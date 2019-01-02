В Магнитогорске опять ЧП - взрыв в маршрутке, трое погибли

В Магнитогорске вечером 1 января недалеко от обрушившегося дома взорвалась маршрутная "Газель", погибли три человека. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.





- Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находились три человека (все взрослые). Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работают оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ. Дальнейшая информация уточняется, - говорится в сообщении.

Очевидцы ЧП запечатлели взрыв транспортного средства и выложили ролики в соцсети.Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!













