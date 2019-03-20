Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"43 депутата Сената - за. От Мажилиса 103 депутата, за - 103. Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение", - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат Парламента.

Ранее стало известно, что Астану могут переименовать без референдума.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.