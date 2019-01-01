Что нового ждет казахстанцев в 2019 году

Казахстанцев в 2019 году ожидают 119 дней отдыха, снижение налогов, повышение пенсий и зарплат. При этом отменяются бонусы на деньги на текущем счете, повышаются пошлины на интернет-посылки и вводится регистрация телефонов. Что ждет казахстанцев в наступающем году и к чему они должны быть готовы - в обзоре Tengrinews.kz.

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Отмена бонусов на текущем счете

С 1 января 2019 года в Казахстане банки не будут выплачивать вознаграждение за хранение денег на текущем счете. Такие поправки внесены законом от 2 июля 2018 года. Статью 751 Гражданского кодекса дополняют словами "За пользование деньгами, размещенными на текущем банковском счете, вознаграждение не выплачивается".

Как известно, в Казахстане изменили систему депозитов. С 1 октября вкладчикам стали доступны три вида вкладов: несрочные, срочные и сберегательные. По сберегательному вкладу на три месяца ставка вознаграждения может составить 12 процентов, а по вкладу более 24 месяцев - 13,5 процента.

Регистрация телефонов

Вступит в силу правило обязательной регистрации абонентских устройств пользователей сотовой связи.



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Как предупреждают в Министерстве информации и связи РК, каждый абонент должен привязать IMEI-код мобильного телефона к SIM-карте и ИИН абонента.

IMEI-код - это серийный номер, состоящий из 15 цифр, который указывается на устройстве, в гарантийном талоне и на коробке от телефона. Он есть у всех устройств, поддерживающих работу сим-карт. Код присваивается слоту сим-карты, то есть если на вашем устройстве два слота, то оно имеет два IMEI-кода.

Чтобы узнать код вашего устройства, нужно с него набрать следующую комбинацию цифр: *#06#. Это команда для телефонов и не зависит от оператора.

IMEI-код нужен, чтобы сотовые операторы и правоохранительные органы знали, что смартфон или другое устройство принадлежит именно вам, поэтому его необходимо зарегистрировать.

При этом в МИК РК пояснили, что с 1 января тотального отключения незарегистрированных абонентских устройств сотовой связи не будет. Устройство привяжется к той SIM-карте, которая в нем установлена, и будет принадлежать тому человеку, на которого была оформлена SIM-карта.

Новые налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов

Казахстанцам из зарубежных интернет-магазинов можно будет беспошлинно получить товары на общую сумму до 500 евро и весом не более 31 килограмма. К 2020 году сумма опустится до 200 евро.

Изменение правил отправки посылок

C 1 января Казпочта будет принимать все посылки и письма от физлиц только в открытом виде (за исключением нерегистрируемых писем). Соответствующая норма (пункт 2 статьи 39 закона Республики Казахстан "О почте") вступает в действие 1 января 2019 года. Почтовые отправления юридических лиц будут приниматься в открытом и закрытом виде.

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Все заказные письма, бандероли и письма с объявленной ценностью, а также посылки необходимо приносить в отделение почтовой связи в открытом виде. При этом, принимая почтовое отправление, оператор почты обязан идентифицировать отправителя и зафиксировать его данные. Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтоматы в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов. Прием почтовых отправлений с выдачей через почтомат будет осуществляться через отделения почтовой связи. Принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников.

Повышение минимальной заработной платы

В два раза повысится размер минимальной зарплаты - с 28 до 42 тысяч тенге. Как отметил Президент РК Нурсултан Назарбаев, это напрямую увеличит зарплату 1,3 миллиона человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности.

Повышение также коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35 процентов. Это учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов, обороны и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы будет выделено 96 миллиардов тенге ежегодно.

Единый совокупный платеж

Единый совокупный платеж предназначен для самозанятых. Введение платежа для неформально занятых позволит: участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения; участвовать в накопительной пенсионной системе и получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе; получать социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности.

ЕСП объединяет в один четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

Налоговая амнистия

Планируется провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса. Под нее не попадут подакцизные группы компаний, нефтяные и лжепредприятия.

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По предварительным данным, под амнистию попадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 миллиарда тенге.

При этом общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 миллиарда тенге, штрафов - 7,3 миллиарда тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 миллиарда тенге. При этом также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга.

Для освобождения от накопленных долгов по пеням и штрафам налогоплательщикам необходимо уплатить в бюджет сумму основного долга по налогам, имеющегося по состоянию на 1 октября 2018 года.

Снижение налоговой нагрузки на казахстанцев с маленькой зарплатой

Индивидуальный подоходный налог для граждан с низкой зарплатой уменьшится в 10 раз. Эксперты ожидают, что к доходу у работников с заработной платой ниже 63 125 тенге будет применяться ставка в 1 процент. При этом Глава государства отметил, что высвобождаемые средства от такого снижения должны быть направлены на увеличение оплаты труда. В результате у не менее одной трети наемных работников страны, а это более двух миллионов человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей.

Электронное страхование

Вводится электронное страхование. Это означает, что автомобилистам разрешили не возить с собой бумажную страховку. Полицейские будут проверять наличие страховки путем направления запроса в единую базу данных по страхованию.

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У водителей остается обязанность иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство.

Отмена трудовых книжек

Трудовые договоры будут заключаться в онлайн-режиме. На базе электронной биржи труда будет создана система ведения профиля работника и учета трудовых договоров в цифровом формате. Работодателям предлагается формировать электронные личные дела.

Когда при трудоустройстве люди предоставляют пакет документов, предлагается сразу отправлять их ИИН в единое хранилище с согласия потенциальных работников на обработку персональных данных. В ответ работодатель получит заверенную электронную информацию, то есть цифровое личное дело. В дальнейшем в онлайн-режиме можно будет подтверждать компетенции работников.

Обязательные паспорта для детей младше 16 лет

Казахстанских детей до 16 лет обяжут иметь заграничные паспорта при выезде за пределы страны. В закон внесены соответствующие коррективы из-за ужесточения мировым сообществом паспортно-визового контроля. Принять данные меры многие страны вынудило усиление угрозы терроризма и экстремизма.

Повышение пенсий

Средний размер пенсии с 1 января 2019 года с учетом среднего размера базовой пенсии составит 87 243 тенге с ростом на 5 728 тенге.

Единое национальное тестирование

С 2019 года ЕНТ будут проводить четыре раза в год для поступления на платной основе. Тестирование можно будет сдать январе, марте, июне и в июле. В МОН РК сейчас ведут работы по подготовке к ЕНТ-2019. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать ЕНТ, которое будет проходить в июне-июле.

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Новые размеры МРП и МЗП

Ежегодно в Казахстане устанавливаются новый минимальный размер заработной платы и месячный расчетный показатель. В 2019 году МРП составит 2 525 тенге, а МЗП - 42 500 тенге, согласно закону от 30 ноября 2018 года № 197-VI "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы".

В 2019 году казахстанцы отдохнут 119 дней

2019 год по традиции начнется с выходных дней: 1 и 2 января. Самые длинные выходные в 2019 году должны быть на Наурыз - пять дней, с 21 по 25 марта.

По четыре дня казахстанцы смогут отдохнуть в честь празднования Дня Победы и Дня Независимости. По три выходных дня в 2019 году приходится на Международный женский день - с 8 по 10 марта, на День столицы - с 6 по 8 июля, на День Конституции - с 30 августа по 1 сентября, на День Первого Президента - с 30 ноября по 2 декабря.

Дни отдыха приходятся на национальные и государственные праздники и выходные. Национальным праздником в Казахстане является День Независимости, который отмечают 16 и 17 декабря.

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