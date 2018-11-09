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Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети

Артём МАРУСИЧ

9 ноября 2018, 15:56 |  Общество

В школы Костаная поступила бумага, предписывающая "обеспечить явку" зрителей на воскресный матч футбольных команд «Тобол» - «Кызылжар»  "в соответствии со списком".  В списке все школы города, в том числе музыкальная и художественная. А также дворовые клубы.

Последняя игра "Тобола" в ходе чемпионата РК ничего не решает, а потому интерес к ней болельщиков сомнителен. В связи с этим вход на стадион  в воскресенье, 11 ноября, объявлен бесплатным. Однако чиновники (документ пришел из отдела образования акимата Костаная), видимо, посчитали что этого недостаточно, и решили оживить трибуны стадиона "Трудовые резервы" с помощью  школьников и учителей.

Согласно списку от школ требуется от 10 до 25 педагогов и родителей и от 10 до 40 учащихся старших классов. Всего 760 взрослых и 1240 детей.

Желая уточнить, не идет ли речь о фейке, мы позвонили в одну из городских школ, где нам подтвердили, что такое задание администрацией учебного заведения получено.

Кстати, по прогнозам синоптиков 11 ноября погоду обещают негуманную для болельщиков - около 10 градусов мороза.

Интересно, что всего месяц назад Нурсултан НАЗАРБАЕВ возмущался загрузкой учителей непрофильными задачами.

- На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя! - возмущался президент. - За это им никто не платит. Надо их освободить, они же должны готовиться к урокам.

17 октября в Костанае министр общественного развития РК Дархан КАЛЕТАЕВ, разъясняя активу области Послание, заявил:

- Закон должен оградить от этого. И этот закон должен быть без помарок, - отметил Калетаев. –  Министерство образования уже начало работу над ним. Надо активно подключаться на местах, чтобы был отклик регионов.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Кстати, по прогнозам чиновников 11 ноября погоду обещают негуманную для болельщиков - около 10 градусов мороза.///

погода само то.
пусть подышат свежим воздухом.
полезно для здоровья.
надо же как то приобщать к спорту.
правда придут все со смартфонами и будут пялиться в них.
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§ drakon
Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15037
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
полезно для здоровья.

Алекс, ты - пойдёшь? Нахаляву - же... :-o
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§ alex_60
Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, ты - пойдёшь? Нахаляву - же...


если завтра капусту засолю, то в воскресенье схожу.
а так обычно когда матч начинается, и так всех пускают без билетов.
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§ yudjin
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5603
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько бы не говорили о разного рода разнарядках, сколько бы не возмущались, сколько бы не менялись чиновники, а воз и ныне там... По-другому видимо работать не умеют.
Интересно, а почему в список не включили блатных из флагмана и примера среднего образования - НИШы?
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§ Гога
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Василёк снова на месте , показатели дает !
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§ yudjin
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5603
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пусть подышат свежим воздухом.


это то ДА, но не от бетонного пола, на котором придётся протрястись часа 2.
В то время как чиновники будут в закрытой будке сидеть с обогревателями. Былабы возможность их местами поменять... тут только Хоттабыч поможет.
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§ ZXC
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 09.11.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если школы не обеспечат? Кого наказывать будут? А если родители не пустят детей и сами не пойдут - гонение на них будет со стороны администрации школ? И на каком основании это будет?
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§ Артем Марусич
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 66
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 09.11.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
По-другому видимо работать не умеют.

Так это же не работа, а междусобойчик образования и спорта - очень может быть что отчеты о "популяризации [нужное_направление]" делать они умеют, а то поставили бы других.
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§ Сыкымы
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Сколько бы не говорили о разного рода разнарядках, сколько бы не возмущались, сколько бы не менялись чиновники, а воз и ныне там...

Ну так закона ж ещё - нет.
Цитата:
- Закон должен оградить от этого. И этот закон должен быть без помарок, - отметил Калетаев. – Министерство образования уже начало работу над ним. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32929?1541759148

А на "нет" и суда - нет. Можно тягать по полной, невзирая ни на что...
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§ Букет счастья
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 09.11.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не только учителя и школьники в почете, работники всяческих ГКП тоже сплошь заядлые болельщики футбола!!! Все пойдут как один с радостью и с песней!!!
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§ 211
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6008
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.11.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ты че..
А я собрался..
А там что, не обогревается ничего?
Как то же зимой в футбол играют, как там сидят?
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§ Затоболец
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 09.11.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А там что, не обогревается ничего?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32929?1541760063

только естественный обогрев
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§ таноми52
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.11.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желая уточнить, не идет ли речь о фейке, мы позвонили в одну из городских школ, где нам подтвердили, что такое задание администрацией учебного заведения получено.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32929#786162

Тоже подумала бы, что фейк, если бы не увидела сию знаменательную бумагу. Похоже, отдел образования акимата "приватизировал" учителей и учеников, распоряжается ими, как крепостными. И ведь как всё продумано! Педагоги, родители, учащиеся... И регистрация предусмотрена, попробуй отвертись! Интересно, какие санкции будут приняты к не послушавшимся?
Не думаю, что инициатор этого "мероприятия" отдел образования - ему это зачем, в чём смысл?
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§ Гога
Re: Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ты че..
А я собрался..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32929 Не забывай , ты обещал быть ! И мы встретимся там , чтобы поговорить .
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§ 211
Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6008
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.11.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
только естественный обогрев

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=786170&topic_id=36105&forumid=1#786170

Ну ниче себе..
Пол даже не обогревается с сиденьками?
Это простуда как минимум и как нормальное течение обстоятельств и пиелонефрит можно и геморой заработать..
Не, тут конечно, жесткая позиция НГ в изобличении этого идиотизма правильная..
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