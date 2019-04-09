Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Zakon.kz
Дарига Назарбаева прокомментировала появившуюся информацию о ее намерении баллотироваться в президенты, передает Zakon.kz.
Фото : BNews.kz
В СМИ прошла недостоверная информация о том, что спикер Сената Парламента Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться на выборы Президента РК.
- Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии, - прокомментировала Дарига Назарбаева вышедшую информацию.
Она также добавила, что результаты выборов зависят от народа Казахстана, отметив, что все должно быть в рамках закона.
Но при этом Дарига Назарбаева не сообщила, примет ли предложение, если партия предложит ей выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
Дарига Назарбаева была избрана спикером Сената Парламента РК 20 марта 2019 года. В процедуре тайного голосования приняли участие 44 депутата сената, которые проголосовали единогласно "за".
Ране сообщение о том, что Назарбаева не собирается баллотироваться в президенты Казахстана, со ссылкой на помощник спикера Сената Сауле Мустафаеву распространило агентство Tengrinews.kz.
"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сообщила агентству Мустафаева по телефону.
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