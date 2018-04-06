Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение

Экс-акима Костаная Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА, осужденного в апреле 2016 года за получение взятки в особо крупном размере на 13 лет колонии строгого режима, скоро переведут в колонию-поселение. В какую именно - пока не уточняется. Но, по данным «НГ», Ахметжанов будет «добивать» свой срок в УК 161/11 (колония-поселение Костаная).

Фото из архива "НГ"

- 19 марта 2018 года Жарминский районный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил ходатайство осужденного Ахметжанова о переводе в колонию-поселение на срок 3 года 7 месяцев и 4 дня, - сообщили «НГ» в канцелярии Жарминского суда ВКО. - Колония не указывается, но, скорее всего, он будет отбывать наказание по месту жительства.

В УК 161/11 информацию об этом не подтвердили, но и не опровергли. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области, который выносил приговор Ахметжанову, сообщили, что к ним постановление о прибытие Ахметжанова в местную колонию-поселения пока тоже не поступало.

Напомним, экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был приговорен к 13 годам лишения свободы 11 апреля 2016 года за получение нескольких крупных взяток. Их общая сумма, по данным обвинения, составила 84 млн тенге. Гособвинители тогда запрашивали 15 лет лишения свободы для Ахметжанова.

Фото из архива "НГ"

Спустя чуть более года, 20 июня 2017 года, Верховный суд РК, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника, существенно снизил ему срок наказания - до 5 лет 8 месяцев.

- Нам удалось убрать обвинение по самой тяжелой статье - 366 ч. 4 УК РК (получение взятки в особо крупном размере), - комментировал «НГ» в июне 2017 года адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - Эту статью добавили Ахметжанову уже в ходе следствия. Хотя изначально при вынесении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста обвинение было предъявлено по двум статьям: 365 ч. 3 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и 307 ч. 3, 4 (злоупотребление должностными полномочиями).

Статья 366 появилась в деле экс-акима Костаная после показаний его заместителя Максута Калиева. Тогда же самому Калиеву статью по обвинению в получении взятки в крупном размере заменили на статью о посредничестве во взятке.

- Верховный суд поставил показания Калиева под сомнение и счел обвинение Ахметжанова по ст. 366 ч. 4 недоказанным, - отметил Геращенко. - Теперь наша задача - добиться отмены обвинения и по другим статьям, которые появились на основе обвинений Калиева.

В связи со снижением срока наказания Ахметжанову изменили и тюремный режим. Он отбывал срок в колонии строгого режима «Долинка» Карагандинской области. Летом 2017 года его этапировали в Семей в колонию общего режима ОВ 156/17, так называемую Жарминку. В ней Ахметжанов провел меньше года.