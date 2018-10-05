Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил 200 млн тенге

О том, что неизвестные при помощи трех экскаваторов похитили трубы магистрального резервного водопровода Тобол-Притобольск, “НГ” писала 22 сентября. На тот момент, по словам юриста ГКП “Тобол” Евгения Шилкина, сумма ущерба для коммунальщиков составляла, как минимум, 31 360 842 тенге.

В ходе выкапывания водопровода экскаваторы также уничтожили посадки железнодорожников, которые защищали их поезда от ветра и снега. Мастер участка филиала Астанинской дистанции защитных лесонасаждений, депутат Тарановского районного маслихата Валентина Шекк тогда предположила, что ущерб составит “не один миллион точно”. Так и вышло.

Фото Евгения ШИЛКИНА

- Как уполномоченный орган, мы имеем право считать ущерб, - сообщила “НГ” руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Анара САЛАМАТОВА. - К нам обратились они (железнодорожники - “НГ”) с официальным обращением, мы выехали, акт осмотра составили. Площадь, размер и сумму причиненного ущерба со специалистами все посчитали и предоставили для приобщения к уголовному делу. Это уже точный ущерб будет по лесному законодательству.

“Общая протяженность поврежденной полосы отвода составила 5 900 метров. В ходе детального осмотра раскопанной траншеи установлено что, глубина траншеи составляет 2 метра, ширина 2 метра 80 сантиметров. На данном участке имеется факт повреждения защитных лесонасаждений до прекращения степени роста (акация, вяз, клен). Общая протяженность защитных лесонасаждений, поврежденная до прекращения степени роста составила 1 100 метров. Таким образом, сумма ущерба причиненного государственному лесному фонду составляет: за снятие верхнего плодородного слоя на глубину свыше 25 сантиметров 198 65З 000 тенге; за повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста 1З1 079,З тенге. Общая сумма составила 198 784 079,З тенге”, - указано в акте.

Фото Евгения ШИЛКИНА



Еще одна проблема - две траншеи на участке длиной 8 км, которые похитители оставили незасыпанными. Расположены они в опасной близости от нового водопровода стоимостью 559 млн тенге. С наступлением холодов вода в нем рискует замерзнуть, а за какие деньги все это закапывать - пока что не ясно.

- Изыскиваются средства, там же не так просто найти деньги и закапывать, - сообщил “НГ” заместитель акима района по вопросам экономики Даурен БАРАНБАЕВ. - Сейчас ищут, кто там выкапывал, правоохранительные органы занимаются. У нас отдел предварительный расчет смотрит - сколько это будет стоить, что туда нужно, сколько ГСМ нужно, какая техника нужна. Возможно если сейчас найдут тех, кто копал, то и будут они закапывать. Если нет, тогда уже из бюджета как-то…

“НГ” отправила запрос в ДВД Костанайской области с просьбой прокомментировать ход расследования.