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Предновогодняя трагедия: в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажки. Что известно о ЧС в Челябинской области

1 января 2019, 00:36 |  Происшествия

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Магнитогорске утром в понедельник, 31 декабря. В результате обрушился целый подъезд, по последним данным, погибло семь человек.  Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев. 

По его словам, извлечь тела трех погибших пока не удалось из-за угрозы обрушения конструкций, передает ТАСС. Он также отметил, что спасатели на данный момент не могут установить, сколько людей находились в подъезде дома, обрушившегося в момент взрыва, сообщает «РИА Новости».

Зиничев добавил, что прогнозировать сроки завершения работ на месте обрушения пока рано, они могут занять около двух дней. 

Ранее в пресс-службе главка МЧС по Челябинской области сообщили, что при взрыве газа в многоэтажке оказались разрушены 26 квартир, в которых проживало 46 человек. Всего в подъезде находилась 51 квартира, где проживали 126 человек. Вместе с тем глава ведомства отметил, что угрозы для соседних подъездов нет. 

Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

- Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия — это бытовой газ, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом замгубернатора Олег Климов рассказал журналистам, что, вероятнее всего, взрыв произошёл на втором этаже над аркой дома.

- Судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой, — отметил он.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе действует режим ЧС.

После инцидента в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин, он посетил оперативный штаб МЧС, организованный на месте ЧП, осмотрел место происшествия и навестил пострадавших в больнице. Он также призвал в случае необходимости расселить дом в Магнитогорске и потребовал обеспечить безопасность возле строения.
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§ Сабыр
Re: Предновогодняя трагедия: в Магнитогорске рухнул подъезд...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю что это вовсе не газ.. Просто для интереса сравните снимки взрыва газа и фото взрывов терактов. Да и по ажиотажу видно всю важность произошедшей проблемы. Типичный почерк террористов,31 число и 6 утра. Да и удивляет как они быстро определили что взрыв газа,без разбора завалов,без следствия..
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