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В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где произошла авария с пассажирским автобусом
Светофор днем плохо видно
02.05.18 19:12
Гаджиев
новые камеры на дорогах Костаная
Сегодня увидал такую новую камеру на Баймагамбетова в районе улицы Валиханова. Но она почему то только в одну сторону, а не как все остальные по 2 и знаков с фотоаппаратом нет.
02.05.18 19:10
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Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: Ага. Только эти фанатики в 21 веке,массово режут головы. Причем на камеры.Не ну а чо не верим. пропаганда это , оне белы и пушисты и несут нам МИР. А росия нет. Кому они мир принесли?...
02.05.18 18:52
112
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: росия нет. Это что или кто такой?
02.05.18 18:50
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор Пляжа: Твои проблемы Значит правду говорю))) Хм.. Сам говорил что развлекаешься, а выходит ты просто очередной нытик что ли? А выразил ты именно свою мысль.. Никакого евро или какого...
02.05.18 18:46
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Владелец попавшего в ДТП автобуса считает "странной" работу светофоров в Рудном

Артём МАРУСИЧ

2 мая 2018, 19:05 |  Происшествия

Напомним, 29 апреля на перекрестке улиц Марите и Ленина в Рудном пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту “Житикара - Костанай”, столкнулся с легковым автомобилем BMW. В результате погиб пассажир микроавтобуса и получили травмы 10 человек, в том числе пешеход.

Стоп-кадр из видео

Перевозкой пассажиров по этому маршруту занимается ИП Муканов Р. Д. Как сообщил "НГ" руководитель ИП Рустам МУКАНОВ, полицейские задержали водителя микроавтобуса и предъявили ему обвинение в проезде на красный, запрещающий сигнал светофора.

Перевозчик заверил, что все пассажиры микроавтобуса были застрахованы.

- Я лично в Житикаре встречался с родственниками погибшего, - рассказал Муканов. - Представители нашей фирмы вынесли самые глубокие соболезнования. Потому что в любом случае это был наш пассажир, в нашем микроавтобусе.

Предприниматель прислал в редакцию "НГ" свою видеозапись, на которой видна работа светофоров на перекрестке улиц Ленина и Марите. И отметил, что светофор-дублер переключается с зеленого на красный моментально. При этом другие светофоры-дублеры в Рудном мигают зеленым, либо полностью гаснут на время желтого сигнала основного светофора.

О “странном” переключении сигналов сфетофоров в комментариях к новости о ДТП сообщали и читатели “НГ”.

Пострадавших в ДТП доставили в городскую больницу Рудного.

- Один пациент был доставлен в сублетальном состоянии, он скончался от травм, несовместимых с жизнью, - рассказал “НГ” заместитель главного врача больницы по медицинской части Вячеслав ШЕЛУБАЕВ. - Два человека находятся в нейрохирургическом отделении, они в состоянии средней степени тяжести. Еще нескольким оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Всего через два дня, 1 мая, в Интернете появилось очередное видео ДТП с этого же перекрестка.

- Происшествие произошло около 14.00, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области. - 68-летний водитель автомашины ВАЗ-2101 на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 30-летнюю местную жительницу, в результате чего последняя была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями в Рудном со 2 мая привлечены дополнительные экипажи местной полицейской службы для регулирования дорожного движения на наиболее аварийных перекрестках города.
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