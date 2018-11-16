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Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Ольга КОЛОКОЛОВА
15 ноября 2018, 20:29 | Происшествия
Блокировка произошла около 17 часов 15 ноября. Свободно зайти на сайт в данный момент можно из-за границы или через proxy-сервер. Кому и зачем это понадобилось — вопрос риторический для всех, кто нас читает регулярно. Кто исполнитель блокировки, мы сейчас выясняем.
Кстати, на сайте Министерства информации и коммуникаций в реестре запрещенных сайтов нас нет.
Если вы это читаете, значит вам удалось обойти блокировку. Поделитесь этим способом со своими друзьями, чтобы они тоже оставались в курсе событий.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
elektron: "Сильные" "мира" сего не переносят критики походу. Дык всю жисть критиковали понемногу, и ничего. Что в этот раз не так?
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
maxsaf: Есть предположения, за что заблокировали?Источник:www.ng.kz Серый наверное прав, в оригинальной ветке высказался. "Сильные" "мира" сего не переносят критики походу....
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
Есть предположения, за что заблокировали?
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
Всем, кому не безразлична судьба сайта, заранее спасибо!
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
Как всем уже известно, сайт НГ был заблокирован. Всем кому не безразлична судьба НГ прошу оставаться на связи и как можно большему количеству людей (читателей) рассказать о путях возможного обхода...