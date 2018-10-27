Приговор по смертельному ДТП с участием микроавтобуса вынесли в Рудном

Пассажирская ГАЗель, следовавшая по маршруту Житикара - Костанай, и автомобиль БМВ столкнулись 29 апреля 2018 года в Рудном, на пересечении улиц Марите и Ленина. В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса Дархан Каримов. Согласно материалам дела, ГАЗель проехала на красный сигнал светофора.

Фото из архива "НГ"



Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, 26 октября приговором Рудненского городского суда водитель ГАЗели Рамазан Ахметов был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, а также лишили права управлять транспортным средством на 3 года.

В счет возмещения материального ущерба с осужденного взыскана сумма в размере около 1,5 млн. тенге.

Приговор еще не вступил в законную силу.