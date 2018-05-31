Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае, выяснили корреспонденты "НГ"

Экологической ответственности костанайцы начали учиться три года назад, когда ТОО «Атамекен 4 плюс» установило специальные контейнеры и стало заниматься сортировкой твердых бытовых отходов: пластика, стекла и бумаги.

Тогда на мусорных площадках во дворах многоэтажных домов в Костанае и Рудном, рядом с привычными мусорными баками появились сетчатые и металлические контейнеры, предназначенные только для сбора вышеперечисленных отходов. Этот мусор, в отличие от остального, не вывозят на полигоны и зарывают в землю, а сортируют и перепродают - дают материалам вторую жизнь и спасают природу от загрязнения. В Костанае сейчас установлено около 1 500 таких контейнеров.

А на этой неделе в областном центре появилось еще одно экологическое новшество - урны для раздельного сбора мусора. Их установили на автобусных остановках. Всего планируют установить 200 урн. Маленькие корзины привлекают к себе внимание ярким цветом и шириной - стоят по четыре контейнера в ряд.

Идею выдвинул директор ТОО «Атамекен 4 плюс» Максим КЛИМЕНТЬЕВ, которого поддержал отдел ЖКХ Костаная и его руководитель Алексей Тарасов. Он приезжал в ТОО и советовался, каким образом можно организовать экологический эксперимент. Урны изготовили за счет бюджетных средств, мусор из них будут собирать работники ТОО «Атамекен 4 плюс».

Важно: отходы из урн в машину будут загружать одной большой кучей, но на предприятии он снова отправится на линию сортировки. Весь мусор на «Атамекен 4 плюс» проходит несколько этапов отбора и компоновки. Но люди могут не волноваться: ни одна пластиковая бутылка не будет зарыта в землю на полигоне. В этом случае главное - не смешивать пластик, бумагу и стекло с пищевыми отходами. Если соблюсти это правило, то можно быть уверенным, что выброшенный в спецурну мусор получит вторую жизнь.

- По нашим данным, за 3 года мы разгрузили полигон на 18%, - рассказал «НГ» Максим Климентьев. - Из наших отходов мы выбрасываем примерно 5% фракции, вывозим его на полигон, остальное - продаем. В Казахстане нет переработки пластика, нам приходится это все пока отправлять в Россию, там это развито, в Челябинск, Тюмень. Бумагу отправляем еще и в Лисаковск. Очень ждем открытия пластикоперерабатывающего завода в Шымкенте. Они планируют работать с большими объемами и обещают сами забирать у нас мусор. Сортировочные предприятия, помимо Костаная, есть еще в Караганде и Петропавловске.

ТОО «Атамекен 4 плюс» расположено на обширной территории, где есть общая сортировочная линия, оборудование для прессовки уже отсортированного мусора и дробилка для стекла. Штат - около 30 человек. Работают, в том числе, инвалиды - по своим силам. Выручка за один час - примерно 4 000 тенге.

Из огромной кучи, к примеру, пластиковых бутылок, выходит лента и несет этот мусор на линию сортировки. Уже на ней сотрудники вручную перебирают его по цветам, видам и другим характеристикам. Всего, говорит Климентьев, мусор проходит до 18-20 фракций. Все отходы из ленты складывают по мешкам, а потом прессуют.

Даже там, где дробят стекло, его разделяют на белое, прозрачное, желтое и т. д.

За день через сортировочную линию «Атамекена 4 плюс» проходит до 180 кубов мусора. В год - примерно 60-70 тысяч тонн.

На территории предприятия рядами стоят огромные картонные коробки с раздробленным стеклом, прессованные бутылки и картон. Вес одной кипы бумаг - примерно 600 кг, одной связки бутылок - до 100 кг. Все это могло быть зарыто на полигоне, но теперь отправится на переработку.

Максим Климентьев по образованию - ветеринарный врач. С 2003 года начал заниматься приемом и продажей стеклотары. А с 2015 года, после поездки на специализированную выставку в Мюнхен, загорелся идеей экологического сбора мусора.

- Я посмотрел, что там все зарабатывают на мусоре и решил: «А почему бы и мне так не попробовать?» - поделился он с «НГ». - И вот все получилось. Мы не только ведь зарабатываем деньги, мы полезны обществу. Меня радует, что этот мусор не гниет на полигоне. Нам удалось снизить количество вредных выбросов в окружающую среду. По моим подсчетам, сейчас около 30-35% костанайцев проявляют социальную ответственность и сортируют мусор по нашим контейнерам. Сначала у нас был страх, что люди будут бросать в них весь мусор, но нас поддержали. Это только начало. Дальше - больше.

Недавно «Атамекен 4 плюс» соорудил в Костанае 12 площадок с навесом, на нем надпись - «Экоуголок». На каждой поставили по три новых контейнера. Стоимость одного - около 40 000-50 000 тенге. Директор ТОО на это денег не жалеет, хочет в будущем охватить ими весь Костанай.

На вопрос корреспондентов «НГ», много ли удается зарабатывать на мусоре, Климентьев ответил не цифрами.

- Скажем так, человек я не бедный, - рассмеялся он.