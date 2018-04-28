Судьба «Метрополя» и «Алтынсафа»: кто и когда переедет в рестораны семьи экс-акима Костаная

В бывшем ресторане «Метрополь», расположенном на пересечении пр. Абая - ул. Тауельсиздик, активно идет ремонт. Скоро сюда переедут сотрудники департамента Межведомственного расчетного центра социальных выплат (МРЦСВ) филиала АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

Еще год назад здание «Метрополя», конфискованное по приговору суда у супруги экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, поставили на баланс министерства информации и коммуникации. К этому министерству относятся "Правительство для граждан" и МРЦСВ.

- Финансирование реконструкции здания осуществляется из собственных средств НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», - сообщила в ответ на письменный запрос «НГ» директор департамента МРЦСВ по Костанайской области Гульсум ХАСАНОВА. - Работы по реконструкции здания ведутся согласно графику ремонтных работ. Переезд будет осуществлен после окончания строительно-монтажных работ. Департамент МРЦСВ осуществляет работу по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

Как стало известно «НГ», сейчас у департамента МРЦСВ (бывший ГЦПВ - "НГ") нет отдельного здания, он располагается в здании КФ Нацбанка. Филиал является режимным объектом и работает до 13.00, что не удобно для посетителей МРЦСВ. После переезда в бывший «Метрополь» департамент сможет работать целый день.

Помимо МРЦСВ, в отреконструированном ресторане также откроется фронт-офис госкорпорации «Правительство для граждан» (бывший ЦОН).

- Фронт-офис открывается в целях снижения нагрузки и потока граждан на другие отделы ЦОН, - пояснила Хасанова. - В нем граждане смогут получать государственные услуги в электронном формате.

Вопрос парковки для машин, которая у «Метрополя» очень маленькая, как пояснили в МРЦС, «рассматривается совместно с местными исполнительными органами».

Второй ресторан - «Алтынсаф», расположенный на правом берегу Тобола, который также по приговору суда изъяли у супруги экс-акима Костаная, находится на балансе управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области. Во вторник, 24 апреля, один из входов еще был опечатан.

- В настоящее время решается вопрос о дальнейшей эксплуатации данного здания, ремонт которого будет осуществлен после определения его целевого назначения, - сообщил в ответ на официальный запрос «НГ» руководитель управления Иса КУДАБЕКОВ.

Напомним, что во время вынесения приговоров, которые отправили за решетку акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, его заместителей Фрунзика Аракеляна и Максута Калиева, руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Жениса Шинкина, а также предпринимателей Леонида Васильева, Сергей Биктибаева, Гагика Овнаняна и Александра Бобровного, был озвучен и список конфискованного имущества. В него несколько дорогих автомобилей, известные в городе рестораны, магазин, жилые дома, квартиры и 37 породистых лошадей. Больше всего конфисковали у Ахметжанова и Васильева. Почти весь конфискат был изъят и передан в Костанайский департамент госимущества и приватизации Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК. Оценку имущества осужденных начали во втором полугодии и завершили 31 декабря 2016 года.

Тогда принадлежавший экс-акиму Костаная «Метрополь» оценили в 437 727 000 тенге, а «Алтынсаф» - в 429 428 000 тенге. Однако сначала оба ресторана предложили взять на баланс госструктурам. В итоге «Метрополь» площадью 1861 кв. м взяло на баланс министерство информации и связи РК, которому подконтрольны сразу четыре ведомства: МРЦСВ, НПЦзем, БТИ и отдел земельных отношений, выдающий кадастровые номера на земельные участки.

Ресторан «Алтынсаф» площадью 1 600 кв. м поставили на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Как выясняется спустя почти 1,5 года, в местном управлении так и не определились, что разместится в ресторане.