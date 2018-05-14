Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались огнеопасными
Артём МАРУСИЧ
На днях на автобусных остановках Костаная появились новые урны. Красивые, оранжевые, они заменили урны из скучного металла.
Одна из этих урн, на остановке "Большевичка", сгорела сегодня днем - видимо, из-за брошенного в неё окурка сигареты. Свидетелем пожара стал корреспондент "НГ".
Возникают вопросы - в какую сумму городу обошлась покупка "огненных" урн и за чей счет будут устанавливаться новые взамен сгоревших.
В отделе ЖКХ акимата Костаная обещали дать комментарий после проверки факта возгорания урны.
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Аноним: Ну а чо, креативненько так... Вырвиглазненько, а не креативненько...
Колхозники... Там у этой урны специальная металлическая пластина на нижней кромке входного проема же для тушения бычков предусмотрена! В Астане такие урны не горят. Потому что тут живут...
Да это просто фотошоп
Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались огнеопасными
Ну куда полиция - смотрела... :-o