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seroff
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
чмошники вы продажные можешь банить но ты гавно я завтра тебе в глаза это скажу в редакции
02.01.19 20:53
Гога
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
Vital Правду мы как всегда не узнаем .
02.01.19 20:50
Vital
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
Смотришь фото Донбасса, где боевые снаряды попадают в бетон и дома только в редких случаях сыпятся , обычно разрушен один этаж куда попал снаряд. А тут как то прям уж очень случайность какая то...
02.01.19 20:39
Адам
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Средний доход семьи казахстанцев в 500 тысяч Источник: НГ :lol: В $ $ $ , в неделю , и .. в "избранных" семьях! )) [Исправлено: Адам, 02.01.2019 - 23:40]
02.01.19 19:38
Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Парящий Орёл — это символ наступающего Нового Года по славянскому календарю. Встреча Нового Года 1 января идёт с 1700 года, до этого новолетие отмечали сначала в день весеннего...
02.01.19 19:16
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Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы

2 января 2019, 16:24 |  Происшествия
Обрушение подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске, случившееся 31 декабря 2018 года, и ЧП с «Газелью», которое произошло вечером 1 января, связаны, сообщил неназванный источник порталу Znak.com.
 
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Пресс-служба администрации Магнитогорска

 По словам источника, место взрыва в доме № 164 по Карла Маркса установлено — эту квартиру 30 декабря снял мужчина. Как утверждает источник, там обнаружены следы взрывчатки.

- Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель“, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают, — говорит источник Znak.com. 

По его словам, изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.

Косвенно на версию о террористах указывает и разговор очевидцев, зафиксированный на видео разу поле взрыва автомобиля. Люди упоминали о том, что непоследственно перед взрывом звучали выстрелы.

 

- Мы пока не комментируем информацию, — сообщили в УФСБ по Челябинской области. Таким образом, официальных подтверждений информации пока нет.

Следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК России заявила, что следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.

- В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме. - говорится в заявлении группы.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в шесть утра произошла страшная трагедия — из-за взрыва обрушился подъезд в десятиэтажном доме в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 164. Из-под завалов по последним данным извлекли 18 тел, еще около 20 человек числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело.

1 января в Магнитогорск прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее в Магнитогорске побывал президент РФ Владимир Путин.

Официально ФСБ заявляла о взрыве бытового газа в доме.

 

 

 
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§ Vital
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6846
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотришь фото Донбасса, где боевые снаряды попадают в бетон и дома только в редких случаях сыпятся , обычно разрушен один этаж куда попал снаряд. А тут как то прям уж очень случайность какая то подозрительная .
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§ Гога
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.01.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
Правду мы как всегда не узнаем .
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