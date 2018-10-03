Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель

Слушание дела в отношении двух полицейских дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - продолжилось в Костанайском районном суде сегодня, 3 октября.

Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о нападении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.

Им предъявлено обвинение по ст. 371 ч 2 УК РК (халатность). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

На прошлом судебном заседании обвиняемые просили прокурора о заключении процессуального соглашения в связи с полным признание вины. Тогда представитель прокуратуры не возражал против заявления этого ходатайства.

Но сегодня пришедший на процесс второй гособвинитель, старший прокурор группы по расследованию убийству Махартовой Мейрам КУЗБАЕВ, заявил, что заключение процессуального соглашения невозможно.

- Оно выгодно только подсудимым для смягчения наказания, - пояснил свою позицию Кузбаев, - но не способствует всестороннему расследованию обстоятельств дела. Также в связи с тем, что это дело пересекается с неоконченным делом по убийству Махартовой и могут быть заявлены данные судмедэкспертизы, которые не должны быть разглашены, ходатайствуем о закрытии процесса.

Судья постановил провести процесс в закрытом режиме.