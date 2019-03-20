Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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"43 депутата Сената - за. От Мажилиса 103 депутата, за - 103. Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение", - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат Парламента.
Ранее стало известно, что Астану могут переименовать без референдума.
Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.
"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: но если все же решено увековечить память лидера нации Мда, только с поста ушёл, уже хоронят. Vradon вроде что то про время , всё расставляющее по местам, писал. В точку, было дело...
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin: ощущения какие-то странные... Я успел послушать конец выступления - голос какой-то срывающийся был. Обычно более уверенный. Но задумывалось это не вчера - и председатель сената нужный, и...
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, ну дык мож надо было Аль-фараби или Тауелсиздиком пожертвовать? Чувствую Гагарина завтра на Абая переименуют... Трэвэл: увековечить память лидера...
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: какой-нибудь прерывающийся переулок. Аль-Фараби - далеко не переулок. Ну и вся суть всех переименований - в твоём сообщении, потому как каждый инициатор думает именно так. На колёсных...
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, но если все же решено увековечить память лидера нации А что, он уже умер? Придет время, тогда и решат.