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Анатолий Сальник
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться. Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой. ...
09.04.19 18:47
maxsaf
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Заранее поздравляю :-)
09.04.19 18:44
КГСПС
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
О каком выдвижении речь? По закону оно закончилось 25 минут назад! :-o
09.04.19 18:27
Козлов я
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Марсианский пейзаж...
09.04.19 18:20
КГСПС
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
Вот всё и встаёт на свои места.Внеочередные выборы может объявить только президент, поэтому Токаева таковым и сделали, а не и.о.А сами выборы нужны, чтобы новый президент стал легитимным и у народа,...
09.04.19 17:56
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Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах

Zakon.kz

9 апреля 2019, 16:24 |  Общество

Дарига Назарбаева прокомментировала появившуюся информацию о ее намерении баллотироваться в президенты, передает Zakon.kz.

Фото : BNews.kz

В СМИ прошла недостоверная информация о том, что спикер Сената Парламента Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться на выборы Президента РК.

- Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии, - прокомментировала Дарига Назарбаева вышедшую информацию.

Она также добавила, что результаты выборов зависят от народа Казахстана, отметив, что все должно быть в рамках закона.

Но при этом Дарига Назарбаева не сообщила, примет ли предложение, если партия предложит ей выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Дарига Назарбаева была избрана спикером Сената Парламента РК 20 марта 2019 года. В процедуре тайного голосования приняли участие 44 депутата сената, которые проголосовали единогласно "за".

Ране сообщение о том, что Назарбаева не собирается баллотироваться в президенты Казахстана, со ссылкой на помощник спикера Сената Сауле Мустафаеву распространило агентство Tengrinews.kz.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сообщила агентству Мустафаева по телефону.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1773
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заранее поздравляю :-)
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* Анатолий Сальник
Re: Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.04.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться.

Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой.

Нефть президентским зятем Тимуром Кулибаевым.

СМИ находятся во власти той же Дариги.

Силовики у Нурсултана Назарбаева.

Банковскую сферу по факту контролирует семья Назарбаевых.

В этой ситуации Токаев вряд ли сможет быть полноценным президентом. Поправки в Конституцию 2017 предполагают усиление роли парламента, который Дарига Назарбаева и возглавляет. Логичный завершающий шаг транзита — превращение в парламентскую республику. В таком случае главные полномочия в стране останутся в семье.
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