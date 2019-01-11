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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сыкымы: Тож все дерева в округе повыкосили? Да нет, косят 200 летние,больные деревья. Которые уже - старше КОстаная... :-o
11.01.19 13:06
Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: на машине уже как много Тож все дерева в округе повыкосили?
11.01.19 13:01
maxsaf
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11.01.19 13:00
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сыкымы: в клетчатой рубахе в руках - БСЛ :lol: Это наверное они подкоп,под Сберкассу- делают. Посмотри- яма маленькая,а земли на машине уже как много... :lol: :-o
11.01.19 12:47
JereK
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amduscias: А у нас водятся красногрудые муравьи-древоточцы Camponotus herculeanus Увы, не встречал у нас ни разу в жизни даже муравейников. Видимо, крайне редки. Зато удалось в сентябре...
11.01.19 12:42
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Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле Денисовки, просят костанайцев

11 января 2019, 12:03 |  Общество

57-летний Виталий Запорожец находился за рулем "Хонды", попавшей в аварию 7 января на трассе Лисаковск - Денисовка. Его дочь просит откликнуться всех, кто хочет помочь.

Костанайсий областной центр крови /Фото с сайта medelement.com

Кровь можно сдать в Областном центре крови, расположенном по адресу ул. Быковского, 4 "А". Необходимо указать, для кого именно вы сдаете кровь. Группа крови значения не имеет.

На момент аварии в "Хонде", помимо Виталия, находилось еще четверо человек. Двое мужчин погибли на месте происшествия. Один из них - экс-директор Денисовской детской юношеской спортивной школы Дмитрий Филатов. Два 10-летних мальчика в тяжелом состоянии сейчас находятся в Костанайской детской областной больнице.

В пресс-службе департамента полиции ранее сообщили, что виновником аварии стал водитель грузовика. Он не справил с управлением и лоб в лоб въехал в легковой автомобиль.
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§ Sniper
Re: Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле...
Sniper


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Сообщений: 1173
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда удивляюсь таким ездокам. Одну дорогу на двоих разделить не могут.Сбавь скорость до нижнего предела, если почувствовал неладное. Притормози, пропусти встречного. Трудно было это сделать? Зачем убиваешь людей? Водитель грузовика всегда профи. Он будет бороться до последнего, что бы предотватить аварию. Как то так понимаю ситуацию.
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