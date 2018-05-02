Владелец попавшего в ДТП автобуса считает "странной" работу светофоров в Рудном

Напомним, 29 апреля на перекрестке улиц Марите и Ленина в Рудном пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту “Житикара - Костанай”, столкнулся с легковым автомобилем BMW. В результате погиб пассажир микроавтобуса и получили травмы 10 человек, в том числе пешеход.

Стоп-кадр из видео

Перевозкой пассажиров по этому маршруту занимается ИП Муканов Р. Д. Как сообщил "НГ" руководитель ИП Рустам МУКАНОВ, полицейские задержали водителя микроавтобуса и предъявили ему обвинение в проезде на красный, запрещающий сигнал светофора.

Перевозчик заверил, что все пассажиры микроавтобуса были застрахованы.

- Я лично в Житикаре встречался с родственниками погибшего, - рассказал Муканов. - Представители нашей фирмы вынесли самые глубокие соболезнования. Потому что в любом случае это был наш пассажир, в нашем микроавтобусе.

Предприниматель прислал в редакцию "НГ" свою видеозапись, на которой видна работа светофоров на перекрестке улиц Ленина и Марите. И отметил, что светофор-дублер переключается с зеленого на красный моментально. При этом другие светофоры-дублеры в Рудном мигают зеленым, либо полностью гаснут на время желтого сигнала основного светофора.

О “странном” переключении сигналов сфетофоров в комментариях к новости о ДТП сообщали и читатели “НГ”.

Пострадавших в ДТП доставили в городскую больницу Рудного.

- Один пациент был доставлен в сублетальном состоянии, он скончался от травм, несовместимых с жизнью, - рассказал “НГ” заместитель главного врача больницы по медицинской части Вячеслав ШЕЛУБАЕВ. - Два человека находятся в нейрохирургическом отделении, они в состоянии средней степени тяжести. Еще нескольким оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Всего через два дня, 1 мая, в Интернете появилось очередное видео ДТП с этого же перекрестка.

- Происшествие произошло около 14.00, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области. - 68-летний водитель автомашины ВАЗ-2101 на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 30-летнюю местную жительницу, в результате чего последняя была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями в Рудном со 2 мая привлечены дополнительные экипажи местной полицейской службы для регулирования дорожного движения на наиболее аварийных перекрестках города.