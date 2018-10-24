Подозреваемый в получении взятки прокурор Тарановского района арестован
Артём МАРУСИЧ
В отношении Мейрхана Шалабаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сегодня, 24 октября, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда. Шалабаев подозревается в совершении тяжкого правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК РК (получение взятки в значительном размере).
Фото kst.prokuror.gov.kz
Ранее на сайте Генеральной прокуратуры сообщили, что 19 октября сотрудники департамента внутренних расследований ведомства задержали прокурора Тарановского района Костанайской области Шалабаева М. Ж. при получении взятки в размере 750 тысяч тенге за общее покровительство предпринимателю. По данному факту началось досудебное расследование.
Отметим, что 20 августа к Мейрхану Шалабаеву обращался заместитель акима Тарановского района с сообщением о похищении труб магистрального резервного водопровода Тобол - Притобольск.
На тот момент неустановленными лицами было раскопано свыше 2 км траншей и похищено более 1 км трубы. Спустя месяц, 20 сентября, ГКП Тобол написала седьмое заявление в полицию, в нем говорилось уже о 7 км похищенной трубы общей стоимостью более 30 млн тенге. Ущерб от действий похитителей подсчитал и отдел территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Общая сумма, указанная, в акте составила 198 784 079,З тенге.
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