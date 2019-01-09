Водитель грузовика не справился с управлением - департамент полиции прокомментировал страшное ДТП в Костанайской области

Пресс-служба департамента полиции Костанайской области прокомментировала аварию, случившуюся на трассе Лисаковск-Денисовка 7 января, в которой погибли два человека и трое получили тяжелые ранения.

- 7 января около 17 часов в 15-ти километрах от поселка Денисовка Денисовского района 44-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки «ГАЗ», не справился с рулевым управлением и совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем марки «Honda CRV» под управлением 57-летнего водителя, - говорится в пресс-релизе ведомства. - В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как стало известно "НГ", в легковой машине в момент аварии находился директор Денисовской детской юношеской спортивной школы Дмитрий Филатов 1974 г. р. Он, как и второй пассажир Honda CRV, погиб на месте. Водитель и двое детей, находившихся в салоне, получили тяжелые ранения.