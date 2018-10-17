Педагогов от использования не по назначению защитит закон - министр общественного развития РК

Закон будет называться «О статусе педагога», и к его разработке должны подключиться учителя с мест. Об этом сегодня, 17 октября, в Костанае сообщил министр общественного развития РК Дархан КАЛЕТАЕВ. Он разъяснял активу области, что именно следует из Послания главы государства народу.

Предполагается «реконструкция бизнес-процессов в здравоохранении и образовании», а это, как пояснил спикер, означает необходимость снизить всякую «непрофильную нагрузку», например, на учителей.

- Президент откровенно сказал, что педагогов у нас используют везде, начиная с выборных процессов и заканчивая какими-то организационными мероприятиями, - отметил Калетаев. – Закон должен оградить от этого. И этот закон должен быть без помарок. Министерство образования уже начало работу над ним. Надо активно подключаться на местах, чтобы был отклик регионов.

Должен родиться еще один закон – о роли и статусе общественных советов. В стране их создано 226, полномочия советов истекают в конце 2018 года. С вопросом о том, что будет дальше, к министру обратился секретарь общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО.

- Хотим с вами посоветоваться. Вы не чувствуете некой подмены понятий, связанной с нынешним статусом советов? – вопросом на вопрос ответил Калетаев. – Есть исполнительная власть, есть маслихат – представительная… А у общественных советов до сих пор нет своей ниши. Надо найти. Избавляться от этого института не надо, но с его местом в общественном развитии следует определиться.

В ноябре пройдет республиканский Гражданский форум, на который, как пообещал министр, пригласят руководителей общественных советов со всей страны, чтобы выслушать разные мнения и предложения.

Одна из главных новостей послания – изменение территориальной политики в Казахстане. К 1 сентября 2019 года должна быть концептуально изменена программа развития территорий и создана прогнозная схема территориального развития страны. Возвращается понятие точек роста применительно к населенным пунктам, вводится понятие управляемой урбанизации. Что все это будет означать для тех же моногородов, для костанайской глубинки, в ближайшее время людям должны разъяснить информационные группы. В Костанайской области создана 21 группа для работы в регионах.