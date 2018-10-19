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Вообще сидели бы они там пожизненно и все, как старейшины в горах.. Только в связи с кончиной места освобождались бы.. Было бы на много экономнее и времени бы остальные не тратили на выборы..
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С далека похож на Ленина..
19.10.18 22:21
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drakon: Такой домик стоит тысяч 500... Источник:www.ng.kz Не хило.. А ведь себестоимость тысяч 50..
19.10.18 22:20
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Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской области не предусмотрены

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 октября 2018, 15:51 |  Государство

Информация о том, что 12 объектов для недавно образовавшейся Туркестанской области построят за счет других регионов Казахстана, вызвала неоднозначную реакцию общественности. В списке значатся такие дорогостоящие объекты, как музей изобразительного искусства, ипподром, амфитеатр и даже восточная баня.

Елена ДЕРИЙ / Фото из архива "НГ"

- Средства для строительства объектов в Туркестане в бюджете Костанайской области не предусмотрены ни в этом, ни в следующем году, - сообщила «НГ» заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Елена ДЕРИЙ. - Более того, построить объекты в этом году не позволят финансовые процедуры, на которые уходит около полугода. Сначала нужно предусмотреть выделение денег, потом провести тендер и так далее. Никаких поручений о том, что мы должны предусмотреть деньги, нам не поступало.

Мы также обратились в управление финансов. Там сообщили, что выделение средств из бюджета для помощи другой области обычно предусматривается в случае чрезвычайных ситуаций. Что касается велодорожек стоимостью 582 млн тенге, которые были построены в честь 20-летия столицы за счет костанайских налогоплательщиков, то поручение об этом подарке было дано заранее. И средства в бюджете Костанайской области успели предусмотреть.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при уточнении бюджета на 2018 год , 10 октября 2018 года.

///Оставшиеся в бюджете 782 млн тенге сэкономленных средств, по словам акима, будут переведены в бюджет на 2019 год. ///

хотя их надо было распределить на нужды области. но не стали.
такие дела.
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§ 211
Re: Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О комбинате скромно умолчали..
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§ drakon
Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской области не предусмотрены
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
распределить на нужды области. но не стали.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783259&topic_id=35887&forumid=1#783259

Алекс, это на подарок Туркестану... :lol:
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§ Vital
Re: Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6258
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Найдут за 2 минуты. Иначе напишут заявление по собственному желанию.
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§ alex_60
Re: Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Найдут за 2 минуты

Акимы областей, кто не нашел, встаньте.
Почему все нашли а вы не нашли?
Дежавю.
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§ alex_60
Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской области не предусмотрены
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это на подарок

Умеешь читать между строк.
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