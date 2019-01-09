Два человека погибли, трое тяжело ранены при столкновении машин в Костанайской области
Страшная авария произошла вечером 7 января неподалеку от поселка Денисовка. Легковой автомобиль "Хонда" лоб в лоб столкнулся с грузовиком ГАЗ-53. В результате столкновения, по данным "НГ", два человека погибли. Трое, в том числе два ребенка, тяжело ранены.
По сообщению читателей "НГ", ДТП произошло между 17 и 18 часами. В "Хонде" ехали пятеро - трое взрослых и два десятилетних мальчика. Два взрослых пассажира - оба мужчины - погибли на месте.
Как подтвердили нам в пресс-службе областного управления здравоохранения, водитель машины и дети получили серьезные ранения. Водитель госпитализирован в Костанайскую областную больницу, где за его жизнь борются врачи. Оба мальчика пока находятся в Денисовской ЦРБ. Предполагается, что сегодня самолетом санитарной авиации их доставят в детскую областную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
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Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital: Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60: Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!