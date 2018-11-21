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21.11.18 14:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
21.11.18 14:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
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21.11.18 14:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
21.11.18 14:30
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Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"

19 ноября 2018, 15:55 |  Общество

Сейчас, когда вход на наш сайт возможен только через прокси-серверы, VPN или через паблики в социальных сетях, что крайне неудобно для многих наших пользователей, самое время заняться творчеством. В связи с чем редакция объявляет конкурс демотиваторов и стихов.

Пока мы стучимся во все ведомства, пытаясь определить, кто и на каких основаниях пытается лишить нас права голоса в Казахстане, поддержите нас демотиваторами и стихами!

Итак, объявляем конкурс "Блокадные смешки". Работы принимаются, соответственно, до следующего понедельника - 26 ноября. Итоги конкурса будут подведены 27 ноября.

Победители конкурса получат скромные призы - торт, фирменные кружки и ручки. Выкладывайте результаты своего творчества в комментариях под этой новостью, или в наших пабликах в ВК, InstagaramОК и FB.
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Комментарии к новости
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§ kbkz1980
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.11.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с какой целью это делать?
Прям пиар акция какато.
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§ Ольга Колоколова
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2250
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.11.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А с какой целью это делать?
Прям пиар акция какато.

Ну делать или не делать - решать только вам.

Насчет пиара - дорого такие "рекламные акции" нам обходятся.

Насчет цели все максимально очевидно. Вам нет? В сложившейся ситуации, когда от проблемы открестились МИК, Казахтелеком и KazNik, и вообще ни у одного ведомства "нет претензий", а сайт заблокирован исключительно в РК, нам нужна поддержка.

Лучшая поддержка - внимание общественности, потому что без оного в наших условиях похерить сайт - раз плюнуть. Прецеденты были. Блочили месяцами и, наконец, заткнули Ratel, "Ладу" неоднократно таким образом гнули, "Уральскую неделю" - практика отработана.
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§ MedVed820607
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 19.11.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не проще мигрировать на другой сервер???? Где нибудь в Украине? Если претензий официально нет, то и блокировка должна пропасть.
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§ Валентин
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7473
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.11.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начнём, что ли?
-----------------------------
Все персонажи данного четверостишия являются вымышленными
Все совпадения с реальными лицами, местами, организациями, и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями - не более чем случайность.
-----------------------------
запретили сайт НГ, да
видимо за Архимеда
где б найти такую ...
на Хабар чтобы сменять
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§ Монгол Шуудан
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.11.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все совпадения с реальными лицами, местами, организациями, и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями - не более чем случайность.


-----Баллада о Гавриле-----
Исполняется впервые.

Гаврила был отменный профи
Гаврила мненья создавал
Открыв однажды сайт НГ-шный
На нем с тех пор он зависал.
И вот заняв диван любимый
Купив заранее пивка
Хотел на сайт зайти Гаврила
Сосредоточился слегка
Привычно щелкнул кнопкой компа
Размявши пальцы, сдвинул брови
Он ткнул в то место где вчера
Был сайт НГ-наверняка.
Не обнаружив сайт на месте
И озадачившись слегка
Плеснул себе ещё пивка,
Он предпринял ещё попытки,
Пока накопленные мысли не попросилися туда.
Где чудеса, где мысли носит
По круглым трубам. И уносит.
Прибившись где-то к берегам.
Придя назад, и легши на диван
Наш Гаврила, в объятия Морфея был призван.
И снится нашему Гавриле дивный сон
Как девы юные и вкупе журналисты
Несут ему на блюде, с голубой каймой
Права и Уважения дань
Писать без модерации любой.

Эпилог.
Проснувшись поутру от боли головной
Томимый жаждою притом,
Испив воды, надеждою томимый,
Метнулся он к компу потом.
В раз рухнули все надежды вместе,
Ну нет как нету сайта в том же месте.
Ругаясь про себя и вслух притом,
Пошёл Гаврила наш мести газон.

[Исправлено: Монгол Шуудан, 20.11.2018 - 00:04]
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§ Серый волк
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.11.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все персонажи данных целых двух четверостиший имеют совершенно конкретных прототипов.
Недовольные параллелями могут написать на меня в Спортлото.


Тело, впёрнутое в Лексус
Прёт по встречной полосе,
А в итоге у газеты
Закрывают сайт НГ;

По закону Архимеда,
Тело впертое туды,
В нашем веке вытесняет
Сайты с правдой из страны.


В качестве источника вдохновения взят материал старого доброго и тогда еще честного КВН аж шестидесятых годов прошлого века.

Как очень хорошо заметно эпохи и люди поменялись и даже не с времен великого ученого древней греции, но и с шестидесятых годов прошлого века
Будем честными и оригинал приведем ниже и полностью

- "Закон Архимеда" (КВН 1960-х):

"Тело, впёрнутое в воду,
Прёт оттуда на свободу
С силой выпертой воды
Телом, впёрнутым туды";



[Исправлено: Серый волк, 19.11.2018 - 19:13]
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§ kbkz1980
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.11.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Где логика Серуня?
Водитель штраф оплатит или уволят на крайняк.
Но шобы газету из за этой мелочи заблочить
зная что душок газетчики поднимут
Нее,ента твоя гипотеза очень смешна. :lol:

[Исправлено: kbkz1980, 19.11.2018 - 22:10]
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§ maxsaf
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Но шобы газету из за этой мелочи заблочить
зная что душок газетчики поднимут
Нее,ента твоя гипотеза очень смешна.

Я бы тоже пошутил на тему блокировки, но версию надо повесомее. Какая интересно версия у редакции на первом месте?
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§ Серый волк
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.11.18 - 03:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Какая интересно версия у редакции на первом месте?

:lol: :lol:
Прямо в долях обязательно. Ну там 3/4, или 5/8 Или вам в процентном соотношении лучше?


Попробуйте лучше вот тут.
Еще один можно конкурс?

Неизвестные люди, успешно по их мнению блокировавшие, будем думать, что они все ещё люди, решили устроить на пустыре из красной плитки перед акунамататом праздник с демонстрацией. Какие лозунги им взять, если их насяльники разрешают только три в известном стиле?
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§ maxsaf
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 07:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Прямо в долях обязательно. Ну там 3/4, или 5/8 Или вам в процентном соотношении лучше?

Да на кой мне пропорции, основной версии будет достаточно :lol:
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§ Обликоморале
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6061
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.11.18 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прям пиар акция какато.

Ну и чего ты "контору палишь"?
Опять в жБАН захотела?
Не видишь, ужо подключилась "тяжОлая артиллерия" (недаром вчера день РВиА был) в лице Валентина и Серого. :lol: :lol: :lol:
Правда, что то нет "охранителей" отвечающих на залп вышеупомянутых.
Жалко и что форум сча без "заправщика картриджей". Он бы "кузькину мать" показал в ответ.
В соседней ветке смотрю программеры местные пытаются разобраться откуда ноги растут, но смотрю и у них это особо не получается. Сплошной замкнутый круг. 8-)
Насчет блокировки...хм..давно уже в браузерах стоит бесплатное приложение VPN Hotspot Shield и периодически используется. В хухле хроме иногда тупит, но на яндексе отлично работает )
И все же, будет веселуха, если блокировка просто окажется чьим то косяком.
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§ maxsaf
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предположим, основная версия - Lexus :lol:

Профайл

§ Victor Yang
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11038
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.11.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предположим, основная версия - Lexus

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=787950&topic_id=36172&forumid=1&1542680642

Скорее всего, резиденция. Официально в любом случае будет или сбой или ошибка специалиста. Это, конечно, если не найдут повод закрыть уже официально.
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§ maxsaf
Re: Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда еще вариант: :lol:

Профайл

§ yudjin
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5628
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.11.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где-то в казематах...


Цитата:
Серый волк:
- "Закон Архимеда" (КВН 1960-х):

Помню у нас на партах была иная интерпретация... из студенческого фольклора, актуально для известного персонажа:

Всяко тело, вперто в лужу,
выпирается наружу,
силой выпитого пива
жигулёвского разлива.
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