Экс-аким Костаная этапирован в местную колонию-поселение

Бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был этапирован в местное УК-161/11 (колонию-поселение) 18 июня - ровно через месяц после того, как апелляционная коллегия суда Восточно-Казахстанской области оставила его ходатайство о переводе на более мягкий режим содержания без изменений.

Фото из архива "НГ"

Информацию об этом «НГ» получила из собственного источника. Позже ее подтвердили в департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области.

- Ахметжанов был этапирован 18 июня, у него обычный режим содержания, как и у других осужденных, - сообщили «НГ» в ДУИС. - Сейчас у Ахметжанова нулевая степень поведения. Через 3 месяца, исходя из его поведения, специальная комиссия будет решать - присвоить ли ему положительную степень поведения. Если такую степень ему присвоят, то в виде поощрения он сможет каждые выходные уходить домой - с 9.00 до 18.00. На ночь он должен возвращаться в колонию-поселение.

Ходатайство о переводе Ахметжанова коллегия суда Восточно-Казахстанской области рассмотрела 17 мая. Подана она была двумя месяцами ранее.

- 19 марта 2018 года Жарминский районный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил ходатайство осужденного Ахметжанова о переводе в колонию-поселение на срок 3 года 7 месяцев и 4 дня, - прокомментировали «НГ» 6 апреля 2018 года в канцелярии Жарминского суда ВКО. - Колония не указывается, но, скорее всего, он будет отбывать наказание по месту жительства.

2 апреля - в последний, 15-й день - прокуратура воспользовалась своим правом и подала протест. Но суд ВКО оставил без изменений постановление суда первой инстанции.

Экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был приговорен к 13 годам лишения свободы 11 апреля 2016 года за получение нескольких крупных взяток. Их общая сумма, по данным обвинения, составила 84 млн тенге. Гособвинители тогда запрашивали 15 лет лишения свободы для Ахметжанова.

Спустя чуть более года, 20 июня 2017 года, Верховный суд РК, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника, существенно снизил ему срок наказания - до 5 лет 8 месяцев.

- Нам удалось убрать обвинение по самой тяжелой статье - 366 ч. 4 УК РК (получение взятки в особо крупном размере), - комментировал «НГ» в июне 2017 года адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - Эту статью добавили Ахметжанову уже в ходе следствия. Хотя изначально, при определении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, обвинение было предъявлено по двум статьям: 365 ч. 3 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и 307 ч. 3, 4 (злоупотребление должностными полномочиями). Статья 366 появилась в деле экс-акима Костаная после показаний его заместителя Максута Калиева. Тогда же самому Калиеву статью по обвинению в получении взятки в крупном размере заменили на статью о посредничестве во взятке. - Верховный суд поставил показания Калиева под сомнение и счел обвинение Ахметжанова по ст. 366 ч. 4 недоказанным, - отметил Геращенко. - Теперь наша задача - добиться отмены обвинения и по другим статьям, которые появились на основе обвинений Калиева.

В связи со снижением срока наказания Ахметжанову изменили и тюремный режим. Он отбывал срок в колонии строгого режима «Долинка» Карагандинской области. Летом 2017 года его этапировали в Семей в колонию общего режима ОВ 156/17, так называемую Жарминку. В ней Ахметжанов провел меньше года.

Читайте также:

Судьба «Метрополя» и «Алтынсафа»: кто и когда переедет в рестораны семьи экс-акима Костаная

Верховный суд снизил срок экс-акима Костаная, поставив под сомнение показания его бывшего заместителя

Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова приговорили к 13 годам лишения свободы