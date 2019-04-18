Тимур ГАФУРОВ: Игра с престолом

Телерадиокомплекс президента Казахстана 12 апреля опубликовал в Instagram ролик в стиле заставки к сериалу «Игра престолов». На кадрах видны «Байтерек» и Акорда в Нур-Султане, а также предприятия, железнодорожные пути и нефтеперерабатывающий завод.

- До релиза финального сезона культового фантастического сериала «Игра престолов» осталось ровно три дня! - сообщается в комментарии к ролику. - Творческая команда ТРК президента подготовила специальный ролик для всех любителей сериала. Смотрите вместе с нами!

Креативности команды ТРК можно только порадоваться, хотя продолжать аналогию в географическом смысле - со стеной на севере и семью королевствами внутри - как-то не хочется. А вот в смысле политическом - почему бы и нет...

До финала фирменного казахстанского сериала «Очередные внеочередные выборы президента страны» остается меньше двух месяцев. Главные герои еще не названы, но утечку спойлеров нам уже организовали. Спикеру сената Дариге НАЗАРБАЕВОЙ 9 апреля даже пришлось опровергать сообщение о том, что она не намерена претендовать на полномочия, которые 19 марта сложил её отец.

- Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами, - защитила свои гражданские права Дарига Нурсултановна. - Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии.

Позже юристы разъяснили, что действующий президент страны тоже имеет право баллотироваться, хотя он и проживал долгое время за границей. А член Центризбиркома Зауреш БАЙМОЛДИНА, сообщая на пресс-конференции о начале аккредитации международных наблюдателей, акцентировала:

- Вы знаете, что ситуация в этом году у нас нестандартная, интерес может быть гораздо больше к нашим выборам.

И в набившем оскомину сценарии предвыборной кампании вдруг появилась интрига, а в отношениях между потенциальными кандидатами стали мерещиться такие интриги, что куда там до них Ланнистерам и Таргариенам. В результате вдохновленные этим журналисты стали задавать совсем уж неприличные вопросы.

- Это справедливо, что теперь оппозиция не сможет участвовать в выборах, потому что не все имеют стаж в госорганах? - спросили они на той же пресс-конференции.

Зауреш Баймолдина ответила вопросом:

- А как вы думаете? Президент - это высшая должность в нашей стране. Это лицо, которое определяет внутреннюю и внешнюю политику, взаимодействует и сотрудничает с должностными лицами всех стран мира. Как вы думаете, наличие опыта работы на госслужбе, либо на выборных должностях нужно?

А поскольку такая характеристика бросала тень, например, на бывшего актёра Рональда Рейгана, член казахстанского ЦИК резюмировала:

- Если вы приводите в пример США - у них своя система, свое законодательство, свои традиции и свои специфические условия. Каждая страна создает свое правовое поле.

Правда, в нашем суверенном правовом поле после многочисленных правок Конституции требования к претендентам на высшую должность и правила их выдвижения напоминают техспецификацию для госзакупки конкретной модели автомобиля. Так что фраза о том, что президентом РК может стать только человек, имеющий опыт работы на посту президента РК, для нашего сериала подходит вне зависимости от того, кто в данный момент является исполнителем этой роли.