Сейчас, когда вход на наш сайт возможен только через прокси-серверы, VPN или через паблики в социальных сетях, что крайне неудобно для многих наших пользователей, самое время заняться творчеством. В связи с чем редакция объявляет конкурс демотиваторов и стихов.
Пока мы стучимся во все ведомства, пытаясь определить, кто и на каких основаниях пытается лишить нас права голоса в Казахстане, поддержите нас демотиваторами и стихами!
Итак, объявляем конкурс "Блокадные смешки". Работы принимаются, соответственно, до следующего понедельника - 26 ноября. Итоги конкурса будут подведены 27 ноября.
Победители конкурса получат скромные призы - торт, фирменные кружки и ручки. Выкладывайте результаты своего творчества в комментариях под этой новостью, или в наших пабликах в ВК, Instagaram, ОК и FB.
Город Солнца
alex_60: я за веткой темы слежу. потому что хожу рядом. Резня на Алтынсарина продолжается. Под таким заголовком должны были выйти сегодня все местные газеты. Безжалостные техасцы с бензопилами...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops: