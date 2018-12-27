Назарбаев подписал закон о едином совокупном платеже

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам занятости населения, которыми устанавливается размер единого совокупного платежа (ЕСП) для неформально занятых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото Турара Канзагапова

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам занятости населения", направленный на совершенствование законодательства в сфере занятости населения", - говорится в сообщении.

Ранее Сенат принял поправки в законодательство по вопросам занятости населения.

Основным новшеством законопроекта является введение с 1 января 2019 года единого совокупного платежа.

Плательщиками ЕСП являются физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения дохода, которые не используют труд наемных работников, выполняют работы, оказывают услуги физическим лицам, реализуют сельскохозяйственную продукцию от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.

Единый совокупный платеж (ЕСП) установлен в размере 1 месячного расчетного показателя для столицы, городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП для жителей других населенных пунктов.

Единый совокупный платеж объединяет в один четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

Как отмечается на сайте Сената, введение платежа для неформально занятых позволит: участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения; участвовать в накопительной пенсионной системе и получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе; получать социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года.

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