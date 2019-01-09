Два человека погибли, трое тяжело ранены при столкновении машин в Костанайской области

Страшная авария произошла вечером 7 января неподалеку от поселка Денисовка. Легковой автомобиль "Хонда" лоб в лоб столкнулся с грузовиком ГАЗ-53. В результате столкновения, по данным "НГ", два человека погибли. Трое, в том числе два ребенка, тяжело ранены.

По сообщению читателей "НГ", ДТП произошло между 17 и 18 часами. В "Хонде" ехали пятеро - трое взрослых и два десятилетних мальчика. Два взрослых пассажира - оба мужчины - погибли на месте.

Как подтвердили нам в пресс-службе областного управления здравоохранения, водитель машины и дети получили серьезные ранения. Водитель госпитализирован в Костанайскую областную больницу, где за его жизнь борются врачи. Оба мальчика пока находятся в Денисовской ЦРБ. Предполагается, что сегодня самолетом санитарной авиации их доставят в детскую областную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.