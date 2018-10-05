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Lamka
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине? это будет просто страшная антиреклама для СТО...
05.10.18 15:40
KOS77
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине?
05.10.18 15:17
drakon
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60: 1000 евро по курсу 158. Алекс а если взять по курсу 1=1, сколько будет... :lol:
05.10.18 15:09
Солнышко
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Сабыр: Что за обкатка после замены масла?? Зачем? Источник:www.ng.kz Для лохов, разумеется. Им еще там шины подкачали со вкусом клубники. А потом машинку то - фьюить...тиснули
05.10.18 15:02
alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon: В чём я сильно - сомневаюсь... средняя то 157930. 1000 евро по курсу 158.
05.10.18 14:45
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Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил 200 млн тенге

Артём МАРУСИЧ

5 октября 2018, 12:10 |  Криминал

О том, что неизвестные при помощи трех экскаваторов похитили трубы магистрального резервного водопровода Тобол-Притобольск, “НГ” писала 22 сентября. На тот момент, по словам юриста ГКП “Тобол” Евгения Шилкина, сумма ущерба для коммунальщиков составляла, как минимум, 31 360 842 тенге.

В ходе выкапывания водопровода экскаваторы также уничтожили посадки железнодорожников, которые защищали их поезда от ветра и снега. Мастер участка филиала Астанинской дистанции защитных лесонасаждений, депутат Тарановского районного маслихата Валентина Шекк тогда предположила, что ущерб составит “не один миллион точно”. Так и вышло.

Фото Евгения ШИЛКИНА

- Как уполномоченный орган, мы имеем право считать ущерб, - сообщила “НГ” руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Анара САЛАМАТОВА. - К нам обратились они (железнодорожники - “НГ”) с официальным обращением, мы выехали, акт осмотра составили. Площадь, размер и сумму причиненного ущерба со специалистами все посчитали и предоставили для приобщения к уголовному делу. Это уже точный ущерб будет по лесному законодательству.

“Общая протяженность поврежденной полосы отвода составила 5 900 метров. В ходе детального осмотра раскопанной траншеи установлено что, глубина траншеи составляет 2 метра, ширина 2 метра 80 сантиметров. На данном участке имеется факт повреждения защитных лесонасаждений до прекращения степени роста (акация, вяз, клен). Общая протяженность защитных лесонасаждений, поврежденная до прекращения степени роста составила 1 100 метров. Таким образом, сумма ущерба причиненного государственному лесному фонду составляет: за снятие верхнего плодородного слоя на глубину свыше 25 сантиметров 198 65З 000 тенге; за повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста 1З1 079,З тенге. Общая сумма составила 198 784 079,З тенге”, - указано в акте.

Фото Евгения ШИЛКИНА

Еще одна проблема - две траншеи на участке длиной 8 км, которые похитители оставили незасыпанными. Расположены они в опасной близости от нового водопровода стоимостью 559 млн тенге. С наступлением холодов вода в нем рискует замерзнуть, а за какие деньги все это закапывать - пока что не ясно.

- Изыскиваются средства, там же не так просто найти деньги и закапывать, - сообщил “НГ” заместитель акима района по вопросам экономики Даурен БАРАНБАЕВ. - Сейчас ищут, кто там выкапывал, правоохранительные органы занимаются. У нас отдел предварительный расчет смотрит - сколько это будет стоить, что туда нужно, сколько ГСМ нужно, какая техника нужна. Возможно если сейчас найдут тех, кто копал, то и будут они закапывать. Если нет, тогда уже из бюджета как-то…

“НГ” отправила запрос в ДВД Костанайской области с просьбой прокомментировать ход расследования.
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Комментарии к новости
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§ Undead
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 05.10.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С наступлением холодов вода в нем рискует замерзнуть, а за какие деньги все это закапывать - пока что не ясно. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32526

После переименования не замёрзнет
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* Sniper
Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил 200 млн тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ослепла" акиматовская братия, даже не знают кто работал в ихнем районе....может с них и начать прокурорское расследование....
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* Сабыр
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что проблема найти кто это сделал и посадить на 10 лет? Или это очень большой человек и нормально?
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§ arman_kst
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там надо судить тех кто в доле, кто не принимал меры. А кто выкапывал - заставить бесплатно закапать обратно. Продать технику в счёт покрытия средств на топливо. А потом судить по воровству всех
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§ юля елиссева
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.10.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого из властей волнует какой-то там водопровод? Главное, что райценр в Луномясовку переименовали! Теперь, в Луномясинском районе, как по мановению волшебной и вода и манна сами будут с неба сваливаться! и водопровода не надо! Настоящая Земля Обетованная!
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* Sniper
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте писать все своими именами. Были разрыты и увезены на металлалом старые трубы бывшего водопровода. Может уже списанного. Каждый мог позариться на такое добро. Особенно если получил негласное одобрямс от районного руководства. Нет дыма без огня.
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