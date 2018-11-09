Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети

В школы Костаная поступила бумага, предписывающая "обеспечить явку" зрителей на воскресный матч футбольных команд «Тобол» - «Кызылжар» "в соответствии со списком". В списке все школы города, в том числе музыкальная и художественная. А также дворовые клубы.

Последняя игра "Тобола" в ходе чемпионата РК ничего не решает, а потому интерес к ней болельщиков сомнителен. В связи с этим вход на стадион в воскресенье, 11 ноября, объявлен бесплатным. Однако чиновники (документ пришел из отдела образования акимата Костаная), видимо, посчитали что этого недостаточно, и решили оживить трибуны стадиона "Трудовые резервы" с помощью школьников и учителей.

Согласно списку от школ требуется от 10 до 25 педагогов и родителей и от 10 до 40 учащихся старших классов. Всего 760 взрослых и 1240 детей.

Желая уточнить, не идет ли речь о фейке, мы позвонили в одну из городских школ, где нам подтвердили, что такое задание администрацией учебного заведения получено.

Кстати, по прогнозам синоптиков 11 ноября погоду обещают негуманную для болельщиков - около 10 градусов мороза.

Интересно, что всего месяц назад Нурсултан НАЗАРБАЕВ возмущался загрузкой учителей непрофильными задачами.

- На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя! - возмущался президент. - За это им никто не платит. Надо их освободить, они же должны готовиться к урокам.

17 октября в Костанае министр общественного развития РК Дархан КАЛЕТАЕВ, разъясняя активу области Послание, заявил:

- Закон должен оградить от этого. И этот закон должен быть без помарок, - отметил Калетаев. – Министерство образования уже начало работу над ним. Надо активно подключаться на местах, чтобы был отклик регионов.