Приговор по смертельному ДТП с участием микроавтобуса вынесли в Рудном
Артём МАРУСИЧ
Пассажирская ГАЗель, следовавшая по маршруту Житикара - Костанай, и автомобиль БМВ столкнулись 29 апреля 2018 года в Рудном, на пересечении улиц Марите и Ленина. В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса Дархан Каримов. Согласно материалам дела, ГАЗель проехала на красный сигнал светофора.
Фото из архива "НГ"
Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, 26 октября приговором Рудненского городского суда водитель ГАЗели Рамазан Ахметов был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, а также лишили права управлять транспортным средством на 3 года.
В счет возмещения материального ущерба с осужденного взыскана сумма в размере около 1,5 млн. тенге.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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