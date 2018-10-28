Форум
таноми52
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
maxsaf: Какое слово здесь по вашему больше подходит, вместо "диковатый", уважаемый? Источник:www.ng.kz А Президент подобрал это слово - архаический: "...ряд архаических и не...
28.10.18 23:09
211
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
Господа.. Или товарищи.. Давайте расставим все точки над И́.. Я вот лично, не собираюсь подглядывать ни за каким ПО по нац или какому либо другому признаку.. (ПО это половые отношения)., Так...
28.10.18 23:08
211
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
ElleR: как так-то? Как так то что собственно? Конкретный вопрос на ответ можно? Ах да.. Мой коммент под номером 66, сказанный на то, что какие то неблагонадежные люди подглядывают за интимной...
28.10.18 22:54
ElleR
Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
Мы выше этого.. Не встаем на четвереньки и не лаем в ответ.. Источник:www.ng.kz мы казахи выше вас стоим по эволюционной ступени Источник:www.ng.kz тов. 211, как так-то?
28.10.18 22:44
211
Билборд на дорожном кольце в Костанае может упасть
Menden1968: городе нету квалифицированных сварных... Источник:www.ng.kz Ладно гнать то.. Квалифицированный сварной не будет варить билборды за 200 евро в месяц.. Он будет варить газовые трубы за...
28.10.18 22:44
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Тобол" досрочно стал бронзовым призером чемпионата РК по футболу

Vesti.kz

28 октября 2018, 18:06 |  Спорт

Футболисты "Тобола" обыграли "Астану" в домашнем матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 28 октября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Победный гол "Тобола" на 59-й минуте забил полузащитник Азат Нургалиев, который выступал за "Астану" во второй половине 2016 года. 

В прошедшем матче "Астана" по разу в каждом из таймов попадала в перекладину, а "Тобол" - один раз в первой половине. 

Для "Астаны" этот матч стал первым в статусе пятикратного чемпиона Казахстана. Очередной титул столичный клуб завоевал вчера, 28 октября, после поражения "Кайрата" от "Иртыша" (0:1). 

На данный момент у "Астаны" - 71 очко в активе. Идущий вторым "Кайрат" имеет 61 балл и уже гарантировал себе серебряные медали, а "Тобол" с 50 баллами официально стал бронзовым призером. 

Для "Астаны" матч против "Тобола" стал вторым на этой неделе. В ночь с 24 на 25 октября столичный клуб в Чехии сыграл вничью с "Яблонцем" (1:1) и сохранил лидерство в группе К Лиги Европы.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.10.18 13:16 Алексей Шахматов: Я не хочу работать в той журналистике, которой занимался все эти годы
28.10.18 11:47 Аркадий ДЕНИСОВ: Сплошные вопросы
28.10.18 10:06 Аксессуары из войлока и браслет для наушников показали в проекте «Экосистема студенческого предпринимательства» в Костанае
27.10.18 20:02 Жаловаться на обслуживание в госучреждениях теперь можно онлайн
27.10.18 18:37 "Астана" установила уникальное достижение после завоевания пятого чемпионства кряду
27.10.18 14:52 "В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных мероприятий по модернизации сознания
27.10.18 12:50 Николай ВОРОНИН: Одинаковые речи
27.10.18 11:24 Директор житикаринского элеватора, с которого пропало зерно Продкорпорации, вернется в зону
27.10.18 10:35 Приговор по смертельному ДТП с участием микроавтобуса вынесли в Рудном
26.10.18 21:26 Предприниматель подал в суд на акимат Костанайского района за отказ в выделении земли

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: "Тобол" досрочно стал бронзовым призером...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то, как то, не очень радостно - кричат Болельщики.
Комментатор громче их - орёт... :lol: :oops:
Профайл

§ Menden1968
Re: "Тобол" досрочно стал бронзовым призером...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то, как то, не очень радостно - кричат Болельщики.

Главный троляка выйдит крикнит и за комментатора и болельщиков.
Профайл

§ arman_kst
Re: "Тобол" досрочно стал бронзовым призером...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.10.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю!
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх