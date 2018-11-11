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211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
И да, я иногда не понимаю, как мы, такая огромная образованная страна, когда нас боялся весь мир, победившая все мировые войны, как вдруг начали учить как работать и жить какие то янки? Бесспорно, я...
11.11.18 22:00
maxsaf
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Чем встреча то закончилась? меморандум подписали, или контракты?
11.11.18 21:41
Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Форум лицемеров
211: То есть он оправдывает или пытается оправдать некую несостоятельность, безответственность и попросту равнодушие людей.. Что бы не быть голословным приведи цитату, где бы автор кого то...
11.11.18 21:35
211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Menden1968: мой труд здесь ценят за что Источник:www.ng.kz Представь себе я ценю и Уважаю Тут тот же труд дорожника, врача, учителя, сотрудника полиции или журналиста. Да, мы делаем свою работу...
11.11.18 21:32
Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Форум лицемеров
211: Нашего существования тут в конкретном примере.. Что то получилось с нас, со всех? Потому что нам все равно на всех и вся.. Точно так же и с теми остальными, 146тью процентам Мне лично не все...
11.11.18 21:30
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Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников

Артём МАРУСИЧ

11 ноября 2018, 18:03 |  Общество

Последняя в этом сезоне встреча "Тобола" проходила в мало подходящих для открытых трибун и поля погодных условиях. Однако в начале матча трибуны были заполнены почти полностью. Как оказалось, за счет учащихся и работников бюджетной сферы.Конца матча дождалась лишь треть зрителей.

9 ноября “НГ” стало известно, что в костанайские школы из отдела образования акимата Костаная поступила бумага, в которой говорилось о том, какое учебное заведение должно предоставить учащихся и учителей в качестве зрителей на сегодняшний матч. Согласно списку только школам необходимо было собрать 2000 человек, 760 взрослых и 1240 учащихся старших классов для того, чтобы заполнить восточную трибуну.

Матч должен был начаться в 15 часов. В 14:15 у главного входа на стадион уже стояли люди со списками, вокруг которых собиралась толпа. Отмечали учащихся и работников бюджетной сферы, направленных на стадион для поддержки команды.




Находившийся тут же руководитель отдела образования акимата Костаная Василий ЦЫМБАЛЮК по просьбе "НГ" прокомментировал ситуацию.


- Вместимость нашего стадиона около 8 000. Для наших школьников, учителей, педагогов, болеющих, кто интересуется футболом было выделено 2 000 мест. У нас школьников около 29 500, по этому в школы было направлено информационное письмо о том, чтобы мы приняли участие в таком матче. Популяризация спорта, развитие интереса к футболу. Мы считаем наши тоже должны принять участие, тем более билеты бесплатные сегодня, сообщил Цымбалюк нашему корреспонденту.

Матч проходил при морозе -6 градусов и неприятном ветре.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.11.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Сейчас пишите негативные комменты, а в воскресенье сами же добровольно будете кричать: Тобол - чемпион!!!


Для всяких трэвэ-бла-бла повторю: не ходил, не повёл ребенка и не поведу пока таким лицемерным образом будет проводится популяризация избранного вида спорта. Почему-то когда на катке зимой проходят соревнования конькобежцев у чиновников не возникает мысли сгонять туда болельщиков. Хотя Кустанай может гордится ЧЕМПИОНОМ МИРА в этом виде спорта, а вот миллионные футболёры даже близко званиями не похвастаются.
Для них это бизнес, но почему марионеточные дети должны в этом участвовать в ущерб своим интересам и здоровью?
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§ Sniper
Re: Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.11.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная глупость акимата. Давно пора снять деньги с этого вида целиком по стране. Люди только спасибо скажут Елбасы за эту экономию народных денег.
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§ kbkz1980
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 3879
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.11.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Племянтоса брала с собой,классно время провели на матче!
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§ Добринцофф
Re: Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.11.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Племянтоса брала с собой,классно время провели на матче!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32938

Я всегда подозревал ,что она училка.
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§ kbkz1980
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 3879
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.11.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я просто спортвно увлечённый человек,
Ровно как и вы, любитель виснуть у прилавка.)))
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§ Victor Yang
Re: Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11024
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.11.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред какой-то. Были ли на стадионе те кому это зрелище попросту неинтересно? И насчёт "популяризации спорта" - заниматься спортом и смотреть участие других - совершенно разные вещи. Последнее имеет очень опосредованное отношение к спортивному образу жизни.
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