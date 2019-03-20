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Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: но если все же решено увековечить память лидера нации Мда, только с поста ушёл, уже хоронят. Vradon вроде что то про время , всё расставляющее по местам, писал. В точку, было дело...
20.03.19 23:17
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin: ощущения какие-то странные... Я успел послушать конец выступления - голос какой-то срывающийся был. Обычно более уверенный. Но задумывалось это не вчера - и председатель сената нужный, и...
20.03.19 23:16
yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, ну дык мож надо было Аль-фараби или Тауелсиздиком пожертвовать? Чувствую Гагарина завтра на Абая переименуют... Трэвэл: увековечить память лидера...
20.03.19 23:12
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: какой-нибудь прерывающийся переулок. Аль-Фараби - далеко не переулок. Ну и вся суть всех переименований - в твоём сообщении, потому как каждый инициатор думает именно так. На колёсных...
20.03.19 23:09
alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, но если все же решено увековечить память лидера нации А что, он уже умер? Придет время, тогда и решат.
20.03.19 23:08
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Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан

20 марта 2019, 16:38 |  Государство

Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"43 депутата Сената - за. От Мажилиса 103 депутата, за - 103. Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение", - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат Парламента.

Ранее стало известно, что Астану могут переименовать без референдума.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.03.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И плевать на мнение народа. Молодцы чо.. нет слов, одни эмоции...
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§ arman_kst
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За нас выбрали, за нас проголосовали, за нас переименовали. Грустно
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§ Гога
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда кто глупо говорит, Так лучше, если он молчит; Ему спасенье лишь одно — Молчать, и письменно и устно: Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно!.
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§ Сергей_я
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.03.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
а нас выбрали, за нас проголосовали, за нас переименовали. Грустно

на прошлых выборах все происходило точно так же.
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§ Гога
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь страну переименовать - и будет счастье народное ! Какие есть предложения ?
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§ Мишаня
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
За нас выбрали, за нас проголосовали, за нас переименовали. Грустно

Да кто же за вас-то. Если вас меньшинство, то, увы - только согласиться. Хотя, восток - дело тонкое
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§ Сабыр
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И миллиарды на новые вывески,печати и т.д. Какие они,всё-таки,дол..... Ну КАК ТАК можно,а?
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§ Гога
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Сабыр
А лет через ....цать окажется , что все было неправильно - и все по новой !! Денег что ли мало ?!
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§ таноми52
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.03.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой вал событий! Одно за другим!
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§ alex_60
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом.
Позорище.
Плюют они на народ.
Лизоблюды.
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§ alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Креслоприлипшие ладно, их никто и не уважает.
После того что он это все принял,
Я лично Назарбаева больше не уважаю.
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§ Добринцофф
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.03.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
И миллиарды на новые вывески,печати и т.д. Какие они,всё-таки,дол..... Ну КАК ТАК можно,а

Цитата:
Спросили министра и о том, сколько понадобится выделить из бюджета страны в связи с переименованием столицы. «Не думаю, что в этом случае нужно производить такие расчеты. Почему? Потому что важность этого решения перекрывает размышления касательно стоимости и все любые рассуждения касательно стоимости смены вывесок, они в данном случае неуместны», — ответил он.
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§ Добринцофф
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.03.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
После того что он это все принял, Я лично Назарбаева больше не уважаю.

И в самом деле если хоть капля совести осталась,мог бы остановить этих подхалимов.
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§ alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Культ личности при жизни создал,
А уйти достойно не смог.все испортил.
Города, улицы, памятники, дочери.
Изменение здоровья видно.
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§ Мурзилка
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.03.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
И плевать на мнение народа.

Ну а вам жалко что ли, пусть называют. Главное, чтобы было всё спокойно.
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