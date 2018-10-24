Форум
Сыкымы
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
211: Болезни никуда не уходят. Их тут просто глушат за эти деньги.. На время.. Пару раз и на третий ты умираешь.. Ну ты мне ещё лекции почитай страниц на 10. Тебе скок раз уже глушили? 211: ...
24.10.18 21:25
Сыкымы
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
211: Как то предложил тут сделать от основания один, ровно один квадратный метр дороги и утереть дорожникам нос, мол как мы можем.. Предлагаю другое. Покажи эти фото "своей суженой" и...
24.10.18 21:12
dandiv
Еще один раз про ремонт Алтынсарина
Сегодня вечером добавился еще один знак - Главная дорога, возле ранее упомянутой двухэтажки. Теперь если ехать по Алтынсарина в сторону КСК (на перекрестке Алтынсарина-Гагарина стоит знак ограничение...
24.10.18 21:11
211
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
Сыкымы: Раз болезнь -ушла - Болезни никуда не уходят. Их тут просто глушат за эти деньги.. На время.. Пару раз и на третий ты умираешь.. В той же Германии адаптационный период после лечения...
24.10.18 21:08
Гога
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
Достал уже всёзнающий
24.10.18 21:06
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Подозреваемый в получении взятки прокурор Тарановского района арестован

Артём МАРУСИЧ

24 октября 2018, 17:02 |  Криминал

В отношении Мейрхана Шалабаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сегодня, 24 октября, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда. Шалабаев подозревается в совершении тяжкого правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК РК (получение взятки в значительном размере).

Фото kst.prokuror.gov.kz

Ранее на сайте Генеральной прокуратуры сообщили, что 19 октября сотрудники департамента внутренних расследований ведомства задержали прокурора Тарановского района Костанайской области Шалабаева М. Ж. при получении взятки в размере 750 тысяч тенге за общее покровительство предпринимателю. По данному факту началось досудебное расследование.

 

Отметим, что 20 августа к Мейрхану Шалабаеву обращался заместитель акима Тарановского района с сообщением о похищении труб магистрального резервного водопровода Тобол - Притобольск.

На тот момент неустановленными лицами было раскопано свыше 2 км траншей и похищено более 1 км трубы. Спустя месяц, 20 сентября, ГКП Тобол написала седьмое заявление в полицию, в нем говорилось уже о 7 км похищенной трубы общей стоимостью более 30 млн тенге. Ущерб от действий похитителей подсчитал и отдел территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Общая сумма, указанная, в акте составила 198 784 079,З тенге.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.10.18 17:43 Героин в особо крупном размере изъяли полицейские в Костанайской области
24.10.18 17:24 Атмосферные фронты будут сменять друг друга до конца недели над Костанайской областью
24.10.18 15:30 На Kcell подали в суд за неуведомление абонента о повышенной плате за интернет
24.10.18 14:56 «Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
24.10.18 13:29 Досрочное ЕНТ впервые проведут в Казахстане в январе 2019 года
24.10.18 10:10 Пожар на 5 этаже "кривого магазина" в Костанае ликвидировали
24.10.18 09:42 Уголовное дело завели на водителя автобуса, сбившего школьницу на пешеходном переходе в Костанае
24.10.18 09:37 Qiwi-кошельки в Казахстане запрещать не будут
23.10.18 17:07 Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек прошёл в Костанае
23.10.18 15:45 Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае, ищут очевидцев ДТП

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Подозреваемый в получении взятки прокурор Тарановского...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14903
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он что? На деле "Труба" - погорел?... :-o
Профайл

§ Артем Марусич
Re: Подозреваемый в получении взятки прокурор Тарановского...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 62
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 24.10.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не факт
Профайл

§ drakon
Re: Подозреваемый в получении взятки прокурор Тарановского...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14903
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Не факт

Да в принципе - какая разница?
Главное,что пришла ему - труба... :-o
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 2
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх