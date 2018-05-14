Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались огнеопасными

На днях на автобусных остановках Костаная появились новые урны. Красивые, оранжевые, они заменили урны из скучного металла.

Одна из этих урн, на остановке "Большевичка", сгорела сегодня днем - видимо, из-за брошенного в неё окурка сигареты. Свидетелем пожара стал корреспондент "НГ".

Возникают вопросы - в какую сумму городу обошлась покупка "огненных" урн и за чей счет будут устанавливаться новые взамен сгоревших.

В отделе ЖКХ акимата Костаная обещали дать комментарий после проверки факта возгорания урны.