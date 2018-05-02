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111
В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где произошла авария с пассажирским автобусом
Светофор днем плохо видно
02.05.18 19:12
Гаджиев
новые камеры на дорогах Костаная
Сегодня увидал такую новую камеру на Баймагамбетова в районе улицы Валиханова. Но она почему то только в одну сторону, а не как все остальные по 2 и знаков с фотоаппаратом нет.
02.05.18 19:10
23
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: Ага. Только эти фанатики в 21 веке,массово режут головы. Причем на камеры.Не ну а чо не верим. пропаганда это , оне белы и пушисты и несут нам МИР. А росия нет. Кому они мир принесли?...
02.05.18 18:52
112
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: росия нет. Это что или кто такой?
02.05.18 18:50
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор Пляжа: Твои проблемы Значит правду говорю))) Хм.. Сам говорил что развлекаешься, а выходит ты просто очередной нытик что ли? А выразил ты именно свою мысль.. Никакого евро или какого...
02.05.18 18:46
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В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где произошла авария с пассажирским автобусом

Артём МАРУСИЧ

2 мая 2018, 14:00 |  Происшествия

29 апреля “НГ” писала о смертельном ДТП в Рудном, в результате которого скончался один человек. Вчера в Интернете появилась информация об очередном ДТП. Очевидец утверждает, что авария произошла 1 мая на том же месте.

Стоп-кадр из видео

По словам автора ролика, переходившую дорогу девушку сбил пожилой мужчина на ВАЗ-2101, авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Марите.

- Ужасно, просто ужасно, - комментирует происходящее автор видео. - Девчонка кричит очень сильно. Ужас, ужас просто. Чудный город Рудный.

По неподтвержденной информации, девушка с переломом костей таза находится в городской больнице Рудного.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11463
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.05.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном фишка еще такая у мам, сколько раз замечаю, коляску с ребенком вытаскивают на проезжую часть и ждут зеленого..
Ни те ни другие полиции не боятся..
Потому аварий хватает..
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§ Volonter
Re: В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1399
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 02.05.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этом перекрёстке (когда едешь со стороны Кустаная) на светофорах справа и слева горят разные сигналы. Пару раз там случайно пролетал на красный, глядя на второй светофор с зелёным!!! Почему об этом молчат?
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§ Xacatel
Re: В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.05.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рудном по Ленина через чур много пешеходов, да и само население любит под колеса лезть....
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111
Re: В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где...




Отправлено: 02.05.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Светофор днем плохо видно

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