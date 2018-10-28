"Тобол" досрочно стал бронзовым призером чемпионата РК по футболу

Футболисты "Тобола" обыграли "Астану" в домашнем матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 28 октября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Победный гол "Тобола" на 59-й минуте забил полузащитник Азат Нургалиев, который выступал за "Астану" во второй половине 2016 года.

В прошедшем матче "Астана" по разу в каждом из таймов попадала в перекладину, а "Тобол" - один раз в первой половине.

Для "Астаны" этот матч стал первым в статусе пятикратного чемпиона Казахстана. Очередной титул столичный клуб завоевал вчера, 28 октября, после поражения "Кайрата" от "Иртыша" (0:1).

На данный момент у "Астаны" - 71 очко в активе. Идущий вторым "Кайрат" имеет 61 балл и уже гарантировал себе серебряные медали, а "Тобол" с 50 баллами официально стал бронзовым призером.

Для "Астаны" матч против "Тобола" стал вторым на этой неделе. В ночь с 24 на 25 октября столичный клуб в Чехии сыграл вничью с "Яблонцем" (1:1) и сохранил лидерство в группе К Лиги Европы.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА