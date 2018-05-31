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Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках Костаная

Татьяна НАЗАРУК

31 мая 2018, 11:43 |  Общество

Урны для раздельного сбора мусора установили, в частности, вместо оранжевых пластиковых контейнеров, горевших от брошенной сигареты.

Новые урны сделаны из металла и окрашены в разные цвета, чтобы различать, какой мусор в них бросать: желтая - для стекла, синяя - для пластика, зеленая - для бумаги и красная - для прочих отходов.

Установлены они преимущественно на остановках, но пока не на всех.

Всего в Костанае таких урн должно появиться 200. Стоимость одной корзины - 5 500 тенге. Изготавливала их местная подрядная организация - ТОО «Таза Жол АТ».

Об этом «НГ» сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Алексей ТАРАСОВ.

- Мы решили провести своего рода эксперимент и надеемся, что он придется по душе нашим жителям, - рассказал он «НГ» в телефонном разговоре. - Вообще, как такое может не понравиться? Одни урны у нас сжигают, другие ломают. А это - очень разумная и полезная идея.

По словам Тарасова, установить урны для раздельного сбора мусора принадлежит ТОО «Атамекен 4 плюс». У этой организации есть своя сортировочная станция.
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