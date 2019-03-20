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Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: но если все же решено увековечить память лидера нации Мда, только с поста ушёл, уже хоронят. Vradon вроде что то про время , всё расставляющее по местам, писал. В точку, было дело...
20.03.19 23:17
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin: ощущения какие-то странные... Я успел послушать конец выступления - голос какой-то срывающийся был. Обычно более уверенный. Но задумывалось это не вчера - и председатель сената нужный, и...
20.03.19 23:16
yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, ну дык мож надо было Аль-фараби или Тауелсиздиком пожертвовать? Чувствую Гагарина завтра на Абая переименуют... Трэвэл: увековечить память лидера...
20.03.19 23:12
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: какой-нибудь прерывающийся переулок. Аль-Фараби - далеко не переулок. Ну и вся суть всех переименований - в твоём сообщении, потому как каждый инициатор думает именно так. На колёсных...
20.03.19 23:09
alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, но если все же решено увековечить память лидера нации А что, он уже умер? Придет время, тогда и решат.
20.03.19 23:08
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Астану могут переименовать без референдума

20 марта 2019, 16:23 |  Государство

Астану могут переименовать без референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, правительством внесено предложение Президенту республики о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение Парламента без вынесения на референдум. Конституционным Советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - заявил в ходе совместного заседания палат Парламента Нурлан Нигматулин.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.
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§ alex_60
Re: Астану могут переименовать без референдума
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гонят,мочи нет.
давай,давай,все за один день.
со стороны бы на себя посмотрели.
плохо выглядят.
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