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Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались огнеопасными

Артём МАРУСИЧ

14 мая 2018, 13:23 |  Происшествия

На днях на автобусных остановках Костаная появились новые урны. Красивые, оранжевые, они заменили урны из скучного металла.

Одна из этих урн, на остановке "Большевичка", сгорела сегодня днем - видимо, из-за брошенного в неё окурка сигареты. Свидетелем пожара стал корреспондент "НГ".

Возникают вопросы - в какую сумму городу обошлась покупка "огненных" урн и за чей счет будут устанавливаться новые взамен сгоревших.

В отделе ЖКХ акимата Костаная обещали дать комментарий после проверки факта возгорания урны.
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Комментарии к новости

Гость
Re: Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались...




Отправлено: 14.05.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апяяять???!!!!
...Костанайцы крайне негативно восприняли...

§ drakon
Re: Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13770
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну куда полиция - смотрела?...
:-o
Профайл

Народный контроль
Re: Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались...




Отправлено: 14.05.18 - 14:07
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались...




Отправлено: 14.05.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колхозники...
Там у этой урны специальная металлическая пластина на нижней кромке входного проема же для тушения бычков предусмотрена!
В Астане такие урны не горят.
Потому что тут живут цивилизованные люди, которые прежде чем бросить окурок в урну - тушат его...

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