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Родственники погибшего в ДТП в Рудном парня ищут свидетелей аварии

Артём МАРУСИЧ

4 мая 2018, 14:39 |  Происшествия

Напомним, 29 апреля “НГ” писала о ДТП, в результате которого погиб Дархан Каримов - пассажир микроавтобуса, следовавшего по маршруту “Житикара - Костанай”.

Ранее представитель перевозчика сообщал нам о том, что водитель микроавтобуса был задержан полицией.

Вчера, 3 мая, вечером в социальных сетях родственники Дархана Каримова опубликовали обращение, в котором просят свидетелей аварии откликнуться.

- Нам сказали дознаватели: "В соцсети, везде пишите, нам нужен свидетель", - сообщила “НГ” по телефону родная тетя погибшего Гульзат КУДАБАЕВА. - Пожалуйста, пость звонят на мой номер - 8-747-922-35-57.

Фото из личного архива
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