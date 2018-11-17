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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вы там в своей ветке только и делали, что старались "Незамечать" меня, каждую страницу, начиная первой и заканчивая последней..
17.11.18 02:24
maxsaf
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211: Ну так давай дискутировать, только без "Дорогуша" и оскорблений типа "ты читать не умеешь, писать не умеешь". Хорошо?
17.11.18 02:23
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Мы этого даже не заметим А ведь как заметил то.. Да тебе премию нужно дать, за Незамечание..
17.11.18 02:22
211
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
высказал свое несогласие с моим мнением в #5. А я не согласен с твоим. Следующий раз просто пройди мимо Во первых, научись считать или читать. Ну все таки ты был первым, кто процитировал меня. И...
17.11.18 02:18
maxsaf
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211: Я тебя не трогал, пока ты не высказал свое несогласие с моим мнением в #5. А я не согласен с твоим. Следующий раз просто пройди мимо - и мы не зацепимся.
17.11.18 02:13
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Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"

Ольга КОЛОКОЛОВА

17 ноября 2018, 00:01 |  Общество

МИК не ограничивал доступ к сайту "НГ", сообщил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций ведомства Михаил КОМИССАРОВ. Кто же в таком случае это сделал - по-прежнему остается загадкой.

Иллюстрация со страницы Facebook Дианы ОКРЕМОВОЙ

- Касательно отсутствия доступа к информационному ресурсу «Наша Газета» Министерство информации и коммуникаций РК сообщает, что Министерством решений по ограничению доступа к данному порталу не принималось, и соответственно никаких мер не предпринималось, говорится в сообщении ведомства. - В настоящее время министерством ведется работа по выяснению причин неработоспособности интернет-ресурса.

Напомним, что наш сайт стал недоступен для казахстанцев с 17 часов 15 ноября. До сих пор доступ к нему в стране возможен только с прокси-серверов.

Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" сообщил о своей озабоченности происходящим. Фонд направил запросы в Генеральную прокуратуру,  МИК и в КНБ РК.

В частности фонд выражает желание, чтобы Генеральная прокуратура определила законность блокировки и дала правовую оценку происходящему. Отправили обращение в Генпрокуратуру и мы.

С подобными ситуациями неоднократно сталкивались наши коллеги из  СМИ Казахстана (Лада.kz - Актау, "Уральская неделя" -Уральск, Ratel.kz). Последний  блокировался дважды  - в 2015 и в марте 2018-го. Лишь в мае было вынесено решение о прекращении работы аналитического портала.

 

 
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Lada тоже отметилась статьей по этому поводу. А местные коллеги молчат :-(
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* 211
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.11.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лишь в мае было вынесено решение о прекращении работы аналитического портала.

Так все таки закрыли..
Если захотят..
И такую могучую, вместе с журналистами профессионалами..
Народ, который их читал, просто ушел на другие интернет ресурсы..
И все..
Я то думал до сих пор, что он работает..
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§ Vital
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.11.18 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрыть. Однозначно.
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* maxsaf
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Так все таки закрыли..
Если захотят..
И такую могучую, вместе с журналистами профессионалами..

Поэтому и 158 место в рейтинге свободы слова. :-(
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* 211
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.11.18 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтому и 158 место в рейтинге свободы слова.

Нет.
Этот рейтинг мы сделали сами своим подхалимством и постоянной просьбе Пряника, после Кнута..
Вот потому то 158..
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* maxsaf
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
постоянной просьбе Пряника, после Кнута..

Я бы на твоем месте не стал бы сюда постить подробности ваших ролевых игр. :lol:
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* 211
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.11.18 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бы на твоем месте не стал бы сюда постить подробности ваших ролевых

Дорогуша, с образованием ты конечно не на ты, но элементарно не знать или слышать русские народные пословицы и поговорки, это верх моего непонимания..

[Исправлено: 211, 17.11.2018 - 01:46]
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* maxsaf
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Этот рейтинг мы сделали сами

С "мы" поосторожнее

Цитата:
211:
Дорогуша

К жене своей так обращайся
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* 211
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.11.18 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С "мы" поосторожнее

Ну наконец то, вот оно, это наглядное пособие страха Критики самого себя любимого и .. уже вспоминает мою жену, пытается оскорбить, урезать, закрыть, заблокировать и тд..
Тебе неприятно, что ты точно такой же, как и те, кто сайт заблокировал?
Неприятно, но ты еще тешишь себя надеждами что это не так..
Но как понимать, что ты снова опустился до личных оскорблений?
А ты попросту один из них.
Дай тебе должность, ты первым отдашь приказ заблокировать НГ и это так..
Патамушта не приемлешь хоть малейшей критики..
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* maxsaf
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я тебя не трогал, пока ты не высказал свое несогласие с моим мнением в #5. А я не согласен с твоим. Следующий раз просто пройди мимо - и мы не зацепимся.
Профайл

* 211
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.11.18 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
высказал свое несогласие с моим мнением в #5. А я не согласен с твоим. Следующий раз просто пройди мимо

Во первых, научись считать или читать.
Ну все таки ты был первым, кто процитировал меня.
И во вторых, я не парюсь, и ни с кем не сталкиваюсь, ибо выражаю просто свое мнение, в ответ на статью, на комментарий, на чье то то есть мнение..
С чего ты взял что я прям таки Сталкиваюсь?
Это поле дискуссий, а не Столкновений..
Или как ты там назвал, Сцеплений..

[Исправлено: 211, 17.11.2018 - 02:20]
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* maxsaf
Re: Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ну так давай дискутировать, только без "Дорогуша" и оскорблений типа "ты читать не умеешь, писать не умеешь". Хорошо?
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