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За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы: А ты присягу принимал? Мундир носил? Источник:www.ng.kz он не служил в армии и этого не скрывает. но он не косил, и лично я уверен, что он предпочел бы лучше отслужить, чем иметь такой...
03.10.18 23:51
Сыкымы
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211: Это просто входной билет в ту или иную группу, не более и ничему она не обязывает.. Это как Посвящение и ничего боле. И не надо тут высоких слов о посвящении в какие то братства.. Язык твой...
03.10.18 22:10
drakon
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211: Это просто входной билет в ту или иную группу, Источник:www.ng.kz У воров - своя, у Ментов тоже - своя,Присяги. И у всех только ради - Бабла. Мать родную,семью, детей, всё отдадут- за...
03.10.18 22:01
211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы: Ты кто такой, чтоб тебе напоминать и ответы перед тобой держать Источник:www.ng.kz Тогда не задавай глупых вопросов по поводу присяги.. Это просто входной билет в ту или иную группу, не...
03.10.18 21:42
elektron
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211: Ты не прикидывайся Не это не моё, тут тебя никто не превзойдёт! :lol:
03.10.18 21:41
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Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 октября 2018, 16:53 |  Криминал

Слушание дела в отношении двух полицейских дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - продолжилось в Костанайском районном суде сегодня, 3 октября.

Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о нападении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.

Им предъявлено обвинение по ст. 371 ч 2 УК РК (халатность). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

На прошлом судебном заседании обвиняемые просили прокурора о заключении процессуального соглашения в связи с полным признание вины. Тогда представитель прокуратуры не возражал против заявления этого ходатайства.

Но сегодня пришедший на процесс второй гособвинитель, старший прокурор группы по расследованию убийству Махартовой Мейрам КУЗБАЕВ, заявил, что заключение процессуального соглашения невозможно.

- Оно выгодно только подсудимым для смягчения наказания, - пояснил свою позицию Кузбаев, - но не способствует всестороннему расследованию обстоятельств дела. Также в связи с тем, что это дело пересекается с неоконченным делом по убийству Махартовой и могут быть заявлены данные судмедэкспертизы, которые не должны быть разглашены, ходатайствуем о закрытии процесса.

Судья постановил провести процесс в закрытом режиме.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где их непосредственные начальники?
Кого они этим закрытием из офицеров хотят покрыть?
Кто им сказал, пошло оно на фик, не реагируйте?
Если они покрывают, то пусть сами сидят по полной, вместо того, кто дал приказ не реагировать..
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§ Сыкымы
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
кто дал приказ не реагировать..

А такой приказ был?
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А такой приказ был?

Разумеется..
Они же сами не могут без приказа принимать самовольные решения.
Тем более искать или не искать..
Они спрашивают что делать, им говорят..
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§ drakon
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Они спрашивают что делать, им говорят..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32508

Поехали бы просто в клуб.
Подрались. Их бы уволили.
Да и так им ничего - не будет.
Условно... :lol:
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§ Сыкымы
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Разумеется..
Они же сами не могут без приказа принимать самовольные решения.

Т.е. оперативный дежурный даёт им приказ - проверить информацию, а кто-то этот приказ отменил?
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да и так им ничего - не будет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781017&topic_id=35734&forumid=1&1538578182

Как показывает практика, не скажу в каком коллективе, с коллектива собирают по 50 тысяч с носа, и отдают несчастному, на которого хотят повесить что то, главное чтобы коллектив остался чист или его непосредственные начальники..
Не хочу сказать что тут ровно то же самое, но закрытость суда о том явно говорит..
Не хотят выносить сор из избы, о том, кто действительно виноват в этом деле..
Ведь психика несчастных может и не выдержать и нечаянно оборваться, если для ее укрепления коллектив собрал недостаточно средств в достаточно денежном и качественном эквиваленте..
Но опять же, каждый случай по разному оценивается.
По разному количеству денежных знаков, чтобы очистить себя от этого нехорошего груза, в банках это плохой актив..
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
оперативный дежурный даёт им приказ - проверить информацию, а кто-то этот приказ отменил?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35734&post_id=781019&order=0&viewmode=flat&pid=781017&forumid=1#781019

Не именно дежурный.
Там много кто и чего может приказать, так и отменить и действует по уставу своего коллектива..
Они то может и рады были полазить по Тоболу, но вот что то и где то там по накладкам не вышло..
Однозначно вина основная не их..
Они лишь как бысказать пешки на этом базаре..
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§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, почему базар..
Полиция, ее начальники, начав вперед это дело, начали делать откровенно торг с обществом, выставив напоказ этих несчастных до раскрытия самого дела..
Общество самоуспокоится и потом можно забыть об этом деле, убийца то в принципе особо уже не нужен будет никому, кто бы и кем бы он не был..
Торг как говорится уместен..
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§ drakon
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
не скажу в каком коллективе, с коллектива собирают по 50 тысяч

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781019&topic_id=35734&forumid=1#781019

Видел сериал такой. Там начальник со взятки своей
давал, в долларах... :lol:
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§ Сыкымы
Re: Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
как бысказать пешки на этом базаре..

Сериалов насмотрелся?
Профайл

§ 211
Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.10.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Сериалов насмотрелся?

Сериялы как раз и не смотрю..
Жизнь знаю такой, какая она есть, реальная и колючая..
Это тебе не в интернете жить, быть белым и пушистым..
Там замараны все, абсолютно..
И начинает эта грязь прилипать еще с рождения, как ты появляешься на свет и плачешь от несправедливого на твой счет отношения к тебе..
Потом привыкаешь и поступаешь ровно так же с другими такими же..
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