Средства на подарок Туркестану в бюджете Костанайской области не предусмотрены

Информация о том, что 12 объектов для недавно образовавшейся Туркестанской области построят за счет других регионов Казахстана, вызвала неоднозначную реакцию общественности. В списке значатся такие дорогостоящие объекты, как музей изобразительного искусства, ипподром, амфитеатр и даже восточная баня.

Елена ДЕРИЙ / Фото из архива "НГ"

- Средства для строительства объектов в Туркестане в бюджете Костанайской области не предусмотрены ни в этом, ни в следующем году, - сообщила «НГ» заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Елена ДЕРИЙ. - Более того, построить объекты в этом году не позволят финансовые процедуры, на которые уходит около полугода. Сначала нужно предусмотреть выделение денег, потом провести тендер и так далее. Никаких поручений о том, что мы должны предусмотреть деньги, нам не поступало.

Мы также обратились в управление финансов. Там сообщили, что выделение средств из бюджета для помощи другой области обычно предусматривается в случае чрезвычайных ситуаций. Что касается велодорожек стоимостью 582 млн тенге, которые были построены в честь 20-летия столицы за счет костанайских налогоплательщиков, то поручение об этом подарке было дано заранее. И средства в бюджете Костанайской области успели предусмотреть.