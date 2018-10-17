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Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской области другие регионы

17 октября 2018, 11:13 |  Государство

Всего в области появятся 29 объектов, которые будут построены за счёт крупных компаний и других областей Казахстана, передает Informburo.kz.

Фото akorda.kz

В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. Такую информацию предоставило управление строительства региона в ответе на официальный запрос.

В акимате отметили, что объекты строительства из списка необходимых организации и акиматы выбирают самостоятельно.

Пока неизвестно, какие объекты построят регионы в Туркестане, так как их проекты ещё не согласованы. В ответе подчёркивается, что точное местоположение объектов будет известно после утверждения генерального плана города, а сумма строительства – после разработки проектно-сметной документации. Эскизы объектов и их описание находятся в разработке.

Список 17 крупных инвесторов, которые построят объекты в Туркестане:

  • Многопрофильная клиническая больница – компания "Mabetex Group";
  • Музея Первого Президента и истории нового Казахстана – АО "КазТрансОйл";
  • Казахский драматический театр – компания "Базис-А";
  • Историко-культурный центр "Қазақ хандары, билері" – компания "BI Group";
  • Дворец молодёжи и Дворец школьников – АО "НК "Қазақстан темір жолы";
  • Центр "Яссави" – АО "KEGOK";
  • Центральный стадион на 7000 мест (изначально планировалось построить на 15 тысяч мест, потом на 10 тысяч, сейчас вместимость стадиона сократили до 7000) – АО "НК "КазМунайГаз";
  • Дворец спорта с крытым бассейном – ТОО "Petroleum operating";
  • Центр тюркского мира – компания "ENRC";
  • Колледж туризма – АО "Sembol construction";
  • Жилой дом – АО "HighVill";
  • Smart city (оптико-волоконные сети) – АО "Қазақтелеком";
  • Здание почтового филиала – АО "Казпочта";
  • Объекты ещё не согласованы – АО "КазАтомПром", "КазТрансГаз", "Астана GROUP".

12 объектов, которые построят регионы:

  • Музей изобразительного искусства;
  • Ипподром;
  • Центр Ұлы дала елі;
  • Культурно-досуговые объекты в историко-культурном заповеднике "Азрет Султан";
  • Музыкальные фонтаны;
  • Спортивная школа олимпийского резерва;
  • Центр историко-святых мест Туркестанской области;
  • Здание Ассамблеи народа Казахстана;
  • Восточная баня;
  • Амфитеатр;
  • Парк "Астана";
  • Областная научно-универсальная библиотека

"При строительстве планируемых объектов будут учтены строительные нормы. Они максимально не будут соприкасаться с историческими объектами города Туркестан. В данный момент ведутся работы по объявлению конкурса государственных закупок", – добавили в акимате.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай что будет строить - в Туркестане?... :lol:
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* yudjin
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5576
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дурно, однако...
Как они жили без бани и фонтана... А может можно совместить и сэкономить? горячий фонтан... пусть даже под музыку... а вокруг раздевалки...

Что выберет наша область? Не имея велодорожек, мы дарили их в этом году дотационной Астане... По логике надо на парк замахнутся... у нас то списиалиста только рубить и могут, а вырастить не способны.

Интересно, а очередь до "богатой" Костанайской области когда-нибудь дойдёт?
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§ юля елиссева
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1141
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.10.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот ведь блин, как боязно, что узбеки отберут Туркестан, который они считают своим.
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§ Солнышко
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1269
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 17.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное наши будут строить музыкальный фонтан. В Затоболовке отлично получилось.
Столько всяких странных объектов в Туркестане построить хотят: Центр тюркского мира,Музей Первого Президента и истории нового Казахстана,Здание Ассамблеи народа Казахстана,Амфитеатр..Людям там жить негде, но дом всего один строить будут, и то, наверное, суперэлитный.

:-(
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§ 211
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От нас центр тюркского мира..
Опять с работяг соберут пятидневный заработок..
Кстати они же построили и церковь в Качарах.
Правда взяли у них тогда двухдневный заработок.
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§ 211
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще видно, кто скрывается от налогов и кто хапает, делая свою работу отвратительно, потому и дают..
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§ Vital
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6252
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю будет честно, если акимат туда енбек отправит. Это будет справедливо, что б честных комерцов не доить на амфитеатра , отправить за свой счёт коррумпированную фирму енбек
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§ 211
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, где Банки которым государство отдало все наши пенсионные деньги, они что, ничего не построят там, хотя бы мавзолей?
Хоть будем посмотреть, что на наши личные деньги там построено или им дали возможность просто все разворовать?
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* yudjin
Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской области другие регионы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5576
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
,Музей Первого Президента и истории нового


Как интересно экспонаты делить будут с таким же музеем в Астане... наверное копии клепать начнут.. как говорят с золотым человеком сделали.
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§ arman_kst
Re: Восточную баню, ипподром и амфитеатр подарят Туркестанской...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы зарплату работникам подняли, чем вкладывать в Туркестан. Типа Боровского поселок.
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