Подозреваемый в получении взятки прокурор Тарановского района арестован

В отношении Мейрхана Шалабаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сегодня, 24 октября, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда. Шалабаев подозревается в совершении тяжкого правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК РК (получение взятки в значительном размере).

Фото kst.prokuror.gov.kz



Ранее на сайте Генеральной прокуратуры сообщили, что 19 октября сотрудники департамента внутренних расследований ведомства задержали прокурора Тарановского района Костанайской области Шалабаева М. Ж. при получении взятки в размере 750 тысяч тенге за общее покровительство предпринимателю. По данному факту началось досудебное расследование.

Отметим, что 20 августа к Мейрхану Шалабаеву обращался заместитель акима Тарановского района с сообщением о похищении труб магистрального резервного водопровода Тобол - Притобольск.

На тот момент неустановленными лицами было раскопано свыше 2 км траншей и похищено более 1 км трубы. Спустя месяц, 20 сентября, ГКП Тобол написала седьмое заявление в полицию, в нем говорилось уже о 7 км похищенной трубы общей стоимостью более 30 млн тенге. Ущерб от действий похитителей подсчитал и отдел территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Общая сумма, указанная, в акте составила 198 784 079,З тенге.