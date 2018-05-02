В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где произошла авария с пассажирским автобусом

29 апреля “НГ” писала о смертельном ДТП в Рудном, в результате которого скончался один человек. Вчера в Интернете появилась информация об очередном ДТП. Очевидец утверждает, что авария произошла 1 мая на том же месте.

Стоп-кадр из видео

По словам автора ролика, переходившую дорогу девушку сбил пожилой мужчина на ВАЗ-2101, авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Марите.

- Ужасно, просто ужасно, - комментирует происходящее автор видео. - Девчонка кричит очень сильно. Ужас, ужас просто. Чудный город Рудный.

По неподтвержденной информации, девушка с переломом костей таза находится в городской больнице Рудного.