Всего в области появятся 29 объектов, которые будут построены за счёт крупных компаний и других областей Казахстана, передает Informburo.kz.

Фото akorda.kz

В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. Такую информацию предоставило управление строительства региона в ответе на официальный запрос.

В акимате отметили, что объекты строительства из списка необходимых организации и акиматы выбирают самостоятельно.

Пока неизвестно, какие объекты построят регионы в Туркестане, так как их проекты ещё не согласованы. В ответе подчёркивается, что точное местоположение объектов будет известно после утверждения генерального плана города, а сумма строительства – после разработки проектно-сметной документации. Эскизы объектов и их описание находятся в разработке.

Список 17 крупных инвесторов, которые построят объекты в Туркестане:

Многопрофильная клиническая больница – компания "Mabetex Group";

Музея Первого Президента и истории нового Казахстана – АО "КазТрансОйл";

Казахский драматический театр – компания "Базис-А";

Историко-культурный центр "Қазақ хандары, билері" – компания "BI Group";

Дворец молодёжи и Дворец школьников – АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Центр "Яссави" – АО "KEGOK";

Центральный стадион на 7000 мест (изначально планировалось построить на 15 тысяч мест, потом на 10 тысяч, сейчас вместимость стадиона сократили до 7000) – АО "НК "КазМунайГаз";

Дворец спорта с крытым бассейном – ТОО "Petroleum operating";

Центр тюркского мира – компания "ENRC";

Колледж туризма – АО "Sembol construction";

Жилой дом – АО "HighVill";

Smart city (оптико-волоконные сети) – АО "Қазақтелеком";

Здание почтового филиала – АО "Казпочта";

Объекты ещё не согласованы – АО "КазАтомПром", "КазТрансГаз", "Астана GROUP".

12 объектов, которые построят регионы:

Музей изобразительного искусства;

Ипподром;

Центр Ұлы дала елі;

Культурно-досуговые объекты в историко-культурном заповеднике "Азрет Султан";

Музыкальные фонтаны;

Спортивная школа олимпийского резерва;

Центр историко-святых мест Туркестанской области;

Здание Ассамблеи народа Казахстана;

Восточная баня;

Амфитеатр;

Парк "Астана";

Областная научно-универсальная библиотека

"При строительстве планируемых объектов будут учтены строительные нормы. Они максимально не будут соприкасаться с историческими объектами города Туркестан. В данный момент ведутся работы по объявлению конкурса государственных закупок", – добавили в акимате.