В Магнитогорске опять ЧП - взрыв в маршрутке, трое погибли
В Магнитогорске вечером 1 января недалеко от обрушившегося дома взорвалась маршрутная "Газель", погибли три человека. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
- Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находились три человека (все взрослые). Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работают оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ. Дальнейшая информация уточняется, - говорится в сообщении.
Очевидцы ЧП запечатлели взрыв транспортного средства и выложили ролики в соцсети.Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!
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оййй, такие вещи уже , по-моему, можно не сообщать...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: наши других Алекс, это ты о чём? Лечишся... :lol:
В Магнитогорске опять ЧП - взрыв в маршрутке, трое погибли
Ну,ну давайте опять про газ. Теракт очередной.
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