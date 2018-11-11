Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
Артём МАРУСИЧ
Последняя в этом сезоне встреча "Тобола" проходила в мало подходящих для открытых трибун и поля погодных условиях. Однако в начале матча трибуны были заполнены почти полностью. Как оказалось, за счет учащихся и работников бюджетной сферы.Конца матча дождалась лишь треть зрителей.
9 ноября “НГ” стало известно, что в костанайские школы из отдела образования акимата Костаная поступила бумага, в которой говорилось о том, какое учебное заведение должно предоставить учащихся и учителей в качестве зрителей на сегодняшний матч. Согласно списку только школам необходимо было собрать 2000 человек, 760 взрослых и 1240 учащихся старших классов для того, чтобы заполнить восточную трибуну.
Матч должен был начаться в 15 часов. В 14:15 у главного входа на стадион уже стояли люди со списками, вокруг которых собиралась толпа. Отмечали учащихся и работников бюджетной сферы, направленных на стадион для поддержки команды.
Находившийся тут же руководитель отдела образования акимата Костаная Василий ЦЫМБАЛЮК по просьбе "НГ" прокомментировал ситуацию.
- Вместимость нашего стадиона около 8 000. Для наших школьников, учителей, педагогов, болеющих, кто интересуется футболом было выделено 2 000 мест. У нас школьников около 29 500, по этому в школы было направлено информационное письмо о том, чтобы мы приняли участие в таком матче. Популяризация спорта, развитие интереса к футболу. Мы считаем наши тоже должны принять участие, тем более билеты бесплатные сегодня, сообщил Цымбалюк нашему корреспонденту.
Матч проходил при морозе -6 градусов и неприятном ветре.
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