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362: 40% урана у нас и банк низкообогощенного урана у нас. Хороший пример , нужный товар и многим странам Мира .А еще мы его добываем , что бы трусы с майкой в Киргизии и китае купить А еще вся...
17.05.18 19:23
женщина
Психолог-бодибилдер, швея-диджей
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17.05.18 19:20
362
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Ходатайство экс-акима Костаная о переводе в местную колонию-поселение удовлетворили

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 мая 2018, 17:39 |  Криминал

Сегодня, 17 мая, уголовная коллегия суда Восточно-Казахстанской области оставила без изменений ходатайство экс-акима Костаная Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА о переводе в местную колонию-поселение (УК 161/11), которое поддержал Жарминский районный суд. Таким образом, протест прокуратуры был отклонен.

Фото из архива "НГ"

- Ходатайство было рассмотрено уголовной коллегией сегодня в 14.50, - сообщили «НГ» в канцелярии уголовной коллегии суда ВКО. - Ходатайство Ахметжанова удовлетворили, протест прокуратуры отклонили. В ближайшее время его этапируют в колонию-поселение Костаная.

Ахмедбек Ахметжанов подал ходатайство о смягчении наказания и переводе в местную колонию-поселение весной этого года.

- 19 марта 2018 года Жарминский районный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил ходатайство осужденного Ахметжанова о переводе в колонию-поселение на срок 3 года 7 месяцев и 4 дня, - сообщили «НГ» 6 апреля этого года в канцелярии Жарминского суда ВКО. - Колония не указывается, но, скорее всего, он будет отбывать наказание по месту жительства.

Позже выяснилось, что 2 апреля - в последний, 15-й день - прокуратура воспользовалась свои правом и подала протест. Заседание уголовной коллегии по этому протесту прошло сегодня.

- Суд Восточно-Казахстанской области оставил без изменений постановление суда первой инстанции, - разъяснили «НГ» в пресс-службе суда ВКО. - То есть, постановление об удовлетворении ходатайства Ахметжанова Жарминским районным судом о переводе в колонию-поселение осталось в силе.

Напомним, экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был приговорен к 13 годам лишения свободы 11 апреля 2016 года за получение нескольких крупных взяток. Их общая сумма, по данным обвинения, составила 84 млн тенге. Гособвинители тогда запрашивали 15 лет лишения свободы для Ахметжанова.

Спустя чуть более года, 20 июня 2017 года, Верховный суд РК, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника, существенно снизил ему срок наказания - до 5 лет 8 месяцев.

- Нам удалось убрать обвинение по самой тяжелой статье - 366 ч. 4 УК РК (получение взятки в особо крупном размере), - комментировал «НГ» в июне 2017 года адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - Эту статью добавили Ахметжанову уже в ходе следствия. Хотя изначально, при определении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, обвинение было предъявлено по двум статьям: 365 ч. 3 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и 307 ч. 3, 4 (злоупотребление должностными полномочиями).

Статья 366 появилась в деле экс-акима Костаная после показаний его заместителя Максута Калиева. Тогда же самому Калиеву статью по обвинению в получении взятки в крупном размере заменили на статью о посредничестве во взятке.

- Верховный суд поставил показания Калиева под сомнение и счел обвинение Ахметжанова по ст. 366 ч. 4 недоказанным, - отметил Геращенко. - Теперь наша задача - добиться отмены обвинения и по другим статьям, которые появились на основе обвинений Калиева.

В связи со снижением срока наказания Ахметжанову изменили и тюремный режим. Он отбывал срок в колонии строгого режима «Долинка» Карагандинской области. Летом 2017 года его этапировали в Семей в колонию общего режима ОВ 156/17, так называемую Жарминку. В ней Ахметжанов провел меньше года.
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Комментарии к новости

§ Адам
Re: Ходатайство экс-акима Костаная о переводе в местную...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 17.05.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Верховный суд поставил показания Калиева под сомнение и счел обвинение Ахметжанова по ст. 366 ч. 4 недоказанным, - отметил Геращенко. - Теперь наша задача - добиться отмены обвинения и по другим статьям, которые появились на основе обвинений Калиева.


;-) Потом вчистую оправдать, и .. потребовать компенсацию за моральный и материальный геноцид!
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