- Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель“, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают, — говорит источник Znak.com.

По его словам, изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.

Косвенно на версию о террористах указывает и разговор очевидцев, зафиксированный на видео разу поле взрыва автомобиля. Люди упоминали о том, что непоследственно перед взрывом звучали выстрелы.

- Мы пока не комментируем информацию, — сообщили в УФСБ по Челябинской области. Таким образом, официальных подтверждений информации пока нет.

Следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК России заявила, что следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.

- В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме. - говорится в заявлении группы.