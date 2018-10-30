Власти Костанайской области нашли средства на подарок Туркестану

Регион планирует построить здание Ассамблеи народа Казахстана, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Власти Костанайской области нашли средства на строительство одного из социальных объектов в Туркестане. Об этом в ответе на официальный запрос сообщили в акимате региона.

"Костанайской областью планируется построить в Туркестане здание Ассамблеи народа Казахстана. В ближайшее время будет начата работа по разработке проектно-сметной документации на строительство этого объекта с последующей её реализацией", – сказано в ответе.

В акимате не уточнили, какую сумму планируют выделить на строительство. Также не назвали причины, по которым ранее в управлении экономики и бюджетного планирования региона сообщили, что в бюджете области нет средств на подарок Туркестану.

В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. В списках зданий и проектов значатся такие объекты, как восточная баня, ипподром и амфитеатр.