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Стали известны подробности ДТП с участием микроавтобуса в Рудном

Артём МАРУСИЧ

29 апреля 2018, 21:14 |  Происшествия

Сообщение о ДТП в Рудном поступило на аккаунт "НГ" в Инстаграм сегодня в 19 часов. Как сообщил очевидец, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем марки BMW. Полиция перекрыла дорогу и огородила место происшествия лентой.

Авария произошла на пересечении улиц Марите и Ленина, на въезде в Рудный со стороны Костаная, недалеко от автовокзала. Примерно в 150-ти метрах от стоянки частных перевозчиков “Костанай - Рудный”.

Как выглядело место аварии в 20:20, по телефону “НГ” рассказал житель Рудного Василий ПЕТРОВ:

- Стоит белый микроавтобус с помятым боком, рядом лежит его двигатель. Только что увезли черную легковую машину, с которой он судя по всему столкнулся. Как сказал полицейский, один человек был в тяжелом состоянии, его забрала скорая. Все еще стоит три полицейских машины, но видно, что уже собираются - скручивают ленту.

Аварию прокомментировала пресс-служба ДВД Костанайской области:

"Сегодня, около 7 часов вечера, в Рудном произошло дорожно-транспортное происшествие. На регулируемом перекрестке, пересечении улиц Ленина и Марите, столкнулись две автомашины: микроавтобус, следовавший по маршруту Житикара - Костанай, и БМВ.  В результате аварии пассажир микроавтобуса, мужчина 93-го года рождения, скончался на месте происшествия. 10 человек, в том числе пешеход, получили различные травмы и находятся в больнице. На месте ДТП работают сотрудники местной полицейской службы. Обстоятельства выясняются. На месте аварии находится также заместитель начальника МПС области Курмет Мажикенов".

Фото и видео предоставлено группой https://www.instagram.com/telekanalrct.rdn/
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