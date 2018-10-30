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Власти Костанайской области нашли средства на подарок Туркестану

30 октября 2018, 16:53 |  Государство

Регион планирует построить здание Ассамблеи народа Казахстана, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Власти Костанайской области нашли средства на строительство одного из социальных объектов в Туркестане. Об этом в ответе на официальный запрос сообщили в акимате региона.

"Костанайской областью планируется построить в Туркестане здание Ассамблеи народа Казахстана. В ближайшее время будет начата работа по разработке проектно-сметной документации на строительство этого объекта с последующей её реализацией", – сказано в ответе.

В акимате не уточнили, какую сумму планируют выделить на строительство. Также не назвали причины, по которым ранее в управлении экономики и бюджетного планирования региона сообщили, что в бюджете области нет средств на подарок Туркестану.

В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. В списках зданий и проектов значатся такие объекты, как восточная баня, ипподром и амфитеатр.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Власти Костанайской области нашли средства на подарок...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.10.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то ж попробовали они не найти... сразу бы поставили жирный крест на карьерной лестнице в Астане.
Опять же как с велодорожкой в столице: дарят то, чего в области нет.
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§ arman_kst
Re: Власти Костанайской области нашли средства на подарок...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.10.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы завод подарили для жителей. Чтобы их трудоустроить
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* Медный
Re: Власти Костанайской области нашли средства на подарок...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.10.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я и не сомневался ни разу... что волевым решением верховного найдутся деньги, там где их не было до этого :lol:
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