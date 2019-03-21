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Ольга Колоколова
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
возникают смутные сомнения Не сомневайтесь. Точно сами. Благодатная роль акимата - и спасибо им за это - что поддержали и письменно разрешили. Остальное-инициатива.Тех кто откликается ну и наша...
21.03.19 12:03
Victor Yang
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Ольга Колоколова: Вы же не думаете, что под нашу акцию акимат административный ресурс подключил? Им же понравилось - все одобрили. Хорошо, если добровольно, а то ведь у нас если в одном...
21.03.19 11:48
abaika95
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Давай те не будем разочароваться и разочаровывать всех. Наш первый Президент заслуживает этого. Всех с наступающими праздниками.
21.03.19 11:44
Ольга Колоколова
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Хочется верить, что действительно добровольно. Абсолютно. Вы же не думаете, что под нашу акцию акимат административный ресурс подключил?)
21.03.19 11:43
Victor Yang
Челлендж по борьбе с уличной рекламой наркотиков набирает обороты в Костанае
Врачи областного наркологического диспансера собрали 20 000 тенге на баллончики с краской Источник:www.ng.kz Хочется верить, что действительно добровольно.
21.03.19 11:34
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Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор

21 марта 2019, 10:11 |  Государство

На предложение Касым-Жомарта Токаева в каждом городе Казахстана назвать центральную улицу в честь Нурсултана Назарбаева незамедлительно откликнулись восемь городов. Первым о готовности переименовать проспект в честь Первого Президента рассказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Но его всё равно опередил глава Алматы Бауыржан Байбек – в южной столице такая улица появилась полтора года назад, пишет informburo.

Проспект Назарбаева в Алматы / Фото с сайта domofoto.ru

Актобе

Тут к переименованию главной улицы подошли оригинально: только широкая часть проспекта Абулхаир хана будет называться проспектом Назарбаева. Узкая часть сохранит прежнее название.

По этой улице в городе находится Дворец Первого Президента и парк Астаны. До 1967 года эта улица называлась проспектом Победы, потом ещё 30 лет – Ленинским проспектом.

 

Будущий проспект Назарбаева в Актобе / Фото из "Википедии" 

Усть-Каменогорск

Улицу, которая будет носить имя Первого Президента, переименовывают во второй раз: изначально она называлась улица Ленина, затем получила название проспекта Независимости.

Павлодар

В Павлодаре имя Назарбаева будет также носить проспект Тауелсиздик. Менее чем за год главную улицу города, которая пролегает через весь город и связывает железнодорожный вокзал на одном конце и аэропорт на другом, переименовывают во второй раз. До апреля 2018 года она называлась улицей Кутузова. Общественники предлагали назвать её улицей Назарбаева ещё в 2017 году, но тогда такое предложение не поддержали. И, как оказалось, зря.

 Шымкент

В ноябре 2017 года улицу Фурманова в Шымкенте повысили до проспекта и стали называть в честь Астаны. 20 марта 2019 года она вновь сменила название на проспект Назарбаева.

Стела на будущем проспекте Назарбаева в Шымкенте / Фото с сайта otyrar.kz

Проспект – одна из крупных новых городских магистралей, связавших старый город с новостройками, сообщает портал otyrar.kz. Вдоль магистрали высажены деревья и зелёные газоны. На одной из сторон проспекта находится административно-деловой центр Шымкента, а с другой стороны – многоэтажные дома и социальные объекты: детский сад, школа, спорткомплекс, самая большая в городе мечеть.


Уральск

В проспект Назарбаева здесь переименуют проспект Достык-Дружба. На этой улице в Уральске находится и маслихат, где сегодня депутаты единогласно проголосовали за переименование в городе. Это старейшая улица города: с начала 1800-х она называлась Большая Михайловская улица, в 1919-1953 годах – улицей Советской. Затем улицей Сталина, проспектом Ленина и с 2001 года была улицей Достык.

Акимат ЗКО на проспекте Дружбы / Фото из "Википедии"

Атырау

Здесь в честь Первого Президента переименуют проспект Каныша Сатпаева. Именем знаменитого учёного назовут другую улицу – Азаттык.


Караганда

В Караганде проспектом имени Нурсултана Назарбаева назвали объединённые бульвар Мира и улицу Тулепова.

"Карагандинская область всегда была трудовой и политической родиной Елбасы, и решение о переименовании бульвара Мира в проспект Нурсултана Назарбаева очень символично. Именно на этой улице учился и работал наш Первый Президент, который с особым трепетом и теплом относился к нашему региону. Эта улица – одна из самых красивых в городе", – подчеркнул аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Проспект Назарбаева в Караганде / Фото Informburo

Костанай

Как все прошло в нашем родном городе - читатели уже знают. Именем Назарбаева назвали проспект Абая. До 1995 года эта улица называлась проспектом Свердлова. В честь Абая теперь должны переименовать другую улицу.

Коллаж пользовтеля сайта "НГ" yudjin


Алматы

Только в южной столице не было никакой суеты. Проспект Назарбаева в городе и так есть – до декабря 2017 года так назывался проспект Фурманова. Ко Дню Первого Президента два года назад эту улицу и переименовали.

"Именно здесь по инициативе Елбасы принимались решения о принятии Конституции, национальной валюты, создании Вооружённых сил, утверждении государственных символов, закрытии Семипалатинского полигона. Поэтому логично, что подобное решение принимается именно в Алматы", – объяснял тогда аким Бауыржан Байбек.

В 2018 году на реконструкцию проспекта выделили 2 млрд тенге. Бюст Дмитрия Фурманова перенесли к памятникам других деятелей Советского Союза в парк "Сары-Арка".


Астана

Какая из улиц будет переименована в Астане – пока загадка. В Астане и некоторых других городах с этим определятся, скорее всего, уже после праздников. В столице имя Президента носит воздушная гавань – Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Сам город будет называться Нур-Султан.

Впервые имя Президента Казахстана было присвоено 10 лет назад улицам в иорданском Аммане и городе Грозный Чеченской Республики. Улицы имени Назарбаева есть в нескольких городах Турции, именем Назарбаева названа магистральная улица в столице Татарстана – Казани.
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§ Козлов я
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 267
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чего тут мелочиться!

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§ alex_60
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рейтинг по длине улиц . этих.
надо посмотреть.
у кого самая длинная, у кого самая короткая.
сделать выводы.
потом оргвыводы.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2019 - 11:04]
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§ arman_kst
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, алекс60.
А потом доложить и.о.президента кто выделился
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