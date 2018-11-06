Вход на последний матч "Тобола" в этом сезоне будет бесплатным

В последней игре чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» встретится с петропавловским «Кызыл-Жар СК». Игра пройдет в воскресенье, 11 ноября, на Центральном стадионе, начало - в 15.00. Вход на стадион будет бесплатным - об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе акима города.

Вне зависимости от итога встречи «Тобол» уже закрепил за собой бронзу чемпионата РК 2018 года. Костанайцы набрали 50 очков, тогда как на счету «Ордабасы», следующего в таблице чемпионата за костанайской командой, только 41 очко.

А вот для «Кызыл-Жар СК» важен итог не только их встречи с «Тоболом», но и матчей соседей по турнирной таблице. Сейчас петропавловская команда находится на 11 строчке с 35 очками, что грозит им вылетом из Премьер-лиги.

Пресс-служба акима Костаная призвала всех болельщиков "Тобола" поддержать команду.