подписные листы);
- Амиржан Косанов — движение «Улт тагдыры» (сдал документы в ЦИК, языковой экзамен назначен на 29 апреля);
- Толеутай Рахимбеков – партия «Ауыл» (сдал экзамен на знание государственного языка);
- Амангельды Таспихов – Федерация профсоюзов Казахстана (признан соответствующим требованиям, получил подписные листы);
- Касым-Жомарт Токаев – партия «Нур Отан» (признан соответствующим требованиям, получил подписные листы);
- Садыбек Тугел – республиканское движение «Ұлы дала қырандары» (признан соответствующим требованиям, получил подписные листы).
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