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211
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26.07.18 21:04
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Да кстати? как гости, не спарились? по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:
26.07.18 20:58
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Да и целая (почти может, а может больше) ветка пропала. После стишка Алекса :-x
26.07.18 20:46
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк: всех обвинять, называя сусликами Так это ещё по детски. кого только уже тут не было? И воробьёв с орлами, и гиен... Теперь вот: 211: пытаясь даже на языке "падонкаф"...
26.07.18 20:43
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
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26.07.18 20:34
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Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова допросили по скайпу в связи с его ходатайством о замене неотбытого срока на штраф

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 июля 2018, 15:09 |  Криминал

Ходатайство экс-акима Костаная Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА, который 18 июня прибыл в местную колонию-поселение (УК 161/11), рассмотрели сегодня, 26 июля. Заседание проходило в суде № 2 Костаная, Ахметжанов участвовал в нем с помощью видеосвязи.

- Я, осужденный Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич, 1966 года рождения, отбываю срок с 11 апреля 2016 года, - сказал по скайпу экс-аким. - В связи с отменой одной коррупционной статьи Верховным судом был переведен в Жарминскую колонию в Восточно-Казахстанской области, активно работал, вел нормальный образ жизни. Подал ходатайство о смягчении режима и был переведен в колонию-поселение Костаная. Сейчас ходатайствую о замене неотбытой части наказания на штраф.

Присутствующий при Ахметжанове сотрудник УК 161/11 лейтенант Бекмагамбетов сообщил, что осужденный отбыл уже 2 года 2 месяца и 3 дня, осталось отбывать 3 года 3 месяца и 11 дней.

- Все долги по предъявленному иску Ахметжанов погасил, но, когда его перевели в нашу колонию-поселение, по почте пришло письмо, что за ним числится еще один долг - 6 млн 764 000 тенге, - отметил Бекмагамбетов. - Карантин у него закончился, степень поведения определена. Более одной трети наказания, предусмотренной законом, отбыл. За время прибывания в колонии имел только поощрения, активно участвует в трудовой деятельности колонии. Недавно выиграл соревнования по шахматам, шашкам и настольному теннису, вместе с другими осужденными привел в порядок спортивные сооружения, расположенные на территории колонии. Оснований для отказа в ходатайстве нет.

Адвокат Ахметжанова Константин ГЕРАЩЕНКО на реплику лейтенанта о том, что у экс-акима есть непогашенный долг, пояснил, что сумма в размере 6 764 000 тенге - это долг судоисполнителям за работу.

- Хотя на самом деле они не работали, - сказал в суде Геращенко. - Сумму по приговору суда в размере 67 млн тенге Ахметжанов погасил добровольно. Причем эту сумму должны были взыскать солидарно с Ахметжанова, Васильева и Бектибаева (предприниматели Леонид Васильев и Сергей Бектибаев были осуждены на 14 и 9 лет соответственно в рамках «большого акиматовского дела»). Однако Ахметжанов погасил этот долг сам. Согласно решению Верховного суда, он также погасил еще одну сумму - 11 млн 400 тысяч тенге. Долг в размере 6 764 000 тенге, который предъявляют судоисполнители, мы будем оспаривать, так как они не работали над выбиванием этих денег.

В суде разъяснили, что сумма выплаченных Ахметжановым денег сложилась из-за размера взяток, оглашенного на процессе по "большому акиматовскому делу". В том числе - и общих взяток с другими осужденными. Причем при подаче ходатайства о смягчении наказания должна быть погашена общая сумма взяток, в том числе и взысканная с других фигурантов. Без этого долг считается непогашенным.

В прениях Геращенко настаивал на том, что ходатайство Ахметжанова нужно удовлетворить. Прокурор Алмас АЛТАЕВ в качестве доводов привел факты о том, что экс-аким Костаная очень мало находился в колонии-поселении, совершил тяжкое преступления и срок неотбытого наказания у него достаточно большой.

Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ посчитал, что ходатайство Ахметжанов подал преждевременно.

- Осужденному следует доказать свое полное исправление, - сказал судья. - Для этого нужно время, поэтому постановляю - в ходатайстве Ахметжанову отказать. Аналогичное ходатайство он может подавать уже через 6 месяцев. Постановление суда может быть обжаловано в течение 15 дней.

Константин Геращенко заявил корреспондентам «НГ», что собирается обжаловать постановление.

Если бы суд удовлетворил ходатайство Ахметжанова, ему нужно было бы заплатить штраф в размере около 720 000 тенге за неотбытый срок.

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Комментарии к новости
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§ Vital
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова допросили по скайпу в связи с его ходатайством о замене неотбытого срока на штраф
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпустить. Все воруют и я ворую))). Я больше за дочу переживаю. Как она теперь сможет тусить в ночных клубах?
В смысле как она теперь будет себя определять в обществе без ее ввброса ( мой пахан аким)))) и грустно и смешно. Это удар по психики девушки .

[Исправлено: Vital, 26.07.2018 - 14:24]
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§ 211
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова допросили по скайпу...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отжали бизнес, можно и отпустить..
Интересно, он в той же резиденции жил в Красном партизане?
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§ Victor Yang
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова допросили по скайпу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10800
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему в одном городе не могут заседание с присутствием осужденного провести?
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§ Vital
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова допросили по скайпу в связи с его ходатайством о замене неотбытого срока на штраф
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Нет не в красном партизане. Там новый живет. Пока:)))) :lol:
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§ 211
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова допросили по скайпу в связи с его ходатайством о замене неотбытого срока на штраф
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко этого акима или как его там..
Святошу ведь покрыл, не сдал..
Его то с Нуралы так оставили, для тыла..
Молодцы, это настоящие друзья и с такими можно смело в разведку..
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