Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
На предложение Касым-Жомарта Токаева в каждом городе Казахстана назвать центральную улицу в честь Нурсултана Назарбаева незамедлительно откликнулись восемь городов. Первым о готовности переименовать проспект в честь Первого Президента рассказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Но его всё равно опередил глава Алматы Бауыржан Байбек – в южной столице такая улица появилась полтора года назад, пишет informburo.
Проспект Назарбаева в Алматы / Фото с сайта domofoto.ru
Актобе
Тут к переименованию главной улицы подошли оригинально: только широкая часть проспекта Абулхаир хана будет называться проспектом Назарбаева. Узкая часть сохранит прежнее название.
По этой улице в городе находится Дворец Первого Президента и парк Астаны. До 1967 года эта улица называлась проспектом Победы, потом ещё 30 лет – Ленинским проспектом.
Будущий проспект Назарбаева в Актобе / Фото из "Википедии"
Усть-Каменогорск
Улицу, которая будет носить имя Первого Президента, переименовывают во второй раз: изначально она называлась улица Ленина, затем получила название проспекта Независимости.
Павлодар
В Павлодаре имя Назарбаева будет также носить проспект Тауелсиздик. Менее чем за год главную улицу города, которая пролегает через весь город и связывает железнодорожный вокзал на одном конце и аэропорт на другом, переименовывают во второй раз. До апреля 2018 года она называлась улицей Кутузова. Общественники предлагали назвать её улицей Назарбаева ещё в 2017 году, но тогда такое предложение не поддержали. И, как оказалось, зря.
Шымкент
В ноябре 2017 года улицу Фурманова в Шымкенте повысили до проспекта и стали называть в честь Астаны. 20 марта 2019 года она вновь сменила название на проспект Назарбаева.
Стела на будущем проспекте Назарбаева в Шымкенте / Фото с сайта otyrar.kz
Проспект – одна из крупных новых городских магистралей, связавших старый город с новостройками, сообщает портал otyrar.kz. Вдоль магистрали высажены деревья и зелёные газоны. На одной из сторон проспекта находится административно-деловой центр Шымкента, а с другой стороны – многоэтажные дома и социальные объекты: детский сад, школа, спорткомплекс, самая большая в городе мечеть.
Уральск
В проспект Назарбаева здесь переименуют проспект Достык-Дружба. На этой улице в Уральске находится и маслихат, где сегодня депутаты единогласно проголосовали за переименование в городе. Это старейшая улица города: с начала 1800-х она называлась Большая Михайловская улица, в 1919-1953 годах – улицей Советской. Затем улицей Сталина, проспектом Ленина и с 2001 года была улицей Достык.
Акимат ЗКО на проспекте Дружбы / Фото из "Википедии"
Атырау
Здесь в честь Первого Президента переименуют проспект Каныша Сатпаева. Именем знаменитого учёного назовут другую улицу – Азаттык.
Караганда
В Караганде проспектом имени Нурсултана Назарбаева назвали объединённые бульвар Мира и улицу Тулепова.
"Карагандинская область всегда была трудовой и политической родиной Елбасы, и решение о переименовании бульвара Мира в проспект Нурсултана Назарбаева очень символично. Именно на этой улице учился и работал наш Первый Президент, который с особым трепетом и теплом относился к нашему региону. Эта улица – одна из самых красивых в городе", – подчеркнул аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.
Проспект Назарбаева в Караганде / Фото Informburo
Костанай
Как все прошло в нашем родном городе - читатели уже знают. Именем Назарбаева назвали проспект Абая. До 1995 года эта улица называлась проспектом Свердлова. В честь Абая теперь должны переименовать другую улицу.
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Алматы
Только в южной столице не было никакой суеты. Проспект Назарбаева в городе и так есть – до декабря 2017 года так назывался проспект Фурманова. Ко Дню Первого Президента два года назад эту улицу и переименовали.
"Именно здесь по инициативе Елбасы принимались решения о принятии Конституции, национальной валюты, создании Вооружённых сил, утверждении государственных символов, закрытии Семипалатинского полигона. Поэтому логично, что подобное решение принимается именно в Алматы", – объяснял тогда аким Бауыржан Байбек.
В 2018 году на реконструкцию проспекта выделили 2 млрд тенге. Бюст Дмитрия Фурманова перенесли к памятникам других деятелей Советского Союза в парк "Сары-Арка".
Астана
Какая из улиц будет переименована в Астане – пока загадка. В Астане и некоторых других городах с этим определятся, скорее всего, уже после праздников. В столице имя Президента носит воздушная гавань – Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Сам город будет называться Нур-Султан.
Впервые имя Президента Казахстана было присвоено 10 лет назад улицам в иорданском Аммане и городе Грозный Чеченской Республики. Улицы имени Назарбаева есть в нескольких городах Турции, именем Назарбаева названа магистральная улица в столице Татарстана – Казани.
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