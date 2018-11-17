Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"

МИК не ограничивал доступ к сайту "НГ", сообщил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций ведомства Михаил КОМИССАРОВ. Кто же в таком случае это сделал - по-прежнему остается загадкой.

Иллюстрация со страницы Facebook Дианы ОКРЕМОВОЙ

- Касательно отсутствия доступа к информационному ресурсу «Наша Газета» Министерство информации и коммуникаций РК сообщает, что Министерством решений по ограничению доступа к данному порталу не принималось, и соответственно никаких мер не предпринималось, говорится в сообщении ведомства. - В настоящее время министерством ведется работа по выяснению причин неработоспособности интернет-ресурса.

Напомним, что наш сайт стал недоступен для казахстанцев с 17 часов 15 ноября. До сих пор доступ к нему в стране возможен только с прокси-серверов.

Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" сообщил о своей озабоченности происходящим. Фонд направил запросы в Генеральную прокуратуру, МИК и в КНБ РК.

В частности фонд выражает желание, чтобы Генеральная прокуратура определила законность блокировки и дала правовую оценку происходящему. Отправили обращение в Генпрокуратуру и мы.