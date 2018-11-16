Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане

Блокировка произошла около 17 часов 15 ноября. Свободно зайти на сайт в данный момент можно из-за границы или через proxy-сервер. Кому и зачем это понадобилось — вопрос риторический для всех, кто нас читает регулярно. Кто исполнитель блокировки, мы сейчас выясняем.

Кстати, на сайте Министерства информации и коммуникаций в реестре запрещенных сайтов нас нет.

Если вы это читаете, значит вам удалось обойти блокировку. Поделитесь этим способом со своими друзьями, чтобы они тоже оставались в курсе событий.