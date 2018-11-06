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Вход на последний матч "Тобола" в этом сезоне будет бесплатным

6 ноября 2018, 13:09 |  Спорт

В последней игре чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» встретится с петропавловским «Кызыл-Жар СК». Игра пройдет в воскресенье, 11 ноября, на Центральном стадионе, начало - в 15.00. Вход на стадион будет бесплатным - об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе акима города.

Вне зависимости от итога встречи «Тобол» уже закрепил за собой бронзу чемпионата РК 2018 года. Костанайцы набрали 50 очков, тогда как на счету «Ордабасы», следующего в таблице чемпионата за костанайской командой, только 41 очко.

А вот для «Кызыл-Жар СК» важен итог не только их встречи с «Тоболом», но и матчей соседей по турнирной таблице. Сейчас петропавловская команда находится на 11 строчке с 35 очками, что грозит им вылетом из Премьер-лиги.

Пресс-служба акима Костаная призвала всех болельщиков "Тобола" поддержать команду.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Вход на последний матч "Тобола" в этом сезоне...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.11.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, обязательно пойду..
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§ dispetcher231
Re: Вход на последний матч "Тобола" в этом сезоне...
dispetcher231


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 03.08.18
Отправлено: 06.11.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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