По словам источника, место взрыва в доме № 164 по Карла Маркса установлено — эту квартиру 30 декабря снял мужчина. Как утверждает источник, там обнаружены следы взрывчатки.
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
- Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель“, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают, — говорит источник Znak.com.
По его словам, изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.
Косвенно на версию о террористах указывает и разговор очевидцев, зафиксированный на видео разу поле взрыва автомобиля. Люди упоминали о том, что непоследственно перед взрывом звучали выстрелы.
- Мы пока не комментируем информацию, — сообщили в УФСБ по Челябинской области. Таким образом, официальных подтверждений информации пока нет.
Следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК России заявила, что следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.
- В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме. - говорится в заявлении группы.
Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в шесть утра произошла страшная трагедия — из-за взрыва обрушился подъезд в десятиэтажном доме в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 164. Из-под завалов по последним данным извлекли 18 тел, еще около 20 человек числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело.
1 января в Магнитогорск прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее в Магнитогорске побывал президент РФ Владимир Путин.
Официально ФСБ заявляла о взрыве бытового газа в доме.
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Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
чмошники вы продажные можешь банить но ты гавно я завтра тебе в глаза это скажу в редакции
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
Vital Правду мы как всегда не узнаем .
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
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Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
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