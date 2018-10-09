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Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане

9 октября 2018, 12:00 |  Государство

Казахстанский мусор объявят вне закона с 1 января. Точнее, это коснётся пластика, стекла и бумаги: эти отходы запретят утилизировать на полигонах. По задумке Минэнерго, сырьё уйдет на переработку. Об этом сообщает сайт телеканала КТК.

Фото из архива "НГ"

- Местные исполнительные органы совместно с бизнесом уже ведут работу по налаживанию необходимой инфраструктуры. Это, в частности, предусмотрение установки контейнеров для раздельного сбора, пунктов приёма вторсырья, а также строительство и введение в эксплуатацию мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. В настоящее время в стране имеется порядка 130 предприятий в данной сфере, - сообщила главный эксперт Департамента управления отходами МЭ РК Динара АЖИГАЛИЕВА.

Но на деле пока неясно, куда казахстанцы должны нести пластиковые бутылки, стекло и бумагу, чтобы они наверняка пошли на переработку. Контейнеров для раздельного сбора мусора практически нигде нет. Поэтому отходы попадают в общий бак. А оттуда – прямиком на полигон.

Старый картон и использованная бумага для сортирующих компаний, словно редкий экземпляр популярного издания. Это товар номер один на рынке мусора. Макулатура отправляется на крупный алматинский завод по производству бумаги. Но только та часть, которая поступила в пункты приёма мусора. То, что люди кидают в обычный бак, смешав с другими отходами, переработать невозможно.

В цене именно «чистые» отходы. А разбор мусорных пакетов казахстанцев для сортировщиков – дорогое удовольствие. Браться за них они не видят смысла, проще всё закопать.

- Получается, что энергозатрат выше, её нужно либо мыть уже тёплой водой, либо добавлять какую-то химию, что-то ещё. Сырьё поэтому становится дороже и как бы не очень привлекательным. Поэтому чем чище сырьё, тем лучше производителям, - прокомментировал генеральный директор сортирующей компании г. Астаны Евгений ТОКУШЕВ.

Экологи говорят, что планы у чиновников, конечно, грандиозные. Но времени осталось совсем мало: всего три месяца. Начинать надо именно с контейнеров, причём прямо сейчас. Если не поторопиться с их установкой, вряд ли из этого запрета выйдет что-нибудь путное.

- У нас перевёрнутая система вообще. Конечно, я считаю, что физически это нереально с 1 января, чтобы мы запретили на полигоны принимать вот эти 4 вида отходов. Но, наверное, всё-таки закон должен каким-то образом натолкнуть и предприятия, которые занимаются в области переработки, и граждан, что время пришло, надо значит раздельно собирать мусор, - отмечает эколог Мусагали ДУАМБЕКОВ.

На сегодня переработка мусора составляет всего 10%. Сможет ли она вырасти до 100, в Министерстве энергетики прогнозировать не берутся. А во что превратится запрет ввоза на свалку строительного мусора и пищевых отходов, вовсе неясно. Ещё через три года на полигонах планируют запретить и строительный, и пищевой мусор. Но с сортировкой и их сбытом будет ещё сложнее. Для перерабатывающих компаний эти отходы пока неинтересны.

Стоит отметить, что в Костанае в конце мая на остановках появились урны для раздельного сбора мусора. Идея установки таких урн принадлежит ТОО «Атамекен 4 плюс», у которого имеется своя сортировочная станция.

А еще раньше во многих дворах Костаная и Рудного это же ТОО установило специальные контейнеры для сбора пластики, стекла и бумаги. Организация вывозит отходы из своих контейнеров самостоятельно, а после сортирует, компанует и перепродает для дальнейшей переработки.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Хотят заставить нас жить как в Европе?
Ладно, контейнеры наставили, а куда девать то что лежит рядом?



Оно же элементарно не поместится никуда и так всюду..
Что будет выглядеть как Понт перед ЕС..
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§ Гога
Re: Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда через одно место ! И бежит телега впереди паровоза. Сначала закон придумают , а потом начинают репу чесать - как его исполнить .
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§ Гога
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что фото выкладывать - позвони в акимат , или слабо ?
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§ 211
Re: Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
позвони в акимат , или слабо ?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32559?1539070207

А ты уверен что журналисты незвонили в акимат?
Тем более они там всех знают..
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§ drakon
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ладно, контейнеры наставили,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781838&topic_id=35777&forumid=1#781838

Выход очень - простой. Нужно строить
мусоросжигательные заводы... :-o :oops:
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§ Гога
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не сваливай на других - прояви инициативу . Да и в Акимате тебя уже знают .
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§ 211
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нужно строить
мусоросжигательные заводы...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781853&topic_id=35777&forumid=1#781853

Они вроде как неприбыльны у нас..
Если только увеличить плату за мусор в 10 раз, не меньше..
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§ drakon
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Они вроде как неприбыльны у нас..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781857&topic_id=35777&forumid=1#781857

Марик, а они у вас - есть?
Одна - экологическая обстановка,
это уже - прибыль... :-o
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§ 211
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а они у вас - есть?
Одна - экологическая обстановка,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781859&topic_id=35777&forumid=1#781859

Они погорели уже в крупных городах, люди не хотят платить нормально за мусор и за экологию.
Кстати я отдельно еще плачу и за экологию, но только где она, не понимаю..
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§ drakon
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати я отдельно еще плачу и за экологию, но только где она, не понимаю..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781863&topic_id=35777&forumid=1#781863

Марик, а кому платишь Деньги, понимаешь?... :lol:
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§ 211
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а кому платишь Деньги, понимаешь?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781863&topic_id=35777&forumid=1#781863

Новая крутая контора по Экологии..
Кстати их все боятся даже хуже налоговиков..
Работают там пара знакомых.
Даже обычный эколог может вздернуть за мусор целый комбинат..
Вывозил я как то товарища искать мусор именно от комбината..
Штрафы десятками миллионов исчисляются..
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