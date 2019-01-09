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alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
09.01.19 19:54
KOS77
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других...
09.01.19 19:45
таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
09.01.19 19:41
таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital: Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из...
09.01.19 19:35
КГСПС
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60: Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!
09.01.19 19:04
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Водитель грузовика не справился с управлением - департамент полиции прокомментировал страшное ДТП в Костанайской области

9 января 2019, 10:25 |  Происшествия

Пресс-служба департамента полиции Костанайской области прокомментировала аварию, случившуюся на трассе Лисаковск-Денисовка 7 января, в которой погибли два человека и трое получили тяжелые ранения.

- 7 января около 17 часов в 15-ти километрах от поселка Денисовка Денисовского района 44-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки «ГАЗ», не справился с рулевым управлением и совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем марки «Honda CRV» под управлением 57-летнего водителя, - говорится в пресс-релизе ведомства. -  В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как стало известно "НГ", в легковой машине в момент аварии находился директор Денисовской детской юношеской спортивной школы Дмитрий Филатов 1974 г. р. Он, как и второй пассажир  Honda CRV, погиб на месте.  Водитель и двое детей, находившихся в салоне, получили тяжелые ранения.
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