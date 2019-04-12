ТРК Президента подготовил ролик в стиле "Игры престолов"

Телерадиокомплекс Президента подготовил ролик в стиле заставки к популярному американскому сериалу "Игра престолов". Видео было опубликовано в Instagram, передает Tengrinews.kz.





На кадрах видны главные достопримечательности страны - "Байтерек" и Акорда в Нур-Султане. Авторы видео также воссоздали предприятия, железнодорожные пути и нефтеперерабатывающий завод.

"До релиза финального сезона культового фантастического сериала "Игра престолов" осталось ровно три дня! Творческая команда ТРК Президента подготовила специальный ролик для всех любителей сериала. Смотрите вместе с нами!" - говорится в сообщении.

Сериал по романам писателя Джорджа Мартина стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. "Игру престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Фильм полюбили миллионы фанатов во всем мире.

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Восьмой и последний сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля 2019 года.

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей. "Это будет масштабно! Это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм", - сказала актриса в интервью, опубликованном на YouTube-канале E! Red Carpet & Award Shows.