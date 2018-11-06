Вход на последний матч "Тобола" в этом сезоне будет бесплатным
В последней игре чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» встретится с петропавловским «Кызыл-Жар СК». Игра пройдет в воскресенье, 11 ноября, на Центральном стадионе, начало - в 15.00. Вход на стадион будет бесплатным - об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе акима города.
Вне зависимости от итога встречи «Тобол» уже закрепил за собой бронзу чемпионата РК 2018 года. Костанайцы набрали 50 очков, тогда как на счету «Ордабасы», следующего в таблице чемпионата за костанайской командой, только 41 очко.
А вот для «Кызыл-Жар СК» важен итог не только их встречи с «Тоболом», но и матчей соседей по турнирной таблице. Сейчас петропавловская команда находится на 11 строчке с 35 очками, что грозит им вылетом из Премьер-лиги.
Пресс-служба акима Костаная призвала всех болельщиков "Тобола" поддержать команду.
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Автобус сбил пешехода в Костанае
alex_60: закон джунглей в темноте там рулит. центр города. Источник:www.ng.kz Как в Африке, даже - хуже... :lol:
Антифлуд для адекватныхъ.
вот такая сегодня новость цитата из выступления в Астане с отчетом. /Архимед Мухамбетов: Я против переименования Костанайской области Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал...
Школьное образование
maxsaf - from Canada with love? или я ошибаюсь?
Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых
Ну наконец то, КОстанай вошёл, в тройку Призёров... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
И эти "африканцы" поставили свои автО d.radikal.ru под Баобабом. Не боятся, что ветки - упадут и поцарапают машины. Ну и чё? Пешком будут бегать... :lol: :lol: :-P