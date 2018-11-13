Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
Отвечать на «неудобный» вопрос пришлось руководителю Департамента по контролю в сфере образования Оралу КАППАСОВУ. «НГ» 9 и 11 ноября рассказала, что школам Костаная направили разнарядку для привода учеников на футбольный матч команды «Тобол».
Член Совета по этике Дастан ЖУМАБАЕВ попросил Каппасова прокомментировать, какие меры Департамент принимает в случаях, когда в СМИ и социальных сетях появляется информация, что учителей привлекают к выполнению несвойственным им функций.
Каппасов дословно ответил следующее:
– Мы ежедневно имеем информацию от социальных сетей и средств массовой информации, но у нас возникает проблема – мы можем только переговорить с руководством отделов и управления, - заявил Каппасов. – Выехать, проверить конкретно, выявить факты очень сложно. Потому что необходимо, как вы знаете, обращение юридического или физического лица. Те факты, которые нам официально поступают за подписью обращающейся стороны, мы обязательно проверяем. Буквально каждый день выезжают наши сотрудники для проверки фактов. Где-то подтверждается, где-то – нет. А по фактам, о которых вы сказали, когда заставляют учителей посещать мероприятия, то этот вопрос лучше…. Вы знаете, откуда поступает информация… На данный момент очень сложно выехать… Если бы к нам поступила информация отрицательная, нужно зарегистрировать в центре правовой статистики данный случай, и мы могли бы выехать и привлечь руководство к ответственности за несоблюдение своих должностных обязанностей.
Больше вопросов на эту тему к руководителю Департамента по контролю в сфере образования у членов Совета по этике не возникло.
Кроме того на Совете по этике акиму Сарыкольского района Амантаю БАЛГАРИНУ после отчета пришлось объясняться по поводу большого количества фактов, когда для участия в конкурсе по госзакупкам от потенциальных поставщиков требовали документы по сведениям, которые уже были опубликованы на официальных сайтах.
«Мы произвели смену кадров», - сообщил аким, признав нарушение.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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