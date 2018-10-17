Всего в области появятся 29 объектов, которые будут построены за счёт крупных компаний и других областей Казахстана, передает Informburo.kz.
В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. Такую информацию предоставило управление строительства региона в ответе на официальный запрос.
В акимате отметили, что объекты строительства из списка необходимых организации и акиматы выбирают самостоятельно.
Пока неизвестно, какие объекты построят регионы в Туркестане, так как их проекты ещё не согласованы. В ответе подчёркивается, что точное местоположение объектов будет известно после утверждения генерального плана города, а сумма строительства – после разработки проектно-сметной документации. Эскизы объектов и их описание находятся в разработке.
Список 17 крупных инвесторов, которые построят объекты в Туркестане:
- Многопрофильная клиническая больница – компания "Mabetex Group";
- Музея Первого Президента и истории нового Казахстана – АО "КазТрансОйл";
- Казахский драматический театр – компания "Базис-А";
- Историко-культурный центр "Қазақ хандары, билері" – компания "BI Group";
- Дворец молодёжи и Дворец школьников – АО "НК "Қазақстан темір жолы";
- Центр "Яссави" – АО "KEGOK";
- Центральный стадион на 7000 мест (изначально планировалось построить на 15 тысяч мест, потом на 10 тысяч, сейчас вместимость стадиона сократили до 7000) – АО "НК "КазМунайГаз";
- Дворец спорта с крытым бассейном – ТОО "Petroleum operating";
- Центр тюркского мира – компания "ENRC";
- Колледж туризма – АО "Sembol construction";
- Жилой дом – АО "HighVill";
- Smart city (оптико-волоконные сети) – АО "Қазақтелеком";
- Здание почтового филиала – АО "Казпочта";
- Объекты ещё не согласованы – АО "КазАтомПром", "КазТрансГаз", "Астана GROUP".
12 объектов, которые построят регионы:
- Музей изобразительного искусства;
- Ипподром;
- Центр Ұлы дала елі;
- Культурно-досуговые объекты в историко-культурном заповеднике "Азрет Султан";
- Музыкальные фонтаны;
- Спортивная школа олимпийского резерва;
- Центр историко-святых мест Туркестанской области;
- Здание Ассамблеи народа Казахстана;
- Восточная баня;
- Амфитеатр;
- Парк "Астана";
- Областная научно-универсальная библиотека
"При строительстве планируемых объектов будут учтены строительные нормы. Они максимально не будут соприкасаться с историческими объектами города Туркестан. В данный момент ведутся работы по объявлению конкурса государственных закупок", – добавили в акимате.
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