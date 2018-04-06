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06.04.18 22:30
архимед
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Одно только ясно: воровать нужно сразу и много и тебе ничего не будет! Второе, нужно иметь 100 друзей, а не 100 рублей, это тоже работает! Третье: Когда воруешь не оглядывайся. потому что все воруют...
06.04.18 22:22
Гость
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
А лет через ...дцать будет записан в жертвы режима и реабилитирован. История повторяется.
06.04.18 22:09
112
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
шанхай уральская: Статьи снижают, срока уменьшают,в ближайшее время выйдит по удо и затем его оправдают и И? Что то изменится у кого то от этого лично? Он ответил за все и хватит.. Дай вам...
06.04.18 22:03
112
Алкоголь за рулём
В США кварталы целые из мексиканцев и там преступности нет практически.. Кстати согласен, то что выклал запрещенная информация на уровне АНБ..
06.04.18 21:59
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Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 апреля 2018, 17:23 |  Криминал

Экс-акима Костаная Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА, осужденного в апреле 2016 года за получение взятки в особо крупном размере на 13 лет колонии строгого режима, скоро переведут в колонию-поселение. В какую именно - пока не уточняется. Но, по данным «НГ», Ахметжанов будет «добивать» свой срок в УК 161/11 (колония-поселение Костаная).

Фото из архива "НГ"

- 19 марта 2018 года Жарминский районный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил ходатайство осужденного Ахметжанова о переводе в колонию-поселение на срок 3 года 7 месяцев и 4 дня, - сообщили «НГ» в канцелярии Жарминского суда ВКО. - Колония не указывается, но, скорее всего, он будет отбывать наказание по месту жительства.

В УК 161/11 информацию об этом не подтвердили, но и не опровергли. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области, который выносил приговор Ахметжанову, сообщили, что к ним постановление о прибытие Ахметжанова в местную колонию-поселения пока тоже не поступало.

Напомним, экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был приговорен к 13 годам лишения свободы 11 апреля 2016 года за получение нескольких крупных взяток. Их общая сумма, по данным обвинения, составила 84 млн тенге. Гособвинители тогда запрашивали 15 лет лишения свободы для Ахметжанова.

Фото из архива "НГ"

Спустя чуть более года, 20 июня 2017 года, Верховный суд РК, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника, существенно снизил ему срок наказания - до 5 лет 8 месяцев.

- Нам удалось убрать обвинение по самой тяжелой статье - 366 ч. 4 УК РК (получение взятки в особо крупном размере), - комментировал «НГ» в июне 2017 года адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - Эту статью добавили Ахметжанову уже в ходе следствия. Хотя изначально при вынесении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста обвинение было предъявлено по двум статьям: 365 ч. 3 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и 307 ч. 3, 4 (злоупотребление должностными полномочиями).

Статья 366 появилась в деле экс-акима Костаная после показаний его заместителя Максута Калиева. Тогда же самому Калиеву статью по обвинению в получении взятки в крупном размере заменили на статью о посредничестве во взятке.

- Верховный суд поставил показания Калиева под сомнение и счел обвинение Ахметжанова по ст. 366 ч. 4 недоказанным, - отметил Геращенко. - Теперь наша задача - добиться отмены обвинения и по другим статьям, которые появились на основе обвинений Калиева.

В связи со снижением срока наказания Ахметжанову изменили и тюремный режим. Он отбывал срок в колонии строгого режима «Долинка» Карагандинской области. Летом 2017 года его этапировали в Семей в колонию общего режима ОВ 156/17, так называемую Жарминку. В ней Ахметжанов провел меньше года.
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Комментарии к новости
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Гость
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующий Наурыз дома!

Я
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Урррааа, свободу однозначно такому человеку!

§ 13 - тый
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 06.04.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро выйдет. После перевода вылезут болячки и заменят ему прибывание на "химии" браслетом или домашним арестом. Вот увидите скоро будет в городе. Вся эта история лишь подтверждает слова киногероя Виктора Палыча Антибиотика : Что воровать надо вагонами и так безопаснее чем воровать велосипеды т.к. украв велосипед можешь все здоровье оставить на зоне а воруя вагонами будешь всегда оставаться на плаву.
Профайл

777
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор Ахмеджанову это пример беззакония. Когда суд несмотря на отсутствие доказательств осуждает человека. Так можно всех акимов сажать только за то, что он аким больше никаких доказательств не надо. Ахмеджанов хороший человек и того что с ним произошло не заслуживает.

перст
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и слава богу

от
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всегда удивляюсь, как"элвис" сухим выскочил

аргентинец
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выйдет по удо скоро.....еще вернете весь конфискат. Передача такая есть на Туран тв, где рыбу сначала ловят, а потом сразу отпускают.

§ yeti91
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 06.04.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы сомневался,вон один уже из дела о наркотиках досрочно вышел и разгуливает.
Профайл

junior
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Следующий Наурыз дома!


в начале этого июля
8-)

Я
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Элвиса оставили, чтобы раскидал

Желтый
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от:
всегда удивляюсь, как"элвис" сухим выскочил

его цыганка заговорила 8-)

шанхай уральская
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статьи снижают, срока уменьшают,в ближайшее время выйдит по удо и затем его оправдают и кому то может быть придётся извеняться что его незаконно осудили,вернут ему все почести и регалии и восстановят на прежнию работу с повышенной зарплатой,нет его повысят в должности до акимовской вероятнее......

Евгений
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно

§ 112
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10767
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.04.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:

Статьи снижают, срока уменьшают,в ближайшее время выйдит по удо и затем его оправдают и

И?
Что то изменится у кого то от этого лично?
Он ответил за все и хватит..
Дай вам волю и родных за разговор выше шепота расстреляете..
Профайл

Гость
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в...




Отправлено: 06.04.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А лет через ....дцать будет записан в жертвы режима и реабилитирован. История повторяется.

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