Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети
В школы Костаная поступила бумага, предписывающая "обеспечить явку" зрителей на воскресный матч футбольных команд «Тобол» - «Кызылжар» "в соответствии со списком". В списке все школы города, в том числе музыкальная и художественная. А также дворовые клубы.
Последняя игра "Тобола" в ходе чемпионата РК ничего не решает, а потому интерес к ней болельщиков сомнителен. В связи с этим вход на стадион в воскресенье, 11 ноября, объявлен бесплатным. Однако чиновники (документ пришел из отдела образования акимата Костаная), видимо, посчитали что этого недостаточно, и решили оживить трибуны стадиона "Трудовые резервы" с помощью школьников и учителей.
Согласно списку от школ требуется от 10 до 25 педагогов и родителей и от 10 до 40 учащихся старших классов. Всего 760 взрослых и 1240 детей.
Желая уточнить, не идет ли речь о фейке, мы позвонили в одну из городских школ, где нам подтвердили, что такое задание администрацией учебного заведения получено.
Кстати, по прогнозам синоптиков 11 ноября погоду обещают негуманную для болельщиков - около 10 градусов мороза.
Интересно, что всего месяц назад Нурсултан НАЗАРБАЕВ возмущался загрузкой учителей непрофильными задачами.
- На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя! - возмущался президент. - За это им никто не платит. Надо их освободить, они же должны готовиться к урокам.
17 октября в Костанае министр общественного развития РК Дархан КАЛЕТАЕВ, разъясняя активу области Послание, заявил:
- Закон должен оградить от этого. И этот закон должен быть без помарок, - отметил Калетаев. – Министерство образования уже начало работу над ним. Надо активно подключаться на местах, чтобы был отклик регионов.
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