"Тобол" досрочно стал бронзовым призером чемпионата РК по футболу
Vesti.kz
Футболисты "Тобола" обыграли "Астану" в домашнем матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 28 октября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Победный гол "Тобола" на 59-й минуте забил полузащитник Азат Нургалиев, который выступал за "Астану" во второй половине 2016 года.
В прошедшем матче "Астана" по разу в каждом из таймов попадала в перекладину, а "Тобол" - один раз в первой половине.
Для "Астаны" этот матч стал первым в статусе пятикратного чемпиона Казахстана. Очередной титул столичный клуб завоевал вчера, 28 октября, после поражения "Кайрата" от "Иртыша" (0:1).
На данный момент у "Астаны" - 71 очко в активе. Идущий вторым "Кайрат" имеет 61 балл и уже гарантировал себе серебряные медали, а "Тобол" с 50 баллами официально стал бронзовым призером.
Для "Астаны" матч против "Тобола" стал вторым на этой неделе. В ночь с 24 на 25 октября столичный клуб в Чехии сыграл вничью с "Яблонцем" (1:1) и сохранил лидерство в группе К Лиги Европы.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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