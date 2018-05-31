Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках Костаная
Татьяна НАЗАРУК
Урны для раздельного сбора мусора установили, в частности, вместо оранжевых пластиковых контейнеров, горевших от брошенной сигареты.
Новые урны сделаны из металла и окрашены в разные цвета, чтобы различать, какой мусор в них бросать: желтая - для стекла, синяя - для пластика, зеленая - для бумаги и красная - для прочих отходов.
Установлены они преимущественно на остановках, но пока не на всех.
Всего в Костанае таких урн должно появиться 200. Стоимость одной корзины - 5 500 тенге. Изготавливала их местная подрядная организация - ТОО «Таза Жол АТ».
Об этом «НГ» сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Алексей ТАРАСОВ.
- Мы решили провести своего рода эксперимент и надеемся, что он придется по душе нашим жителям, - рассказал он «НГ» в телефонном разговоре. - Вообще, как такое может не понравиться? Одни урны у нас сжигают, другие ломают. А это - очень разумная и полезная идея.
По словам Тарасова, установить урны для раздельного сбора мусора принадлежит ТОО «Атамекен 4 плюс». У этой организации есть своя сортировочная станция.
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