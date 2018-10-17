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Vital
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Нечего нового я не увидел. Дальше будет хуже. Если щас к власти придет нацик как на Украине, . Спичку только поднимет и бабахнит сильно.
17.10.18 20:13
Rexyn
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
UPDATE Добавлено видео в конце статьи: обе стороны извинились друг перед другом
17.10.18 20:10
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Вот они красавчики:)))
17.10.18 20:09
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Чет Алматы не хочет покупать местной сборки. ))) Нет им доверия походу. Я седня случайно их увидел. 10 штук гонят , 5 гармошек все с натписями Алматы спереди. Ждите через 2 дня они...
17.10.18 20:08
Алиса
Педагогов от использования не по назначению защитит закон - министр общественного развития РК
Президент откровенно сказал, что педагогов у нас используют везде, начиная с выборных процессов и заканчивая какими-то организационными мероприятиями, - отметил Калетаев. – Закон должен оградить от...
17.10.18 20:07
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Педагогов от использования не по назначению защитит закон - министр общественного развития РК

Галина КАТКОВА

17 октября 2018, 19:42 |  Государство

Закон будет называться «О статусе педагога», и к его разработке должны подключиться учителя с мест. Об этом сегодня, 17 октября, в Костанае сообщил министр общественного развития РК Дархан КАЛЕТАЕВ. Он разъяснял активу области, что именно следует из Послания главы государства народу.

Предполагается «реконструкция бизнес-процессов в здравоохранении и образовании», а это, как пояснил спикер, означает необходимость снизить всякую «непрофильную нагрузку», например, на учителей.

- Президент откровенно сказал, что педагогов у нас используют везде, начиная с выборных процессов и заканчивая какими-то организационными мероприятиями, - отметил Калетаев. – Закон должен оградить от этого. И этот закон должен быть без помарок. Министерство образования уже начало работу над ним. Надо активно подключаться на местах, чтобы был отклик регионов.

Должен родиться еще один закон – о роли и статусе общественных советов. В стране их создано 226, полномочия советов истекают в конце 2018 года. С вопросом о том, что будет дальше, к министру обратился секретарь общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО.

- Хотим с вами посоветоваться. Вы не чувствуете некой подмены понятий, связанной с нынешним статусом советов? – вопросом на вопрос ответил Калетаев. – Есть исполнительная власть, есть маслихат – представительная… А у общественных советов до сих пор нет своей ниши. Надо найти. Избавляться от этого института не надо, но с его местом в общественном развитии следует определиться.

В ноябре пройдет республиканский Гражданский форум, на который, как пообещал министр, пригласят руководителей общественных советов со всей страны, чтобы выслушать разные мнения и предложения.

Одна из главных новостей послания – изменение территориальной политики в Казахстане. К 1 сентября 2019 года должна быть концептуально изменена программа развития территорий и создана прогнозная схема территориального развития страны. Возвращается понятие точек роста применительно к населенным пунктам, вводится понятие управляемой урбанизации. Что все это будет означать для тех же моногородов, для костанайской глубинки, в ближайшее время людям должны разъяснить информационные группы. В Костанайской области создана 21 группа для работы в регионах.
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§ Алиса
Re: Педагогов от использования не по назначению защитит закон -...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4373
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.10.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Президент откровенно сказал, что педагогов у нас используют везде, начиная с выборных процессов и заканчивая какими-то организационными мероприятиями, - отметил Калетаев. – Закон должен оградить от этого.

вот это весьма настораживает :oops:
А кто пойдет по квартирам перепись делать? а кто теперь будет на субботники выходить? а кто теперь будет в качестве "подсобных" рабочих куда-нибудь отослан? и т.д. и т.п.
Как же без этих "добровольных подработок" ? Кто этим будет заниматься? :-o :oops:
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