Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
МИК не ограничивал доступ к сайту "НГ", сообщил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций ведомства Михаил КОМИССАРОВ. Кто же в таком случае это сделал - по-прежнему остается загадкой.
Иллюстрация со страницы Facebook Дианы ОКРЕМОВОЙ
- Касательно отсутствия доступа к информационному ресурсу «Наша Газета» Министерство информации и коммуникаций РК сообщает, что Министерством решений по ограничению доступа к данному порталу не принималось, и соответственно никаких мер не предпринималось, говорится в сообщении ведомства. - В настоящее время министерством ведется работа по выяснению причин неработоспособности интернет-ресурса.
Напомним, что наш сайт стал недоступен для казахстанцев с 17 часов 15 ноября. До сих пор доступ к нему в стране возможен только с прокси-серверов.
Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" сообщил о своей озабоченности происходящим. Фонд направил запросы в Генеральную прокуратуру, МИК и в КНБ РК.
В частности фонд выражает желание, чтобы Генеральная прокуратура определила законность блокировки и дала правовую оценку происходящему. Отправили обращение в Генпрокуратуру и мы.
С подобными ситуациями неоднократно сталкивались наши коллеги из СМИ Казахстана (Лада.kz - Актау, "Уральская неделя" -Уральск, Ratel.kz). Последний блокировался дважды - в 2015 и в марте 2018-го. Лишь в мае было вынесено решение о прекращении работы аналитического портала.
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вы там в своей ветке только и делали, что старались "Незамечать" меня, каждую страницу, начиная первой и заканчивая последней..
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211: Ну так давай дискутировать, только без "Дорогуша" и оскорблений типа "ты читать не умеешь, писать не умеешь". Хорошо?
Флуд и оффтопик (часть 3)
Мы этого даже не заметим А ведь как заметил то.. Да тебе премию нужно дать, за Незамечание..
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
высказал свое несогласие с моим мнением в #5. А я не согласен с твоим. Следующий раз просто пройди мимо Во первых, научись считать или читать. Ну все таки ты был первым, кто процитировал меня. И...
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211: Я тебя не трогал, пока ты не высказал свое несогласие с моим мнением в #5. А я не согласен с твоим. Следующий раз просто пройди мимо - и мы не зацепимся.