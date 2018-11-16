Дело о драке возле ночного клуба West в Костанае вновь рассматривает суд

Главное судебное разбирательство по уголовному делу о драке возле ночного клуба West началось в суде №2 Костаная вчера, 15 ноября. Дело интересно своими деталями. В частности, тем, что в драке участвовал родной брат подсудимого, действующий сотрудник УБОП Руслан Рамазанов, он же зять бывшего заместителя прокурора области Адилхана Ерекешева. Последний ушел с должности во время рассмотрения дела в суде.

Изначально драка завязалась из-за пьяных выходок подсудимого Жаслана РАМАЗАНОВА, который нецензурно выражался в адрес других посетителей ночного клуба — Дамира Есымгалиева, Серика Кенебаева и Романа Ротова.

Во время драки возле West, по версии обвинения, Есымгалиев украл у Рамазанова $5 500. Есымгалиев был признан виновным и 31 июля этого года приговорен к 5 годам лишения свободы. Однако сегодня осужденный предстал перед судом в качестве потерпевшего, а потерпевший в деле о краже денег Жаслан Рамазанов сел на скамью подсудимых.

Согласно новому обвинительному заключению, Жаслан Рамазанов вызвал своего брата «убоповца», который приехал на черном Lexus, захватив с собой биту. Вместе они посадили Есымгалиева в машину и избивали его, пытаясь выяснить, куда он дел деньги. Есымгалиев свою вину в суде не признал и до сих пор отрицает, что украл деньги у Рамазанова, хотя уже отбывает наказание. Факт его избиения был выделен в отдельное дело, которое и начали рассматривать сегодня - с теми же фигурантами, но с новыми подробностями.

- Ночью 19 февраля Жаслан Рамазанов позвонил своему брату Руслану Рамазанову, оперуполномоченному из управления по борьбе с организованной преступностью и попросил приехать, - зачитал обвинительное заключение прокурор. - Полицейский приехал на черном автомобиле марки Lexus с поддельными номерами. На пересечении ул. Фролова-пр. Абая Рамазановы увидели Есымгалиева, запихнули его на заднее сиденье и избивали там битой. Долго возили по городу, и, когда остановились недалеко от магазина «Зеленый», потерпевшему удалось покинуть машину, зайти в магазин и крикнуть продавцам, чтобы они вызвали полицию. Действия Жаслана Рамазанова квалифицируются по ст. 389 ч.3 УК РК — самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору.

Жаслан Рамазанов коротко сообщил, что обвинение ему понятно, но с ним он не согласен и свою вину не признает. Первым показания дал потерпевший. Он рассказал уже известную по прошлому делу версию произошедшего о том, как они вместе с Ротовым и Кенебаевым отдыхали в ночном клубе West в ночь с 18 на 19 февраля.

- Мы выпивали, часто выходили курить, в какой-то момент к нам подошел Рамазанов, начал нецензурно выражаться, потасовка началась между ним и Ротовым на крыльце клуба, - сказал в суде Есымгалиев. - Время от времени он набрасывался то на меня, то на Ротова, потом вышел Кенебаев, который сделал ему подсечку и тот упал. После этого я поднял пачку сигарет и мы с Кенебаевым ушли, Ротов ушел еще раньше.

Позже, по словам Есымгалиева, недалеко от перекрестка Фролова-Абая к нему подъехал черный Lexus, в котором находились братья Рамазановы. Сотрудник УБОП приехал с битой, и оба брата попеременно избивали его в машине, потом ему удалось сбежать в магазин «Зеленый», куда продавцы вызвали полицию.

- Мне нанесли больше 10 ударов битой, я был в полуобморочном состоянии, все уши были залиты кровью, - ответил потерпевший на вопрос адвоката Снежанны КИМ о своем состоянии. - Я боялся, что меня убьют. Они требовали с меня деньги, не называя суммы, и я не понимал, о чем идет речь.

Адвокат подсудимого Касымхан Исабеков задал много вопросов о том, как часто наносились потерпевшему удары. Есымгалиев отвечал, что битой его били несколько раз с перерывами, но время, в течении которого его избивали, он точно назвать не может.

- Вы просили, чтобы я не вызывал полицию? - уточнил сам Жаслан Рамазанов.

Есымгалиев ответил, что не просил.

Показания свидетеля Серика Кенебаева противоречили версии пострадавшего. По его словам во время драки Есымгалиев поднял с земли не пачку сигарет, а деньги, которые он украл у Рамазанова.

Позже мы эти деньги поделили, Есымгалиев отдал мне пачку, в которой было $1 400, - объяснил Кенебаев. - Остальные деньги выбросили в урну возле «Народного банка». Позже я позвонил своему другу полицейскому Оспанову, который посоветовал мне вернуть деньги. Свою часть я в присутствии друга передал Рамазанову.

Показания Оспанова в свою очередь противоречат тому, что говорил на суде Кенебаев. В деле много нестыковок.

Интересно также то, что в отношении убоповца Руслана Рамазанова дело было прекращено.