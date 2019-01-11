Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле Денисовки, просят костанайцев

57-летний Виталий Запорожец находился за рулем "Хонды", попавшей в аварию 7 января на трассе Лисаковск - Денисовка. Его дочь просит откликнуться всех, кто хочет помочь.

Костанайсий областной центр крови /Фото с сайта medelement.com

Кровь можно сдать в Областном центре крови, расположенном по адресу ул. Быковского, 4 "А". Необходимо указать, для кого именно вы сдаете кровь. Группа крови значения не имеет.

На момент аварии в "Хонде", помимо Виталия, находилось еще четверо человек. Двое мужчин погибли на месте происшествия. Один из них - экс-директор Денисовской детской юношеской спортивной школы Дмитрий Филатов. Два 10-летних мальчика в тяжелом состоянии сейчас находятся в Костанайской детской областной больнице.

В пресс-службе департамента полиции ранее сообщили, что виновником аварии стал водитель грузовика. Он не справил с управлением и лоб в лоб въехал в легковой автомобиль.