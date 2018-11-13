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Икар
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yudjin: сообщения были, по твоему поведению и писанине твоей в этой как минимум тебе, значит все по теме. Редакция статус УВАЖАЕМОГО у него снимите, думаю тут многие со мной согласны будут, за...
13.11.18 13:10
yudjin
В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
Икар: Ты по теме пиши, а не обо мне. Как и о чём, я буду сам решать. За какие-то ранги форума никогда не держался и не держусь, но и решать не тебе. За сим откланяюсь, ибо выше уже был флуд не...
13.11.18 12:50
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
ты почему не работе. тут. прогул поставят.
13.11.18 12:47
Икар
В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
yudjin: ой бай, что это было? что вызвало таку реакцию? Источник:www.ng.kz вызвало, постояное твое нахальство, презрение другими людьми...нашелся небожитель типа идеальный... За последние пару...
13.11.18 12:44
yudjin
В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
Икар: Ты за речью то следи, совсем уже распоясался охамел, грани начал путать. ой бай, что это было? что вызвало таку реакцию? Поясню, есть водители, а есть водятлы, которым плевать и на правила...
13.11.18 12:40
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Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

13 ноября 2018, 09:01 |  Государство

Отвечать на «неудобный» вопрос пришлось руководителю Департамента по контролю в сфере образования Оралу КАППАСОВУ. «НГ» 9 и 11 ноября рассказала, что школам Костаная направили разнарядку для привода учеников на футбольный матч команды «Тобол».

Член Совета по этике Дастан ЖУМАБАЕВ попросил Каппасова прокомментировать, какие меры Департамент принимает в случаях, когда в СМИ и социальных сетях появляется информация, что учителей привлекают к выполнению несвойственным им функций.

Каппасов дословно ответил следующее:

–  Мы ежедневно имеем информацию от социальных сетей и средств массовой информации, но у нас возникает проблема – мы можем только переговорить с руководством отделов и управления, - заявил Каппасов. – Выехать, проверить конкретно, выявить факты очень сложно. Потому что необходимо, как вы знаете, обращение юридического или физического лица. Те факты, которые нам официально поступают за подписью обращающейся стороны, мы обязательно проверяем. Буквально каждый день выезжают наши сотрудники для проверки фактов. Где-то подтверждается, где-то – нет. А по фактам, о которых вы сказали, когда заставляют учителей посещать мероприятия, то этот вопрос лучше…. Вы знаете, откуда поступает информация… На данный момент очень сложно выехать… Если бы к нам поступила информация отрицательная, нужно зарегистрировать в центре правовой статистики данный случай, и мы могли бы выехать и привлечь руководство к ответственности за несоблюдение своих должностных обязанностей.

Больше вопросов на эту тему к руководителю Департамента по контролю  в сфере образования у членов Совета по этике не возникло.

Кроме того на Совете по этике акиму Сарыкольского района Амантаю БАЛГАРИНУ после отчета пришлось объясняться по поводу большого количества фактов, когда для участия в конкурсе по госзакупкам от потенциальных поставщиков требовали документы по сведениям, которые уже были опубликованы на официальных сайтах.

«Мы произвели смену кадров», - сообщил аким, признав нарушение.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Букет счастья
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 13.11.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то я не совсем понимаю... в чем сложность то выехать и убедиться воочию? нет служебных машин? автобусы перестали ходить по маршруту? какая то вялая отмазка....
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* yudjin
Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.11.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
что-то я не совсем понимаю... в чем сложность то выехать

воно им надо?
тут же забываются призывы партии и правительства о нулевой терпимости, кодексах чести, достоинства, работы в соц сетях чтобы быть ближе к народу... что одни подневольные, что другие... против барина не пойдут.
рука руку моет, однако...
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§ Алиса
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.11.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А по фактам, о которых вы сказали, когда заставляют учителей посещать мероприятия, то этот вопрос лучше…. Вы знаете, откуда поступает информация… На данный момент очень сложно выехать… Если бы к нам поступила информация отрицательная, нужно зарегистрировать в центре правовой статистики данный случай, и мы могли бы выехать и привлечь руководство к ответственности за несоблюдение своих должностных обязанностей.

не ответ, а песня....
1. сложно было выехать в обозначенное время к Трудовым резервам и проверить? Ха ха ха...
2. А разве это положительная информация?
3. Масса бюрократизма отслеживается в одной фразе. Даже Союз обогнали по данному направлению...
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§ maxsaf
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то этот вопрос лучше…. Вы знаете, откуда поступает информация… На данный момент очень сложно выехать…

Это вообще что было?
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§ maxsaf
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял, это задание "со звездочкой" (*) - Вставьте пропущенные слова вместо многоточий, чтобы появился хоть какой-то смысл :lol:
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§ maxsaf
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои предположения:
1) ответа
2) в голову
3) и въехать
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§ таноми52
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.11.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы к нам поступила информация отрицательная, нужно зарегистрировать в центре правовой статистики данный случай, и мы могли бы выехать и привлечь руководство к ответственности за несоблюдение своих должностных обязанностей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32948#786740

Права Алиса: что, публикация в НГ с копией документа - это положительная информация? И публикация в СМИ не является основанием для действий данного "органа"? Внятно, не косноязычно, объясните, почему и кому надо первоначально регистрировать отрицательный факт в "центре правовой статистики"?
Создаётся впечатление, что этот ответ некомпетентен!
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§ alex_60
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму о чем шум.
///для привода учеников на футбольный матч///

никто их не приводил. кто хотел, тот пришел.
отдохнул на свежем воздухе, пообщался в неформальной
обстановке с одноклассниками.
считаю это очень хорошее дело. сплачивает коллектив.
кто не хотел, тот не пришел.
что, кого то наказали? поставили двойку?
вызвали родителей?
факты есть такие ?
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§ Добринцофф
Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.11.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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* yudjin
Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.11.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то этот вопрос лучше…. Вы знаете, откуда поступает информация… На данный момент очень сложно выехать…

Это вообще что было?


Ну это же из сборника афоризмов-ПАТАМУШТОВ


Цитата:
alex_60:
что, кого то наказали? поставили двойку?

а морально-этическая сторона, профессиональное соответствие уже не должно волновать когда у одних бизнес, а у других возможность усидеть в кожаном пошатывающемся кресле.
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§ alex_60
Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 11:07
Комментарий проходит проверку.
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§ Сергей_я
Re: Руководитель Департамента по контролю образования ответил на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.11.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что, кого то наказали?

ну учителей так тех точно накажут. Детей - врятли. А вообще это идиотизм, учителя итак пашут там до позднего вечера, у них еще и их законный выходной забирают, что б услужится перед старшими.
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§ Трэвэл
Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 11:26
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 11:28
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.11.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не пойму о чем шум.

Смешно смотреть когда шумят те,которых там не было.
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