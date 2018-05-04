Родственники погибшего в ДТП в Рудном парня ищут свидетелей аварии
Артём МАРУСИЧ
Напомним, 29 апреля “НГ” писала о ДТП, в результате которого погиб Дархан Каримов - пассажир микроавтобуса, следовавшего по маршруту “Житикара - Костанай”.
Ранее представитель перевозчика сообщал нам о том, что водитель микроавтобуса был задержан полицией.
Вчера, 3 мая, вечером в социальных сетях родственники Дархана Каримова опубликовали обращение, в котором просят свидетелей аварии откликнуться.
- Нам сказали дознаватели: "В соцсети, везде пишите, нам нужен свидетель", - сообщила “НГ” по телефону родная тетя погибшего Гульзат КУДАБАЕВА. - Пожалуйста, пость звонят на мой номер - 8-747-922-35-57.
Фото из личного архива
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