Предновогодняя трагедия: в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажки. Что известно о ЧС в Челябинской области

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Магнитогорске утром в понедельник, 31 декабря. В результате обрушился целый подъезд, по последним данным, погибло семь человек. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По его словам, извлечь тела трех погибших пока не удалось из-за угрозы обрушения конструкций, передает ТАСС. Он также отметил, что спасатели на данный момент не могут установить, сколько людей находились в подъезде дома, обрушившегося в момент взрыва, сообщает «РИА Новости».

Зиничев добавил, что прогнозировать сроки завершения работ на месте обрушения пока рано, они могут занять около двух дней.

Ранее в пресс-службе главка МЧС по Челябинской области сообщили, что при взрыве газа в многоэтажке оказались разрушены 26 квартир, в которых проживало 46 человек. Всего в подъезде находилась 51 квартира, где проживали 126 человек. Вместе с тем глава ведомства отметил, что угрозы для соседних подъездов нет.

Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

- Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия — это бытовой газ, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом замгубернатора Олег Климов рассказал журналистам, что, вероятнее всего, взрыв произошёл на втором этаже над аркой дома.

- Судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой, — отметил он.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе действует режим ЧС.

После инцидента в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин, он посетил оперативный штаб МЧС, организованный на месте ЧП, осмотрел место происшествия и навестил пострадавших в больнице. Он также призвал в случае необходимости расселить дом в Магнитогорске и потребовал обеспечить безопасность возле строения.