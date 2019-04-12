Форум
Ольга Колоколова
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
А это не борьба с ветряными мельницами? Вон взять последний рисунок красивый где фламинго. Завтра на этом месте черным опять напишут ссылку и эту ссылку при этом увидит еще больше народу, т.к. она...
12.04.19 11:58
drakon
Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
Скоро один Нур - Султан, останется. Не надо будет строить - дороги, водопроводы. Ни о чём думать - не надо... :-o :lol:
12.04.19 11:53
Сергей_я
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
Хозяин: выложите как это экономно и рационально! т.е. вы считаете что один балончик черной краски будет дороже росыпи цветов? Хозяин: Или хотя бы 2000 тенге на один балончик с краской...
12.04.19 11:20
Трэвэл
Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
yudjin: А почему бы не подарить покраску например моего дома Обратись к своему ПКСК, пусть помогут страдальцу, направь свою "энергию" в их сторону, а то сидеть здесь и умничать все...
12.04.19 11:07
dandiv
Полицейский поймал грабителя по горячим следам в свой выходной день в Рудном
НГ, может сменить заголовок? Наверно не в выходной день, а в нерабочее время? Если бы был выходной, то полицейский был бы не в форме, тогда как подбежавший парень понял что это полицейский?
12.04.19 09:59
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

ТРК Президента подготовил ролик в стиле "Игры престолов"

12 апреля 2019, 09:19 |  Культура

Телерадиокомплекс Президента подготовил ролик в стиле заставки к популярному американскому сериалу "Игра престолов". Видео было опубликовано в Instagram, передает Tengrinews.kz.


На кадрах видны главные достопримечательности страны - "Байтерек" и Акорда в Нур-Султане. Авторы видео также воссоздали предприятия, железнодорожные пути и нефтеперерабатывающий завод.

"До релиза финального сезона культового фантастического сериала "Игра престолов" осталось ровно три дня! Творческая команда ТРК Президента подготовила специальный ролик для всех любителей сериала. Смотрите вместе с нами!" - говорится в сообщении.

Сериал по романам писателя Джорджа Мартина стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. "Игру престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Фильм полюбили миллионы фанатов во всем мире.

Актер из "Игры престолов" снялся в Казахстане в клипе про рыцаря-неудачника

Восьмой и последний сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля 2019 года.

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей. "Это будет масштабно! Это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм", - сказала актриса в интервью, опубликованном на YouTube-канале E! Red Carpet & Award Shows.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.04.19 12:23 Токаев о билбордах с его фото: К чему такая ретивость?
12.04.19 11:36 Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
12.04.19 10:58 Акцию "НГ" против уличной рекламы наркотиков поддержал Центр по профилактике и борьбе со СПИД
12.04.19 09:50 44 тысячи бюджетных работников задействуют на выборах президента Казахстана
11.04.19 20:38 Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
11.04.19 17:29 Состояние школьниц, сбитых на пешеходном переходе в Костанае, оценивается как средней степени тяжести
11.04.19 17:08 Полицейский поймал грабителя по горячим следам в свой выходной день в Рудном
11.04.19 15:42 Альтернативу "Болашаку" предложил придумать депутат
11.04.19 15:09 Проблему сел, жители которых воду подвозят или пользуются речной, намерены нестандартно решить власти Костанайской области
11.04.19 13:50 Выборы в Казахстане: известный экономист озвучил идеи для кандидатов в президенты

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 2
Всего: 183

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх