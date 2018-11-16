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maxsaf
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
elektron: "Сильные" "мира" сего не переносят критики походу. Дык всю жисть критиковали понемногу, и ничего. Что в этот раз не так?
16.11.18 01:42
elektron
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
maxsaf: Есть предположения, за что заблокировали?Источник:www.ng.kz Серый наверное прав, в оригинальной ветке высказался. "Сильные" "мира" сего не переносят критики походу....
16.11.18 01:28
maxsaf
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
Есть предположения, за что заблокировали?
16.11.18 01:12
elektron
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
Всем, кому не безразлична судьба сайта, заранее спасибо!
16.11.18 01:03
elektron
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане дубль 2
Как всем уже известно, сайт НГ был заблокирован. Всем кому не безразлична судьба НГ прошу оставаться на связи и как можно большему количеству людей (читателей) рассказать о путях возможного обхода...
16.11.18 01:01
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Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане

Ольга КОЛОКОЛОВА

15 ноября 2018, 20:29 |  Происшествия
Блокировка произошла около 17 часов 15 ноября. Свободно  зайти на сайт  в данный момент можно из-за границы или  через proxy-сервер. Кому и зачем это понадобилось — вопрос риторический для всех, кто нас читает регулярно.  Кто исполнитель блокировки, мы  сейчас выясняем.
 
 
Кстати, на сайте Министерства информации и коммуникаций в реестре запрещенных сайтов нас нет.
 
 
Если вы это читаете, значит вам удалось обойти блокировку. Поделитесь этим способом со своими друзьями,  чтобы они тоже оставались в курсе событий.
 
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально это все.
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§ Vital
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда завтра выходить с плакатом? Пикет давайте за мутим. Серьезно. Приду с флагом.
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§ drakon
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15094
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Приду с флагом.

Виталя, как ты обошёл Блокировку?... :-o
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* maxsaf
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Виталя, как ты обошёл Блокировку?...

На Фейсбуке есть ссылка, через прокси
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§ drakon
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15094
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заграница требует- РАЗБЛОКИРУЙТЕ САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ... :-o
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§ Vital
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Прокси. Я не хакер
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§ Серый волк
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9666
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.11.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё работает. Москва. Наукоград Дубна. Любой браузер.

Специально для стран с коррумпированными реакционными режимчиками, где коррупционеры и ворованы считают, что подневольные граждане должны читать только хвалебные оды, существует TOR.
И очень хорошо помогает гражданам в таких странах.
http://tor-browser.ru/
Скачивание инсталлятора занимает 10 секунд.
Ссылка внизу русскоязычной страницы.

После установки образуется отдельная папка с файлами браузера.
Можно вывести ярлык на рабочий стол.
Для чтения этого уже достаточно.

Будет медленнее, ибо цепочка через несколько серверов в разных точках планеты.
Но в РК не везде быстрый интернет и сам по себе.

Для общения чуть сложнее.
В открытом окне ТОР браузера, и загруженном сайте НГ в верхнем правом углу ищем знак S! Нажав выбираем внутри значок с простым красным восклицательным, и снимаем ограничения для этой вкладки.
Теперь доступно залогиниться для входа в свой аккаунт на НГ.

Всем удачного серфинга.
Жуликам, коррупционерам и расхитителям бюджетов тюрьмы и баланды ;-)

[Исправлено: Серый волк, 15.11.2018 - 19:07]
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§ Vital
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю завтра процесс пойдет. Седня поздно уже, люди спят)))
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§ Vital
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Серый. Иногородним работает. Местным перекрыли
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* maxsaf
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
люди спят)))

Очень сомневаюсь
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§ Vital
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Капец, иностранцы , реально нас заблокировали. Учтите некому будет на вас выручать в следующей войне)))
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* maxsaf
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе и свобода слова... :-(
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* maxsaf
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом скажут - никто не блокировал, просто сбой наверное
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§ Vital
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему я не боюсь? Да я только рад буду. , Я сто раз говорил. Я против политики , дайте мне беженца статус , в не очереди. Чувствую время пришло.)))
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* maxsaf
Re: Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еуропеец-борец за свободу Петер еще не уехал?
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