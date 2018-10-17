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Аркадий ДЕНИСОВ: Чьи интересы важнее?

"Почему в действиях чиновников соображения личного плана могут перевешивать запреты нормативных актов?"
17 октября 2018, 10:26 |  Мнения

В Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области поступило исковое заявление от индивидуального предпринимателя Корнеева М. В., не согласного с решением акимата Костанайского района, который отказал в предоставлении земельного участка площадью 20,7 га для добычи строительного песка.

Истец занимается добычей песка с 2005 года, постоянно расширяя фронт работ, добываемый песок востребован при строительстве зданий и дорог. Причем у предпринимателя есть все разрешающие документы. Во всяком случае, он так считает.

Вопросы к нему возникли, когда в район пришел новый аким Кайрат Ахметов. Вначале против приближения границ песчаного карьера к жилым домам выступили жители п. Садовый («НГ» писала об этом здесь и здесь). Затем по обращению акима Мичуринского сельского округа специалисты управления по контролю за использованием и охраной земель провели проверку и установили, что предприниматель слегка увлекся и незаконно занял земли госсобственности площадью 4,2 га. На них тоже производилась добыча песка открытым способом. Корнееву выписали административный штраф.

Самое время пояснить, почему такое пристальное внимание уделяется предпринимателю, добывающему не стратегические важные нефть, драгметаллы или урановую руду, а прозаический песок. Карьер с песком угораздило расположиться в зоне санитарной охраны водозабора подземных вод ГКП «Костанай-Су». Именно из этого источника областной центр получает до 80% питьевой воды.

Согласно существующим требованиям Водного кодекса РК, вокруг водозабора созданы зоны санитарной охраны, введен особый режим доступа на объект, предусмотрена масса запретов и ограничений, в том числе проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покровы, добычу полезных ископаемых. И эти ограничения объяснимы, ведь вопрос касается здоровья людей.

На основании требований Водного кодекса постановлением акимата Костанайской области № 399 от 07.10.2011 г. определены водоохранные зоны и полосы акватории реки Тобол и примыкающей к ней территории, введены режим и особые условия их хозяйственного использования. Согласно упомянутому постановлению, песчаный карьер рядом с п. Садовый должен быть закрыт еще в 2011 году. Почему это не произошло - отдельный вопрос. В области и Костанайском районе сменились немало акимов, но ни у кого руки не доходили рассмотреть статус местного «клондайка». И только нынешний аким района решил разобраться с миной, заложенной его предшественниками.

Теперь суду предстоит разобраться, кто и по какой причине подписывал разрешительные документы, которыми, как ни крути, сегодня располагает предприниматель Корнеев. Почему в действиях чиновников соображения личного плана могут перевешивать жесткие требования или запреты действующих нормативных актов. Коллизия вокруг скромного песчаного карьера заставляет лишний раз задуматься над злободневным вопросом: кто и по каким критериям попадает на госслужбу?
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Чьи интересы важнее?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коллизия вокруг скромного песчаного карьера заставляет лишний раз задуматься над злободневным вопросом: кто и по каким критериям попадает на госслужбу?

Ну это как кто то где то ограбил или нарушил, а все равно виновата госслужба..
Тов. Денисову уже некого конкретно обвинить, он начинает обвинять просто всех госслужащих?
Было бы понятно если бы обвиняли комментаторишки их..
Но лицо Нашей Газеты..., явно что то не так с вами..
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§ bgb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Чьи интересы важнее?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.10.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорее всего, в перечне госорганов, которые согласовывают оформление разрешительных документов, отсутствуют тобол-торгайская бассейновая инспекция, экология или сэс.
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