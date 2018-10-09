Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане

Казахстанский мусор объявят вне закона с 1 января. Точнее, это коснётся пластика, стекла и бумаги: эти отходы запретят утилизировать на полигонах. По задумке Минэнерго, сырьё уйдет на переработку. Об этом сообщает сайт телеканала КТК.

Фото из архива "НГ"

- Местные исполнительные органы совместно с бизнесом уже ведут работу по налаживанию необходимой инфраструктуры. Это, в частности, предусмотрение установки контейнеров для раздельного сбора, пунктов приёма вторсырья, а также строительство и введение в эксплуатацию мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. В настоящее время в стране имеется порядка 130 предприятий в данной сфере, - сообщила главный эксперт Департамента управления отходами МЭ РК Динара АЖИГАЛИЕВА.

Но на деле пока неясно, куда казахстанцы должны нести пластиковые бутылки, стекло и бумагу, чтобы они наверняка пошли на переработку. Контейнеров для раздельного сбора мусора практически нигде нет. Поэтому отходы попадают в общий бак. А оттуда – прямиком на полигон.

Старый картон и использованная бумага для сортирующих компаний, словно редкий экземпляр популярного издания. Это товар номер один на рынке мусора. Макулатура отправляется на крупный алматинский завод по производству бумаги. Но только та часть, которая поступила в пункты приёма мусора. То, что люди кидают в обычный бак, смешав с другими отходами, переработать невозможно.

В цене именно «чистые» отходы. А разбор мусорных пакетов казахстанцев для сортировщиков – дорогое удовольствие. Браться за них они не видят смысла, проще всё закопать.

- Получается, что энергозатрат выше, её нужно либо мыть уже тёплой водой, либо добавлять какую-то химию, что-то ещё. Сырьё поэтому становится дороже и как бы не очень привлекательным. Поэтому чем чище сырьё, тем лучше производителям, - прокомментировал генеральный директор сортирующей компании г. Астаны Евгений ТОКУШЕВ.

Экологи говорят, что планы у чиновников, конечно, грандиозные. Но времени осталось совсем мало: всего три месяца. Начинать надо именно с контейнеров, причём прямо сейчас. Если не поторопиться с их установкой, вряд ли из этого запрета выйдет что-нибудь путное.

- У нас перевёрнутая система вообще. Конечно, я считаю, что физически это нереально с 1 января, чтобы мы запретили на полигоны принимать вот эти 4 вида отходов. Но, наверное, всё-таки закон должен каким-то образом натолкнуть и предприятия, которые занимаются в области переработки, и граждан, что время пришло, надо значит раздельно собирать мусор, - отмечает эколог Мусагали ДУАМБЕКОВ.



На сегодня переработка мусора составляет всего 10%. Сможет ли она вырасти до 100, в Министерстве энергетики прогнозировать не берутся. А во что превратится запрет ввоза на свалку строительного мусора и пищевых отходов, вовсе неясно. Ещё через три года на полигонах планируют запретить и строительный, и пищевой мусор. Но с сортировкой и их сбытом будет ещё сложнее. Для перерабатывающих компаний эти отходы пока неинтересны.

Стоит отметить, что в Костанае в конце мая на остановках появились урны для раздельного сбора мусора. Идея установки таких урн принадлежит ТОО «Атамекен 4 плюс», у которого имеется своя сортировочная станция.

А еще раньше во многих дворах Костаная и Рудного это же ТОО установило специальные контейнеры для сбора пластики, стекла и бумаги. Организация вывозит отходы из своих контейнеров самостоятельно, а после сортирует, компанует и перепродает для дальнейшей переработки.